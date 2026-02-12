Copa del Rey: Histórico, Atlético Madrid 4-0 Barcelona, por un lugar en la final

El duelo de gigantes de las semifinales de la Copa del Rey lo disputarán Atlético Madrid y Barcelona , que se medirán hoy a partir de las 17hs de Argentina en el Estadio Metropolitano, la casa de los dirigidos por el Cholo Simeone . El encuentro corresponde a la ida de la semifinal de Copa del Rey, la otra la protagonizan Athletic de Bilbao y Real Sociedad.

Ambos llegan pensando lo mismo, el que gane esta eliminatoria será campeón, y no es por subestimar al Athletic o a la Real Sociedad, sino que realmente son superiores a los otros dos semifinalistas que se desangran en un clásico que dejará un finalista histórico.

Atlético Madrid y Barcelona se enfrentan por la ida de la semifinal de la Copa del Rey.

Cabe recordar que ya se enfrentaron en la semifinal de la edición anterior, donde en una épica serie el conjunto catalán se impuso por un global de 5-4. En la ida en Madrid había sido victoria visitante por 1 a 0 y la vuelta fue un tremendo 4 a 4. Ahora los del Cholo Simeone buscan revancha.

El partido se verá en Argentina a partir de las 17hs y por Flow Sports. Será otra semifinal, donde todo puede pasar al igual que la del año pasado cuando Barcelona pasó en una serie más apretada de lo que todos pensaban luego del 1-0 del conjunto catalán en la ida como visitante. Por eso el resultado de hoy no dice nada, ya que todo se definirá en la vuelta el martes 3 de marzo en el Camp Nou.

Live Blog Post Final del primer tiempo, goleada histórica, Atlético Madrid 4-0 Barcelona

Live Blog Post Goooooool de Julián, gol del Atlético, goleada histórica 4-0 Histórico, Julián Álvarez anota el 4 a 0 en solo 45 minutos. Todos los goles iguales, Barcelona sigue igual y puede irse con un par de goles más. Hansi Flick le está haciendo un favor a Simeone errando el planteo de juego y no cambiando al lateral izquierdo, Baldé, ya que todos los contraataques de los goles llegaron por ahí. Fiesta en el Metropolitano.

Live Blog Post Sobre 30 minutos Griezman erra un mano a mano increíble El francés quedó mano a mano con Garcia y tiró lo que era el 3 a 0 por arriba del travesaño. El Atlético Madrid sigue desperdiciando chances y eso le puede costar caro. El quiebre va a ser si hace el 3º en el primer tiempo, sino Barcelona se dará cuenta en el vestuario que está en carrera y saldrá con todo en el complemento.

Live Blog Post Sobre 25 minutos Atlético Madrid ahoga a Barcelona Los dirigidos por el Cholo Simeone aplastan futbolisticamente al Barcelona, ya podrían ir 4-0 tranquilamente ya que Garcia tapó 3 pelotas de gol y Julián Ávarez acaba de errar un gol increíble abajo del arco. Si afina la puntería puede ser una goleada histórica, pero si no concreta y se despierta el Barcelona, puede sufrir.

Live Blog Post Gooooool Griezman pone el 2-0 (Video) Atlético Madrid atropella al Barcelona y le gana 2 a 0 en el primer cuarto de hora de partido. Una gran jugada donde participó Julián Álvarez qeu terminó en gol de Griezman le da la gran ventaja al Atlético Madrid, que si acelera puede golear. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaVozBlanca15/status/2022042408121139460&partner=&hide_thread=false Y otro gol del Atlético de MadridGolazo de Griezman JAJAJAJAJJApic.twitter.com/h5Lx8PfEjG — La Voz Blanca (@LaVozBlanca15) February 12, 2026 VER +

Live Blog Post Gooooool del Atlético Madrid 1-0 (Video) Julián Álvarez lo tuvo a los 3 minutos y el arquero del Barcelona se la tapó. El Atlético Madrid siguió atacando y 2 minutos después llegó el primero, luego un par de intentos el gol se lo dieron en contra a Garcia, el arquero del Barcelona. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/idolo_deportivo/status/2022040589542601199&partner=&hide_thread=false Se adelanta el Atlético de Madrid tras un fallo de Joan García pic.twitter.com/MrKgWcl2c2 — Idolo Deportivo (@idolo_deportivo) February 12, 2026 VER +

Live Blog Post Comenzó el partido Ya juegan Atlético Madrid y Barcelona por la ida de la semifinal de la Copa del Rey en el Estadio Metropolitano.

Live Blog Post Las formaciones de Atlético Madrid-Barcelona Los once del Chole Simeone serían los siguientes: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez. Los once jugadores que saldrán al campo a defender la camiseta del Barcelona son: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford. Los cuales son dirigidos por Hansi Flick. VER +