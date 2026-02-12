El duelo de gigantes de las semifinales de la Copa del Rey lo disputarán Atlético Madrid y Barcelona, que se medirán hoy a partir de las 17hs de Argentina en el Estadio Metropolitano, la casa de los dirigidos por el Cholo Simeone. El encuentro corresponde a la ida de la semifinal de Copa del Rey, la otra la protagonizan Athletic de Bilbao y Real Sociedad.
Copa del Rey: Histórico, Atlético Madrid 4-0 Barcelona, por un lugar en la final
Atlético Madrid golea 4-0 a Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Seguilo en vivo en Golazo24.
EN VIVO
-
17:50
Final del primer tiempo, goleada histórica, Atlético Madrid 4-0 Barcelona
-
17:47
Goooooool de Julián, gol del Atlético, goleada histórica 4-0
-
17:33
Goooooool de Atletico Madrid, goleada y baile (Video)
-
17:30
Sobre 30 minutos Griezman erra un mano a mano increíble
-
17:21
Sobre 25 minutos Atlético Madrid ahoga a Barcelona
-
17:14
Gooooool Griezman pone el 2-0 (Video)
-
17:07
Gooooool del Atlético Madrid 1-0 (Video)
-
17:00
Comenzó el partido
-
16:16
Las formaciones de Atlético Madrid-Barcelona
-
16:13
Real Sociedad dió el golpe en Bilbao
Copa del Rey: Atlético Madrid y Barcelona juegan la ida de las semis
Ambos llegan pensando lo mismo, el que gane esta eliminatoria será campeón, y no es por subestimar al Athletic o a la Real Sociedad, sino que realmente son superiores a los otros dos semifinalistas que se desangran en un clásico que dejará un finalista histórico.
Los once del Chole Simeone serían los siguientes: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez.
Los once jugadores que saldrán al campo a defender la camiseta del Barcelona son: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford. Los cuales son dirigidos por Hansi Flick.
Cabe recordar que ya se enfrentaron en la semifinal de la edición anterior, donde en una épica serie el conjunto catalán se impuso por un global de 5-4. En la ida en Madrid había sido victoria visitante por 1 a 0 y la vuelta fue un tremendo 4 a 4. Ahora los del Cholo Simeone buscan revancha.
El partido se verá en Argentina a partir de las 17hs y por Flow Sports. Será otra semifinal, donde todo puede pasar al igual que la del año pasado cuando Barcelona pasó en una serie más apretada de lo que todos pensaban luego del 1-0 del conjunto catalán en la ida como visitante. Por eso el resultado de hoy no dice nada, ya que todo se definirá en la vuelta el martes 3 de marzo en el Camp Nou.
Deja tu comentario