Inflación semanal vuelve a 0,4% y complica el dato de enero

En paralelo, EconViews estimó un aumento del 0,5% semanal en la segunda semana del mes, también por debajo del registro previo. En conjunto, los alimentos continúan presionando, aunque sin los picos que se habían observado en otros momentos del año.

El arrastre estadístico sigue marcando el pulso

Las distintas métricas mensuales, tal como destacan desde Facimex, del IPC OJF continúan moviéndose por encima del 2% mensual, aunque empiezan a mostrar cierta estabilidad en el margen. En la medición punta a punta de los últimos 30 días, el índice general registró una suba del 2,9%, sin cambios frente a la semana previa, mientras que la inflación núcleo se ubicó en 2,2%, con una leve corrección a la baja.

Al comparar los primeros 16 días de enero contra los primeros 16 días de diciembre, el IPC OJF arrojó una inflación general del 2,7%, por encima del 2,2% registrado el mes anterior.

En el caso del núcleo, la variación fue del 2,3%, por debajo del 2,7% de diciembre, lo que aporta una señal moderada, aunque todavía insuficiente para hablar de una desaceleración firme.

Otro indicador seguido de cerca por el mercado es la comparación entre las últimas cuatro semanas y las cuatro semanas previas, utilizada como proxy del ritmo mensual de la inflación. Bajo esta métrica, el IPC OJF mostró una suba del 2,6% mensual para el nivel general, con una leve aceleración respecto de la semana anterior, y del 2,4% mensual para la inflación núcleo, con una corrección marginal a la baja.

El proceso se estabiliza, pero en un escalón todavía elevado.

Enero en la mira y un primer trimestre exigente

En este contexto, las proyecciones para enero prácticamente no se modifican. La estimación central mantiene una inflación del 2,5% mensual, en línea con el arrastre estadístico que deja el IPC OJF. Aun suponiendo variaciones semanales algo más contenidas en lo que resta del mes, el cierre podría acercarse al 2,7% mensual. En contraste, los datos de Eco Go se alinean con un escenario algo más benigno, con una inflación cercana al 2,4% mensual.

Hacia adelante, el escenario base sigue contemplando una inflación transitoriamente por encima del 2% mensual durante el primer trimestre, con marzo como el mes más desafiante.

Las subas vinculadas al inicio del ciclo lectivo en Educación y al cambio de temporada en Indumentaria vuelven a aparecer como los principales focos de presión.

En ese marco, la desinflación continúa, pero avanza con dificultad y con riesgos de correcciones puntuales que pueden volver a tensar los precios en el corto plazo.

