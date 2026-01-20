El nuevo dinosaurio encontrado en Argentina sorprende por lo que medía y por su cabeza

"Las características distintivas que permitieron definir la nueva especie se encuentran principalmente en las vértebras dorsales, que cabe mencionar todas ellas fueron preservadas, el sacro y la primera vértebra caudal", agregó el investigador.

En concreto, el ejemplar recién descubierto conserva seis vértebras cervicales, todas sus vértebras dorsales -diez en total- con varias costillas asociadas, el sacro y la primera vértebra caudal.

De acuerdo con Filippi, este hallazgo "tiene relevancia porque no solo representa una nueva especie, sino que además aporta un gran avance al conocimiento de la anatomía y la filogenia (relaciones de parentesco) de los dinosaurios saurópodos titanosaurios", dijo a la AFP.

Yeneen-houssayi-01 Yeneen houssayi, así sería el nuevo dinosaurio hallado en Argentina, según el CONICET.

¿Por qué el nuevo dinosaurio se llama Yeneen houssayi?

El nombre del nuevo dinosaurio encontrado en Argentina ha llamado la atención, entre otras cosas, porque los investigadores rindieron homenaje al legado de Bernardo Houssay.

Según el CONICET, el nombre del género, Yeneen, fue inspirado en la cultura tehuelche, también conocido como Aónikenk, que significa “espíritu o entidad relacionada al invierno” debido al área de La Invernada, sitio donde se halló el nuevo dinosaurio.

Mientras, el nombre de la especie, houssayi, es en honor al fundador y primer presidente del CONICET y Premio Nobel de Medicina en el año 1947, Bernardo A. Houssay.

Otros dinosaurios descubiertos

Vale recordar que hay más dinosaurios, pertenecientes al grupo de los saurópodos titanosaurios, que han sido descubiertos en la zona: Overosaurus paradasorum e Inawemtu oslatus.

Pero, aunque todos son valiosos, probablemente ninguno impresione tanto como el Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande que se conoce y que vivió en la Patagonia Argentina.

El nuevo descubrimiento fue publicado en la revista especializada Historical Biology, pero, por lo visto, los investigadores tienen mucho más trabajo por hacer.

Y es que, en el mismo lugar, "se halló un segundo individuo juvenil, representado por un hueso de la cadera de pequeño tamaño, y un tercer ejemplar localizado a pocos metros de distancia, del cual se recuperaron algunas vértebras y huesos de las extremidades", contó Filippi.

"Este último presenta notables diferencias con Yeneen, por lo que se interpreta como un saurópodo titanosaurio distinto, que será objeto de un estudio futuro”, concluyó el científico.

