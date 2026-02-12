El próximo viernes 27 de marzo se llevará a cabo la Finalissima entre Argentina y España en el Estadio Lusail de Qatar. Lionel Scaloni está empezando a diagramar la lista de citados para este partido y en las últimas horas se supo que un jugador argentino podría terminar jugando este encuentro, pero para la Roja.
¿TRAICIÓN?
Finalissima 2026: Scaloni no lo citó y se olvida de Argentina para ponerse la camiseta de España
Un futbolista argentino que no fue citado hasta ahora por Lionel Scaloni podría jugar la Finalissima para España.
No son tiempos fáciles ni para Argentina ni para España ya que cada fin de semana que pasa aparecen nuevos lesionados dentro de los habituales citados por cada uno de los seleccionadores. En el caso de La Roja se supo en las últimas horas que dos nombres importantes como Samu y Mikel Merino no podrán estar en la Finalissima.
Samu, delantero del Porto, sufrió un esguince de rodilla con lesión en el ligamento cruzado anterior y es por eso que incluso podría llegar a perderse el Mundial. Ahora Luis De La Fuente, seleccionador de España, está en la búsqueda de un centrodelantero que ocupe el lugar del atacante de 21 años y aparece un jugador argentino en la órbita.
En las últimas horas comenzó a rumorearse la posibilidad de que Mateo Pellegrino, hombre surgido en Vélez que brilló en Platense y ahora está teniendo un gran nivel en el Parma de Italia, sea llamado por Luis De La Fuente para jugar justamente en la Finalissima con la camiseta de España y ante la Selección Argentina, lo que sería un hecho bastante particular.
¿Un argentino juega la Finalissima para España?
Pellegrino habló con ESPN y al ser consultado sobre la posibilidad de representar a España se mostró más que entusiasmado viendo que hasta ahora jamás entró en la órbita de Lionel Scaloni y la Selección Argentina. “Sinceramente, no me llamaron. Vi la noticia, pero no me dijeron nada. Trato de enfocarme en lo que debo hacer el fin de semana. Si uno pierde el foco, no hace las cosas bien. Para mí es lindo que se hable de la posibilidad; estoy agradecido por eso. Después se verá”, expresó.
En la misma línea Pellegrino dejó en claro que está atento a escuchar todas las ofertas que aparezcan sobre la mesa para seguir creciendo en su carrera. “No le cierro ninguna puerta, ni a clubes ni a selecciones. Pero me enfoco en lo que tengo que hacer ahora”, expresó. Ahora resta ver si lo convocan desde España para jugar la Finalissima contra la Selección Argentina.
