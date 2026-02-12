Finalissima 2026: Scaloni no lo citó y se olvida de Argentina para ponerse la camiseta de España

image

¿Un argentino juega la Finalissima para España?

Pellegrino habló con ESPN y al ser consultado sobre la posibilidad de representar a España se mostró más que entusiasmado viendo que hasta ahora jamás entró en la órbita de Lionel Scaloni y la Selección Argentina. “Sinceramente, no me llamaron. Vi la noticia, pero no me dijeron nada. Trato de enfocarme en lo que debo hacer el fin de semana. Si uno pierde el foco, no hace las cosas bien. Para mí es lindo que se hable de la posibilidad; estoy agradecido por eso. Después se verá”, expresó.