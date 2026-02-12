Especial para jubilados: ¿Dónde es mejor vivir? (En USA es un mito lo de Florida)

Pero Barron's cuenta que Florida ocupó el puesto 30 en el informe 'America's Health Rankings' 2025, de la United Health Foundation, que analizó 99 indicadores, desde pruebas de detección de cáncer hasta voluntariado e inactividad física.

New Hampshire ocupó el 1er. lugar y Massachusetts el 2do.

Florida también obtuvo una baja puntuación en un estudio del Commonwealth Fund de 2025 sobre clima, salud y atención médica: puesto 48 entre 50 estados, según el estudio, que examinó factores como la calidad del aire, los riesgos para la salud derivados del calor extremo y las emisiones de las centrales eléctricas.

Una desventaja notable de Florida: casi el 15% de las camas de hospital se encuentran en zonas de alto riesgo de inundación, la mayor proporción de cualquier estado.

Arizona se ubicó muy por detrás de Florida en la clasificación de la Commonwealth, ocupando el puesto 45.

Arizona obtuvo la peor puntuación en calidad del aire, debido a los altos niveles de ozono y contaminación por partículas finas. Además, se encuentra entre los estados con peores puntuaciones en cuanto a calor extremo (junto con Nevada y Nuevo México).

Las personas con afecciones preexistentes y otros grupos vulnerables se ven especialmente afectados por el calor extremo en Arizona, según la Commonwealth.

El ranking

Los costos de atención médica durante la jubilación varían ampliamente en todas partes... comenando por USA.

Misuri tiene los costos de Medigap más altos del país, con una proyección de US$ 154.435 en costos de por vida del Plan G para una mujer sana de 65 años.

Las personas mayores con Medicare tradicional suelen adquirir una póliza Medigap para cubrir gastos que Medicare no cubre. Entonces, Medigap es un Seguro Suplementario de Medicare, diseñado para cubrir los gastos "de bolsillo" que el Medicare Original no paga, tales como copagos, coseguros y deducibles.

El estado de Washington (capital Seattle, donde llueve mucho) tiene el costo más bajo, con una proyección de US$ 87.080 para la misma persona de 65 años.

Aun así, algunos estados obtienen buenos resultados en diversas clasificaciones de salud y clima. En Nueva Inglaterra, Vermont, Nuevo Hampshire y Massachusetts obtienen altas puntuaciones tanto en la Commonwealth como en la de United Health.

En el oeste, el estado de Washington se sitúa entre los 10 mejores en ambas clasificaciones. En el Medio Oeste, Minnesota supera a otros estados.

La atención médica consume el 12% de los ingresos de un jubilado típico, según el Centro de Investigación sobre la Jubilación del Boston College.

Sin embargo, las diferencias regionales en los costos marcan una gran diferencia.

Seguro de salud

Uno de los factores más decisivos es el seguro. La elegibilidad para Medicare no comienza hasta los 65 años. Sin embargo, la edad promedio de jubilación en el país es de 62 años. Eso puede significar tres años de planificación del seguro por cuenta propia.

Algunos de los estados más saludables son los más costosos para los seguros.

Oregón, por ejemplo, ocupa el puesto 19 en la tabla de puntuación de United Health y el 10mo. en la de Commonwealth. Sin embargo, tiene uno de los costos de seguro más altos, según HealthView Services, una firma de análisis de datos.

Por el contrario, Arkansas, que se encuentra entre los estados menos saludables, tiene costos anuales de US$12.221.

Los costos de envejecer en casa también varían considerablemente.

44 horas semanales de ayuda de un asistente de salud a domicilio costarían una media de US$86.944 en Massachusetts y US$68.640 en Florida, según Genworth. Minnesota tiene un costo mayor, con US$91.520, mientras que Texas tiene un costo de US$64.064.

Clima

El cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos más extremos y tormentas.

También está haciendo que los destinos tradicionales de jubilación sean más riesgosos para la salud y más costosos.

La mala calidad del aire y el calor extremo en Arizona pueden agravar los problemas de salud de las personas mayores, afirma Melanie Marino, coautora del estudio de la Commonwealth.

Florida tiene tantas camas de hospital en zonas de alto riesgo de inundación que los residentes podrían necesitar planes de contingencia cada temporada de huracanes. Esto obliga a los residentes a investigar planes de contingencia y evacuación ante inundaciones; los residentes de residencias asistidas y centros de enfermería son especialmente vulnerables.

Para algunos jubilados de Florida, evitar la temporada de huracanes es ahora un ritual anual.

Según la Commonwealth, los mejores lugares para la salud relacionada con el clima se encuentran en el noroeste del Pacífico y Nueva Inglaterra: Washington, Oregón, Vermont y Nuevo Hampshire tienen puntuaciones muy superiores a la media nacional.

Sin embargo, ninguno de esos estados es líder en bajo costo. Y mudarse de un estado a otro vecino puede marcar una gran diferencia.

Nuevo Hampshire, por ejemplo, es el 6to. estado más costoso en gastos de atención médica durante la jubilación completa, según HealthView Services.

El mejor es Washington, en el puesto 50 (el más económico), según HealthView.

Importante

Pregunta decisiva: ¿Hay algún hospital cerca que pueda tratar un cáncer poco común?

El acceso no se limita a la ubicación; puede ser un asunto administrativo. Muchos planes Medicare Advantage requieren autorización previa para ciertos procedimientos, lo que genera retrasos y disputas con las aseguradoras sobre la cobertura. En algunos estados, las aseguradoras lo facilitan más que en otros.

En Washington (capital Seattle), por ejemplo, el 73% de los planes Medicare Advantage requieren autorización previa para médicos especialistas o atención preventiva, según un estudio reciente de la Commonwealth.

Vermont ocupa el 3er. lugar en este ranking, con un 14% de planes que requieren autorización previa.

Florida se ubicó en el puesto 42 con un 57%, mientras que Arizona se ubicó en el puesto 25 con un 46%.

También es importante poder concertar una cita en un plazo razonable. Para 2038, el país contará con tan solo el 88 % de los médicos necesarios para satisfacer la demanda, según estimaciones del gobierno. Florida ocupa el último lugar, con una proyección del 67 % de suficiencia. (Massachusetts ocupa el primer lugar).

El Dr. Prasanth Gogineni, internista en Boca Raton, Florida, dice que no es raro que los pacientes de la zona esperen hasta 3 meses para una visita inicial con un médico de atención primaria, o de 2 a 4 semanas para una visita por enfermedad.

Un consejo

Los costos generales de la jubilación reflejan factores externos, como las tasas impositivas estatales y las primas de seguros, así como factores individuales, como el nivel de ingresos y las enfermedades crónicas.

Los estudios demuestran que las conexiones con familiares y amigos pueden contribuir en gran medida a mantener una buena salud durante la jubilación. Ninguna clasificación puede cuantificarlo.

Consejo de Barron's: Una forma de evaluar el acceso a la atención médica es probar un lugar antes de mudarse. Viva allí unos meses y vea lo fácil que es encontrar un médico. Esto también puede ayudarle a evaluar el clima; la gente suele soñar con jubilarse en el lugar donde vacacionó, pero quizás solo lo haya visitado durante la mejor temporada del año.

