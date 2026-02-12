Riquelme le dijo 'andate' y una figura se despidió de Boca: "Hoy cierro una etapa"

Luego agregó: “Hoy cierro una etapa que me marcó para siempre. Me voy agradecido, lleno de recuerdos y con un amor que no se apaga. En el camino, me enamoré de este equipo. Me enamoré de su gente, de su mística y me voy siendo un hincha más. 10 años y 9 copas, pero un amor para toda mi vida. Gracias Boca por tanto. Gracias al hincha por cada aliento. Gracias por estos 10 años que van a vivir en mí para siempre. Este es un vínculo que ya quedó para toda la vida. Te amo, Boca”, cerró.

Más en GOLAZO24

