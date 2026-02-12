Economía en crisis y cambios culturales: Claves de la baja natalidad en Argentina

Al mismo tiempo, subrayó el peso de la economía. Cuando una pareja enfrenta “limitaciones económicas para sobrevivir día a día”, tener hijos deja de percibirse como un proyecto viable y satisfactorio, especialmente en contextos de crisis prolongada.

Por otro lado, el sociólogo señaló que tener hijos está “menos forzado por un mandato asociado a una unión o matrimonio” y más vinculado a decisiones individuales. Además, consideró que la tendencia podría estabilizarse si mejoran las condiciones económicas y sociales, aunque advirtió que Argentina atraviesa actualmente una “crisis de un modelo de reproducción demográfica”.

En ese marco, señaló que se trata de un cambio generacional y estructural, vinculado a transformaciones del trabajo, la estabilidad económica y los proyectos vitales. Según planteó, estos procesos llevan décadas y reflejan una transición demográfica más amplia, donde la decisión de tener descendencia se vuelve cada vez más racional, condicionada por expectativas de bienestar y perspectivas de lo que vendrá.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento

Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha