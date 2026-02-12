El mercado de pases de Boca está muy convulsionado sobre todo por lo que está siendo la novela por Edwuin Cetré y en medio de esto se produjo una despedida en el Xeneize. Son varios los jugadores que fueron apartados por Juan Román Riquelme y uno de ellos terminó su ciclo con una carta más que sentida ante su salida.
Riquelme le dijo 'andate' y una figura se despidió de Boca: "Hoy cierro una etapa"
Riquelme quería su salida hace tiempo de Boca y finalmente se terminó su ciclo para firmar con otro club.
No caben dudas que uno de los jugadores más talentosos que tuvo Boca en los últimos años fue Frank Fabra, quien llegó desde Colombia en el 2016 y desde entonces permaneció nada menos que 10 años en la institución. El zurdo supo ser una pieza clave pero la realidad es que en los últimos años su imagen quedó totalmente desfigurada.
A Fabra lo marcaron dos partidos muy importantes: la semifinal de la Copa Libertadores 2021 y la final de la Copa Libertadores 2023 donde terminó siendo expulsado. A partir de 2024 el colombiano comenzó a jugar cada vez menos sobre todo por la reprobación de los hinchas. Riquelme buscó la salida del lateral para así desprenderse de uno de los salarios más altos del plantel, pero Frank prefirió quedarse colgado cobrando un contrato millonario.
Finalmente el presidente de Boca entendió que, a pesar de querer echarlo antes del club, el punto final iba a llegar cuando se termine el contrato y eso sucedió el 31 de diciembre del año pasado. Los últimos meses Fabra estuvo buscando club, donde llegó a ser mencionado para sumarse a San Lorenzo, pero terminó volviendo a su Colombia natal para firmar con Independiente Medellín. Al confirmarse este paso, el zurdo decidió ponerle fin a su paso por Boca con una sentida carta publicada en redes sociales.
Fabra se despidió de Boca
“Llegó el día de la despedida. hay etapas que no se explican… se sienten. Y estos 10 años fueron eso: sentimiento puro. Llegué con ilusiones y con el tiempo entendí que Boca no es solo un club, es una forma de vivir el fútbol, es pasión, es responsabilidad, es orgullo. Es entrar a la cancha y sentir que millones laten con vos. Viví momentos hermosos, otros difíciles, pero siempre defendí esta camiseta con el corazón: en cada partido, cada entrenamiento, cada vez que escuché a la gente en La Bombonera”, comentó en primer lugar.
Luego agregó: “Hoy cierro una etapa que me marcó para siempre. Me voy agradecido, lleno de recuerdos y con un amor que no se apaga. En el camino, me enamoré de este equipo. Me enamoré de su gente, de su mística y me voy siendo un hincha más. 10 años y 9 copas, pero un amor para toda mi vida. Gracias Boca por tanto. Gracias al hincha por cada aliento. Gracias por estos 10 años que van a vivir en mí para siempre. Este es un vínculo que ya quedó para toda la vida. Te amo, Boca”, cerró.
