Bad Bunny explota el turismo en Puerto Rico: las reservas en la isla aumentan más de 200%

A ello se suman excursiones en catamarán hacia las islas de Culebra e Icacos, conocidas por sus aguas turquesas y fondos ideales para snorkel; recorridos por el Parque Nacional El Yunque, la única selva tropical del sistema forestal de Estados Unidos, ubicada al este del territorio; y paseos en kayak por las lagunas bioluminiscentes de Fajardo, donde microorganismos marinos iluminan el agua al contacto, creando uno de los espectáculos naturales más singulares del Caribe.

La tendencia revela un cambio en el perfil del visitante. Ya no se trata solo de descansar frente al mar, sino de conectar con la identidad local, la música, la arquitectura y la vida urbana. Es una dinámica que también observamos en Urgente24 al analizar el turismo internacional: el viajero actual prioriza experiencias auténticas por encima del hotel o la postal clásica. En otras palabras, el turismo en Puerto Rico se vuelve más experiencial y menos estacional, consolidando a la isla como algo más que un destino de temporada.

Bad-Bunny-Super-Bowl-Culture Bad Bunny en el escenario de la Super Bowl, donde su presencia global volvió a poner a Puerto Rico en el foco mediático y cultural.

La ruta Bad Bunny: los lugares que menciona en sus canciones

Si las cifras muestran el boom, las letras del propio Bad Bunny funcionan casi como una guía de viaje no oficial. En sus canciones, Puerto Rico no es solo un escenario: es protagonista. Y muchos fans que hoy aterrizan en San Juan lo hacen con sus versos como mapa.

Santurce es uno de los puntos clave. El barrio artístico y vibrante de la capital aparece en sus letras como sinónimo de noche, identidad y movimiento. Calle Loíza, los murales, el Museo de Arte de Puerto Rico y, sobre todo, La Placita de Santurce (mercado de día, epicentro de música y baile al caer el sol) se convirtieron en parada obligada para quienes buscan “un perreo en la Placita”, tal como canta el artista. La experiencia combina cultura urbana, gastronomía local y fiesta caribeña.

En “El Apagón”, el cantante lanza una frase que muchos viajeros ya toman literal: “Pichea Maldiva, yo me quedo en Palomino”. La isla de Palomino, frente a Fajardo, es uno de los destinos más paradisíacos del este puertorriqueño, con arenas blancas y aguas cristalinas. También aparecen referencias a Isabela, en la costa norte, donde Playa Jobos atrae a surfistas y familias; a Mayagüez, capital del oeste y puerta de entrada a playas como Rincón o Boquerón; y hasta a Dákiti, nombre que muchos vinculan con una bahía de aguas transparentes en Culebra.

San Juan Las callejuelas adoquinadas del Viejo San Juan, corazón histórico y cultural de Puerto Rico, hoy epicentro del renovado boom turístico en la isla.

Incluso el universo nocturno tiene su lugar. Fifty Eight, el icónico club del barrio de Condado en San Juan, es mencionado en sus canciones y se transformó en sitio de peregrinación para los fanáticos del reguetón. La música, la playa y la identidad local se entrelazan en un recorrido que trasciende el concierto.

Así, más que promocionar destinos de manera explícita, Bad Bunny parece haber hecho algo más poderoso: convertir a Puerto Rico en narrativa. Y cuando un lugar se vuelve relato global, el turismo no tarda en seguir el ritmo.

