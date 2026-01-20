En Davos, con Donald Trump marcando la agenda global y las tensiones internacionales en primer plano, Emmanuel Macron volvió a quedar en el centro de la conversación por una imagen antes que por un anuncio. Los aviadores espejados, impropios del protocolo del foro, reactivaron una secuencia ya conocida: el presidente francés convertido en meme.
OTRA VEZ EN RIDÍCULO
Emmanuel Macron con aviadores en Davos: el detalle que desató memes en medio del caos global
Con Donald Trump, Vladimir Putin y Groenlandia en la agenda global, Emmanuel Macron apareció engafado en Davos y explotaron los memes.
No es la primera vez. En los últimos años, su figura atravesó varias polémicas virales, con un episodio que quedó grabado en la memoria colectiva: la cachetada de su esposa al descender del avión presidencial. En Davos, otra vez, la estética volvió a competir con el mensaje.
El episodio se dio en el marco de una nueva edición del Foro Económico Mundial, que volvió a reunir en Suiza a jefes de Estado, líderes empresariales y organismos internacionales en un contexto especialmente delicado. La guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, la disputa comercial entre potencias y el reposicionamiento de Estados Unidos dominaron la agenda de un Davos atravesado por la incertidumbre y el endurecimiento de los discursos.
Entre los protagonistas del foro se encuentra también Javier Milei, cuya presencia vuelve a generar expectativa por el tono y el contenido de su intervención. En ese clima de discursos duros, filtraciones diplomáticas y gestos analizados al milímetro, cualquier detalle visual (como los aviadores de Macron) queda automáticamente amplificado.
Un problema médico, una imagen fuera de contexto
La explicación detrás de los lentes fue mucho más sencilla que las interpretaciones que circularon en redes. Emmanuel Macron arrastra desde hace días un derrame en el ojo derecho que le provocó inflamación y una fuerte fotosensibilidad. Por recomendación médica, debió usar gafas oscuras en distintas apariciones públicas, desde inspecciones militares hasta reuniones en el Palacio del Elíseo. En Davos, el recurso volvió a aparecer bajo el foco global.
El propio mandatario decidió no esquivar el tema y apeló al humor. “Por favor, disculpen la fea apariencia de mi ojo. Es algo sin importancia”, dijo, antes de bromear con una “referencia involuntaria al Ojo del Tigre”, en alusión tanto a la canción de Survivor como a la idea de determinación. El gesto distendido contrastó con el trasfondo del foro, atravesado por un clima de creciente tensión internacional.
En ese escenario, Macron llegó a Davos con una agenda cargada. Sin mencionar de forma directa a Donald Trump, respondió a las amenazas comerciales y geopolíticas lanzadas desde Washington, cuestionó intentos de “subordinar a Europa” y alertó sobre presiones estratégicas sobre territorios sensibles como Groenlandia. También defendió el multilateralismo en un contexto donde volvieron a circular versiones sobre contactos indirectos y filtraciones vinculadas a Vladimir Putin y la guerra en Ucrania.
Así, mientras el presidente francés advertía que “nos acercamos a un mundo sin reglas”, la imagen de los aviadores espejados dominó la conversación pública. En Davos, otra vez, la forma terminó disputándole espacio al fondo, en un contexto donde cada gesto se amplifica y cualquier detalle puede convertirse en símbolo, meme o munición política.
La cachetada que lo convirtió en meme global
La escena ocurrió meses atrás, cuando Emmanuel Macron descendía del avión presidencial y fue captado por cámaras recibiendo una cachetada de su esposa, Brigitte Macron. El episodio, tan breve como incómodo, dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos y convirtió al presidente francés en tendencia global, alimentando memes, lecturas irónicas y debates sobre su figura pública.
Aunque el Elíseo intentó bajarle el tono al episodio y presentarlo como una situación privada sacada de contexto, el impacto ya estaba hecho. La imagen quedó archivada en la memoria colectiva y se transformó en un antecedente inevitable cada vez que Macron vuelve a protagonizar una escena visualmente disruptiva. Desde entonces, cualquier gesto, atuendo o detalle fuera del guion se lee bajo ese prisma.
En Davos, los aviadores espejados reactivaron ese recuerdo. No por el hecho en sí, sino por la lógica de la viralidad: cuando un líder ya fue meme, vuelve a serlo con más facilidad. En la política contemporánea, la repetición no siempre viene por el discurso, sino por la imagen que insiste.
