La caída de la natalidad en Argentina se consolidó como una de las transformaciones demográficas más relevantes de los últimos años. En diálogo con Urgente24, especialistas coincidieron en que se trata de un fenómeno multicausal, asociado tanto a cambios culturales como a factores económicos y sociales que influyen en las decisiones reproductivas.
NUEVAS PRIORIDADES FAMILIARES
Economía en crisis y cambios culturales: Claves de la baja natalidad en Argentina
En diálogo con Urgente24, expertos explicaron por qué la natalidad muestra un descenso sostenido y qué factores influyen en la decisión de tener hijos.
Para el demógrafo Rafael Rofman, el descenso no debe leerse como una crisis inesperada sino como parte de un proceso histórico: la transición demográfica implica “una reducción en la fecundidad y la mortalidad” y su principal efecto será “un envejecimiento de la población”, con impacto en políticas públicas como salud, educación y previsión.
Lorena Bolzón, decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, señaló que no existe una única explicación y que “las cuestiones económicas inciden significativamente”, ya que la evidencia muestra relación entre nacimientos, empleo y actividad económica. A esto se suman prioridades ligadas a la formación y el desarrollo profesional, que muchas veces postergan la maternidad o paternidad.
Asimismo, advirtió sobre cambios culturales más amplios, como “la fragilidad en las relaciones de pareja” y nuevas metas personales, que influyen en la postergación de los hijos. Según indicó la especialista, el retraso de la maternidad y trayectorias vitales más individualizadas contribuyen al envejecimiento poblacional y a futuros desafíos en salud, cuidados y seguridad social.
Natalidad y decisiones familiares en transformación
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, sostiene que la baja de la natalidad responde a “dos componentes”, es decir, menos mandato social y mayores obstáculos materiales, y explicó que actualmente existe “un mandato mucho más débil en materia de tener hijos”, mientras crecen otros proyectos personales y profesionales.
Al mismo tiempo, subrayó el peso de la economía. Cuando una pareja enfrenta “limitaciones económicas para sobrevivir día a día”, tener hijos deja de percibirse como un proyecto viable y satisfactorio, especialmente en contextos de crisis prolongada.
Por otro lado, el sociólogo señaló que tener hijos está “menos forzado por un mandato asociado a una unión o matrimonio” y más vinculado a decisiones individuales. Además, consideró que la tendencia podría estabilizarse si mejoran las condiciones económicas y sociales, aunque advirtió que Argentina atraviesa actualmente una “crisis de un modelo de reproducción demográfica”.
En ese marco, señaló que se trata de un cambio generacional y estructural, vinculado a transformaciones del trabajo, la estabilidad económica y los proyectos vitales. Según planteó, estos procesos llevan décadas y reflejan una transición demográfica más amplia, donde la decisión de tener descendencia se vuelve cada vez más racional, condicionada por expectativas de bienestar y perspectivas de lo que vendrá.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó
Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'
El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina
El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento
Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha