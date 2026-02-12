Revelan dato de Jeffrey Epstein sobre su ADN y es turbulento

CNN detalla que, entre los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia se encuentra una propuesta de un científico para que financiara uno de sus proyectos de secuenciación de genomas de sus pacientes y comprender los factores genéticos de las afecciones que tenían.

Ese científico es el investigador, Joseph Thakuria, que era médico sénior del Hospital General de Massachusetts (MGH) en Boston y estaba afiliado a un proyecto de estudios genómicos a gran escala en la Facultad de Medicina de Harvard.

Luego Epstein se metió de lleno en el asunto.

Thakuria envió a Epstein, meses después, una factura por varios proyectos, incluido secuenciar parte del genoma del delincuente sexual convicto.

Pero, supuestamente, Epstein también tendría otros planes en mente.

En 2015, The New York Times informó que el pederasta tuvo discusiones con científicos para usar sus propios genes para crear una nueva raza humana.

"Jeffrey E. Epstein, el rico financiero acusado de tráfico sexual, tuvo un sueño inusual: esperaba sembrar la raza humana con su ADN embarazando a mujeres en su vasto rancho de Nuevo México", detalló el diario en ese entonces.

Asimismo, según The Telegraph, en un correo de 2016 dirigido al científico cognitivo alemán Joscha Bach, Epstein sugiere estar interesado en la posibilidad de modificar genéticamente a las personas negras para hacerlas "más inteligentes".

Qué declaró el científico Joseph Thakuria

A lo largo de los años, Jeffrey E. Epstein se rodeó de muchos científicos destacados, e incluso estaba inscrito en el Proyecto Genoma Personal de Harvard, según declaró Thakuria a CNN.

“El Sr. Epstein se inscribió en el Proyecto Genoma Personal, que estudiaría su predisposición genética a diversas enfermedades. En un momento dado, se le entregó un cheque de US$ 2.000 para cubrir la secuenciación de ADN”, dijo Thakuria.

“Yo era médico investigador y él (Epstein) era sujeto de investigación”, añadió. “También tuvimos conversaciones iniciales sobre su posible financiación de la investigación, pero eso nunca se materializó”.

“Me siento terrible por lo que pasaron sus víctimas y lamento en ese momento no haber sabido más sobre sus antecedentes y el alcance de sus crímenes”, lamentó Thakuria.

Parte de la propuesta implicaba editar las células madre de Epstein “para introducir mutaciones en el cultivo que se cree que aumentan la longevidad” con CRISPR, según Thakuria.

“Solo le ofrezco esto a Jeffrey. Debido a todo el trabajo que implica, simplemente no hay suficiente margen de maniobra para ofrecerlo a más de un puñado de personas en este momento”, agregó.

También dijo que a Epstein, “le interesaba la genética de los rasgos faciales. No había financiación ni investigación”, explicó.

Thakuria no está acusado de ningún delito. Epstein murió por suicidio en 2019.

