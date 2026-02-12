Telecom / Grupo Clarín ante fallo trascendental del Enacom

Es cierto que fue a una tasa de interés fija nominal anual altísima: 8,50%.

Enacom Los organismos reguladores, ENACOM Y CNDC analizan si la fusión de las dos gigantes vulnera las normas de defensa de la competencia.

Enacom

El Directorio del Enacom se encuentra bajo una intervención oficial ordenada por el Ejecutivo Nacional, con Juan Martín Ozores como interventor principal, junto a Patricia Roldán y Alejandro Pereyra como interventores adjuntos.

Javier Milei ha prorrogado durante 1 año más, la intervención que finalizaba el domingo 04/01/2026. Sucedió que el 02/01/2026 se publicó en el Boletín Oficial la extensión de esta modalidad, por 3ra. vez consecutiva

El triunvirato debe decidir acerca de la fusión entre Telecom y Telefónica, en particular acerca del espectro radioeléctrico que Telecom debe devolver en el marco de la regulación vigente.

Argentina mantiene un tope de 140 MHz para las frecuencias destinadas a 4G y tecnologías anteriores.

ozores.jpg Juan Martín Ozores, interventor de Enacom.

Javier Milei

En @JMilei, la cuenta del presidente Javier Milei en X sigue fijo desde el 02/03/2025 el siguiente post:

"Clarín / La Gran Estafa Argentina: Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones.

Están acostumbrados a actuar así. Presionan y operan a los gobiernos para obtener beneficios aún si es a costa de los argentinos. Una de esas ocasiones ocurrió durante el 2002 en la presidencia de Duhalde. La misma noche que asumió hubo una reunión en una casa en Banfield en la que estaban Magnetto, Duhalde, Remes Lenicov y otras personas. Clarín estaba al borde de la quiebra en ese momento.

En esa cena se acordó devaluar 300% (devaluar es empobrecer a los argentinos) y se arregló la aprobación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. Con esa ley ningún banco (quienes como garantía habían prendado las acciones del Grupo) iba a poder ejecutar la deuda que Clarín tenía (3.000 millones de dólares) porque al ser bienes culturales no iban a poder ser ejecutables. De esa manera, Clarín consiguió, a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros. Nunca sabremos a cambio de qué el entonces gobierno de Duhalde decidió hacer eso.

Hoy quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas. Eso implica que tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico, que por su posición dominante podría cobrarte cualquier precio porque no habría competencia.

No vamos a dejar que eso suceda. No vamos a dejar que sigan robándole a los argentinos. Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos. Yo solo estoy en el medio. Vvia La Libertad Carajo...!!!".

David Martínez deleita los oídos de Cristina: "La Argentina tiene números básicos excelentes y hace mucho tiempo que no sale al mercado, donde hay apetito por bonos en dólares bajo ley local."

Martínez Guzmán

La web El CEO publicó: "Información del portal El Mundo indica que David Martínez Guzmán, a pesar de ser uno de los millonarios mexicanos más prolíficos, se mantiene en un perfil muy bajo. La última vez que apareció en un listado fue en 2016, cuando Bloomberg estimó su fortuna de US$ 2.400 millones en su índice de millonarios; aunque esa cantidad se ha casi duplicado, según la cifra de Forbes Argentina.

Al respecto, el sitio profundiza que el magnate mexicano contrató una compañía especializada para que borrara la mayoría de su información pública en internet. Además, prácticamente nunca ha concedido entrevistas a medios y se mantiene alejado de cualquier cámara o reflector.

A pesar de todos sus intentos para quedarse al margen, en 2019 fue acusado por el gobierno de Estados Unidos por haber establecido nexos con el gobierno de Nicolás Maduro. Según los datos del país, el empresario acudió a Caracas y prestó, personalmente, asistencia financiera con valor de 300 millones de dólares al régimen chavista. (...)".

