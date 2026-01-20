Nike lo vuelve a hacer: Naomi Osaka convirtió el Australian Open en una pasarela

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TunedIntoTennis/status/2013553277875421626?s=20&partner=&hide_thread=false Naomi Osaka unveiled an all new custom on court look with Nike and Hong Kong designer Robert Wun for her 1st round match at the #AusOpen2026 pic.twitter.com/AA4CmX94G7 — Myles David (@TunedIntoTennis) January 20, 2026

La colaboración con el diseñador Robert Wun elevó el concepto a otro nivel: un sombrero de ala ancha con velo, una minifalda plisada sobre pantalones anchos y accesorios que mezclan espectacularidad con funcionalidad. El conjunto, aunque teatral en su entrada, se integró con la equipación de juego de Nike (desde la sudadera con cierre hasta las zapatillas personalizadas en tonos combinados) mostrando cómo la innovación visual y el rendimiento atlético pueden coexistir en una misma narración.

La estrategia Nike: impacto inmediato en la era del scroll

En un ecosistema digital dominado por el compartir, los recortes de video y la lógica de TikTok, las grandes marcas ya no apuestan únicamente a campañas largas y repetitivas. Funcionan mejor las creaciones efímeras, pensadas para generar impacto de golpe, ocupar la conversación durante horas o días y desaparecer antes de volverse previsibles. El look de Naomi Osaka en el Australian Open responde exactamente a esa lógica: una imagen potente, fácil de viralizar y difícil de ignorar.

¿Te lo perdiste?



Así fue el inolvidable ingreso de Naomi Osaka al Australian Open.pic.twitter.com/lCuRxxOmMD — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 20, 2026

Para Nike, este tipo de activaciones cumple un doble objetivo. Por un lado, refuerza su identidad como marca cultural, capaz de moverse entre deporte, moda y espectáculo sin pedir permiso. Por otro, le permite competir en atención en un año clave, donde el foco del deporte global empieza a correrse hacia el Mundial 2026 y donde Adidas gana visibilidad institucional. Nike responde con lo que mejor sabe hacer: crear momentos, no solo productos.

El beneficio también es claro para Osaka. Más allá de no atravesar su pico deportivo (hoy lejos del número uno que supo ser), la tenista revaloriza su imagen pública desde un lugar propio. No se impone solo por resultados, sino por autoría, personalidad y narrativa. En una era donde la carrera de un atleta se construye tanto dentro como fuera de la cancha, este tipo de apariciones consolida su lugar como figura global, incluso cuando el ranking no acompaña.

El mensaje final es contundente: hoy, en el marketing deportivo, una entrada puede valer tanto como un partido. Y Nike, otra vez, entendió cómo leer el momento.

