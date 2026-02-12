Golpe al bolsillo: Cambian las patentes y ahora se pagan mes a mes

En términos prácticos, no habrá un aumento extra por el cambio de modalidad. Lo que se modifica es la frecuencia con la que llegará la factura.

Girard detalló que esta transformación fue posible gracias a una modernización tecnológica interna en ARBA. Según indicó, hacía tiempo que analizaban implementar este esquema, pero el sistema anterior no lo permitía. Ahora, con la actualización, la Provincia puede avanzar en una facturación más flexible.

¿Por qué ARBA cambia el sistema de patentes?

El argumento oficial apunta a aliviar la carga financiera concentrada. Cuando el pago era bimestral, cada vencimiento implicaba un desembolso más elevado de una sola vez. Con el nuevo esquema, el importe será menor cada mes, aunque el total anual sea idéntico.

Además, el titular del organismo adelantó que el plan es avanzar con una modalidad similar para el impuesto inmobiliario, aunque todavía no hay fecha confirmada para ese cambio.

¿Las patentes serán más baratas este año?

En paralelo al anuncio, Girard aseguró que tres de cada cuatro propietarios de vehículos pagarán nominalmente menos que el año pasado en concepto de patentes.

Según explicó el funcionario, ese aumento se produjo porque la Legislatura no aprobó en su momento la ley impositiva correspondiente. Esa situación generó un desfasaje entre las valuaciones fiscales de los vehículos y las alícuotas aplicadas, lo que terminó impactando de lleno en el cálculo final.

Este año, en cambio, el proyecto enviado por el gobernador fue aprobado y eso permitió corregir ese desajuste. De acuerdo con ARBA, la mayoría de los contribuyentes verá una reducción nominal en lo que paga por patentes en comparación con el año anterior.

La excepción serán los autos de mayor valuación fiscal. En esos casos, los montos podrían mantenerse elevados o incluso registrar subas, dependiendo del modelo y la categoría del vehículo.

¿Qué impacto real tendrá el nuevo esquema de patentes?

Aunque desde el organismo recaudador presentan la medida como un alivio, el cambio también implica que las patentes estarán presentes todos los meses en la agenda financiera de los bonaerenses.

Para quienes ya tenían el débito automático, el impacto será más administrativo que otra cosa. Para quienes pagaban manualmente, implicará estar atentos a más vencimientos a lo largo del año.

