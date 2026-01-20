Fin de semana largo y feriado: Cuándo arranca el primer descanso XL del año

El resto del año alternará feriados inamovibles, trasladables y días no laborables pensados específicamente para fomentar el turismo interno. Una fórmula que ya se aplicó en años anteriores.

¿Cómo funciona el traslado de feriados en Argentina?

La Ley 27.399 establece reglas para el corrimiento de feriados. Aquellos que caen martes o miércoles se trasladan al lunes anterior, mientras que los que caen jueves o viernes pasan al lunes siguiente. Además, los feriados que coinciden con sábado o domingo pueden moverse según lo determine la autoridad de aplicación.

A esto se suman los días no laborables con fines turísticos, definidos por decreto, que no son feriados nacionales pero sí generan parates parciales en la actividad.

Cuándo es el próximo feriado y ¿será fin de semana largo?

Qué feriados y fines de semana largos marcarán el pulso del 2026

Entre las fechas más relevantes se destacan Carnaval en febrero, Semana Santa en abril, el Día del Trabajador en mayo, el 9 de Julio y los feriados de octubre y noviembre, que suelen convertirse en escapadas clave antes del cierre del año.

Diciembre también tendrá protagonismo, con un feriado que permitirá armar un nuevo fin de semana largo antes de Navidad, justo cuando el cansancio anual ya pesa.

