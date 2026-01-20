Emmanuel Macron con aviadores en Davos: el detalle que desató memes en medio del caos global

El propio mandatario decidió no esquivar el tema y apeló al humor. “Por favor, disculpen la fea apariencia de mi ojo. Es algo sin importancia”, dijo, antes de bromear con una “referencia involuntaria al Ojo del Tigre”, en alusión tanto a la canción de Survivor como a la idea de determinación. El gesto distendido contrastó con el trasfondo del foro, atravesado por un clima de creciente tensión internacional.

Emmanuel Macron wears Top Gun-style sunglasses during his speech at the WEF in Davos (2026)

En ese escenario, Macron llegó a Davos con una agenda cargada. Sin mencionar de forma directa a Donald Trump, respondió a las amenazas comerciales y geopolíticas lanzadas desde Washington, cuestionó intentos de “subordinar a Europa” y alertó sobre presiones estratégicas sobre territorios sensibles como Groenlandia. También defendió el multilateralismo en un contexto donde volvieron a circular versiones sobre contactos indirectos y filtraciones vinculadas a Vladimir Putin y la guerra en Ucrania.

Así, mientras el presidente francés advertía que “nos acercamos a un mundo sin reglas”, la imagen de los aviadores espejados dominó la conversación pública. En Davos, otra vez, la forma terminó disputándole espacio al fondo, en un contexto donde cada gesto se amplifica y cualquier detalle puede convertirse en símbolo, meme o munición política.

La cachetada que lo convirtió en meme global

La escena ocurrió meses atrás, cuando Emmanuel Macron descendía del avión presidencial y fue captado por cámaras recibiendo una cachetada de su esposa, Brigitte Macron. El episodio, tan breve como incómodo, dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos y convirtió al presidente francés en tendencia global, alimentando memes, lecturas irónicas y debates sobre su figura pública.

Aunque el Elíseo intentó bajarle el tono al episodio y presentarlo como una situación privada sacada de contexto, el impacto ya estaba hecho. La imagen quedó archivada en la memoria colectiva y se transformó en un antecedente inevitable cada vez que Macron vuelve a protagonizar una escena visualmente disruptiva. Desde entonces, cualquier gesto, atuendo o detalle fuera del guion se lee bajo ese prisma.

En Davos, los aviadores espejados reactivaron ese recuerdo. No por el hecho en sí, sino por la lógica de la viralidad: cuando un líder ya fue meme, vuelve a serlo con más facilidad. En la política contemporánea, la repetición no siempre viene por el discurso, sino por la imagen que insiste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catrina_nortena/status/1927045536667848932?s=20&partner=&hide_thread=false #ULTIMAHORA

CACHETADÓN al Presidente de Francia, Macron por parte de su esposa Brigitte al llegar a Vietnam



La semana pasada fue filmado con cocaína y esta semana empieza con una cachetada de su propia esposa.



Esos son los líderes europeos que nos quieren venir a dar… pic.twitter.com/uPIzllg98y — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) May 26, 2025

