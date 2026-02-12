Bad Bunny explota el turismo en Puerto Rico: las reservas en la isla aumentan más de 200%

Puerto Rico vive un momento inesperado. La isla caribeña, históricamente asociada al turismo de sol y playa, atraviesa un auge que la vuelve a colocar en el centro de la conversación internacional. El interés por visitarla se disparó en los últimos meses y el fenómeno ya no pasa desapercibido.
El punto de inflexión tuvo un fuerte componente cultural. La exposición global de Bad Bunny (desde su residencia de 30 conciertos en San Juan hasta su reciente aparición en la Super Bowl) amplificó la visibilidad de la isla como pocas veces en la última década. El evento, celebrado ante millones de espectadores y seguido de reacciones políticas en Estados Unidos, incluso con críticas de Donald Trump, volvió a situar a Puerto Rico en el centro del espectáculo. Entre apariciones de figuras como Ricky Martin y Lady Gaga, guiños identitarios y una narrativa orgullosamente latina, el mensaje fue contundente: el Caribe también marca agenda cultural.
En ese contexto, Puerto Rico, durante años más asociada a crisis económicas o a la devastación de huracanes que a tendencias globales, parece haber recuperado protagonismo. Y aunque sería reduccionista adjudicar el fenómeno exclusivamente al cantante, lo cierto es que su proyección internacional coincide con un renovado interés que hoy empieza a medirse en cifras récord.
Las cifras del boom: Puerto Rico crece 234% en reservas turísticas
Los números confirman que no se trata solo de percepción cultural. Según datos de Civitatis, plataforma especializada en la venta de actividades en español y portugués, las reservas de tours y experiencias en Puerto Rico crecieron un 234% en 2025 respecto al año anterior. Se trata de uno de los incrementos más altos registrados en el Caribe en el último ejercicio, en un mercado históricamente competitivo.
El crecimiento no responde únicamente al turismo tradicional de playa. San Juan concentra el mayor volumen de reservas, con el free tour por el Viejo San Juan (su famoso casco histórico colonial de calles adoquinadas azuladas y fortalezas como El Morro y San Cristóbal) como la actividad más demandada. Le siguen las visitas guiadas centradas en historia y patrimonio, junto con experiencias gastronómicas que exploran la identidad criolla de la isla.
A ello se suman excursiones en catamarán hacia las islas de Culebra e Icacos, conocidas por sus aguas turquesas y fondos ideales para snorkel; recorridos por el Parque Nacional El Yunque, la única selva tropical del sistema forestal de Estados Unidos, ubicada al este del territorio; y paseos en kayak por las lagunas bioluminiscentes de Fajardo, donde microorganismos marinos iluminan el agua al contacto, creando uno de los espectáculos naturales más singulares del Caribe.
La tendencia revela un cambio en el perfil del visitante. Ya no se trata solo de descansar frente al mar, sino de conectar con la identidad local, la música, la arquitectura y la vida urbana. Es una dinámica que también observamos en Urgente24 al analizar el turismo internacional: el viajero actual prioriza experiencias auténticas por encima del hotel o la postal clásica. En otras palabras, el turismo en Puerto Rico se vuelve más experiencial y menos estacional, consolidando a la isla como algo más que un destino de temporada.
La ruta Bad Bunny: los lugares que menciona en sus canciones
Si las cifras muestran el boom, las letras del propio Bad Bunny funcionan casi como una guía de viaje no oficial. En sus canciones, Puerto Rico no es solo un escenario: es protagonista. Y muchos fans que hoy aterrizan en San Juan lo hacen con sus versos como mapa.
Santurce es uno de los puntos clave. El barrio artístico y vibrante de la capital aparece en sus letras como sinónimo de noche, identidad y movimiento. Calle Loíza, los murales, el Museo de Arte de Puerto Rico y, sobre todo, La Placita de Santurce (mercado de día, epicentro de música y baile al caer el sol) se convirtieron en parada obligada para quienes buscan “un perreo en la Placita”, tal como canta el artista. La experiencia combina cultura urbana, gastronomía local y fiesta caribeña.
En “El Apagón”, el cantante lanza una frase que muchos viajeros ya toman literal: “Pichea Maldiva, yo me quedo en Palomino”. La isla de Palomino, frente a Fajardo, es uno de los destinos más paradisíacos del este puertorriqueño, con arenas blancas y aguas cristalinas. También aparecen referencias a Isabela, en la costa norte, donde Playa Jobos atrae a surfistas y familias; a Mayagüez, capital del oeste y puerta de entrada a playas como Rincón o Boquerón; y hasta a Dákiti, nombre que muchos vinculan con una bahía de aguas transparentes en Culebra.
Incluso el universo nocturno tiene su lugar. Fifty Eight, el icónico club del barrio de Condado en San Juan, es mencionado en sus canciones y se transformó en sitio de peregrinación para los fanáticos del reguetón. La música, la playa y la identidad local se entrelazan en un recorrido que trasciende el concierto.
Así, más que promocionar destinos de manera explícita, Bad Bunny parece haber hecho algo más poderoso: convertir a Puerto Rico en narrativa. Y cuando un lugar se vuelve relato global, el turismo no tarda en seguir el ritmo.
