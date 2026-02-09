Los feriados de Carnaval ya están confirmados y, aunque todavía falten varios meses, en la cabeza de millones de personas el calendario de 2026 acaba de marcarse en rojo. Porque sí, la semana que viene arranca con un fin de semana largo de cuatro días que promete rutas cargadas y destinos turísticos explotados.
¡ES OFICIAL!
Feriados de Carnaval 2026: 4 días de fiesta que paralizan al país
Si hablamos de feriados y Carnaval, hay destinos que ya se preparan con anticipación. Gualeguaychú, en Entre Ríos, como uno de los grandes imanes turísticos.
Esto significa que no se trasladan ni se negocian, se cumplen sí o sí. Al caer lunes y martes, se suman automáticamente al sábado 14 y domingo 15, armando un descanso XXL de cuatro días consecutivos. El primero del año y, para muchos, el más esperado.
¿Por qué los feriados de Carnaval cambian todos los años?
A diferencia de otras fechas fijas del calendario, los feriados de Carnaval no tienen día estable. Su ubicación varía año a año porque está ligada al calendario litúrgico cristiano, más precisamente a la fecha de la Pascua.
El Carnaval se celebra justo antes del inicio de la Cuaresma, el período de 40 días que antecede a Semana Santa. Como la Pascua se define en función del ciclo lunar, el Carnaval también se mueve. Por eso algunos años cae en febrero y otros se estira hasta marzo.
¿Dónde se vive más fuerte el Carnaval durante los feriados?
Si hablamos de feriados y Carnaval, hay destinos que ya se preparan con anticipación. Gualeguaychú, en Entre Ríos, vuelve a posicionarse como uno de los grandes imanes turísticos, con sus corsos de escala internacional y tribunas llenas noche tras noche.
En la Ciudad de Buenos Aires, barrios como Boedo, San Telmo, La Boca, Almagro y Colegiales se convierten en escenarios abiertos, con murgas que salen a copar las calles y convocan a miles de vecinos y turistas.
También hay celebraciones fuertes en Corrientes, Jujuy, Salta y Misiones, donde el Carnaval se mezcla con tradiciones locales y expresiones culturales únicas. Los feriados, en esos casos, funcionan como motor económico y cultural al mismo tiempo.
¿Qué pasa si tengo que trabajar en los feriados de Carnaval?
Los feriados de Carnaval son nacionales y obligatorios. Según la Ley de Contrato de Trabajo, quienes deban prestar tareas el lunes 16 o el martes 17 de febrero de 2026 tienen derecho a cobrar el doble de una jornada habitual.
En cambio, quienes no trabajen, cobran el día normalmente, sin descuentos.
Calendario 2026: ¿Qué otros feriados importantes siguen al Carnaval?
Después del sacudón carnavalero, el 2026 sigue ofreciendo varios descansos estratégicos. Marzo traerá otro fin de semana largo con el Día de la Memoria, abril sumará Semana Santa, y el año continuará con feriados patrios y turísticos pensados para repartir pausas a lo largo del calendario.
