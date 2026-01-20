urgente24
¿OTRA VEZ PISO DEL 2%?

Inflación semanal vuelve a 0,4% y complica el dato de enero

Los precios de alta frecuencia muestran una inflación semanal todavía firme, que sostiene la presión sobre enero

20 de enero de 2026 - 14:01
La inflación sigue firme

Los relevamientos de inflación de alta frecuencia volvieron a mostrar una dinámica relativamente estable en la segunda semana de enero, sin cambios bruscos, pero con registros que confirman que el proceso de desinflación, al menos para enero, avanza de forma lenta y despareja.

Con datos al 16 de enero, el IPC OJF de Ferreres marcó una suba del 0,4% semanal para el nivel general y del 0,6% semanal para la inflación núcleo, un resultado consistente con lo observado en las últimas semanas de 2025.

Al observar la variación entre el 9 y el 16 de cada mes, la inflación general replicó el mismo registro de diciembre, ubicándose por encima del dato de noviembre y apenas por debajo del de octubre.

En el caso del componente núcleo, el avance fue inferior al de diciembre, aunque igualmente se trató del segundo valor más alto del último año, un dato que deja en claro que el núcleo inflacionario sigue mostrando resistencia a bajar con mayor velocidad. En el caso del componente núcleo, el avance fue inferior al de diciembre, aunque igualmente se trató del segundo valor más alto del último año, un dato que deja en claro que el núcleo inflacionario sigue mostrando resistencia a bajar con mayor velocidad.

La dinámica por rubros tampoco mostró señales de quiebre. En Alimentos y Bebidas, Eco Go relevó una suba del 0,4% semanal en la tercera semana de enero, con una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a la semana anterior.

En paralelo, EconViews estimó un aumento del 0,5% semanal en la segunda semana del mes, también por debajo del registro previo. En conjunto, los alimentos continúan presionando, aunque sin los picos que se habían observado en otros momentos del año.

El arrastre estadístico sigue marcando el pulso

Las distintas métricas mensuales, tal como destacan desde Facimex, del IPC OJF continúan moviéndose por encima del 2% mensual, aunque empiezan a mostrar cierta estabilidad en el margen. En la medición punta a punta de los últimos 30 días, el índice general registró una suba del 2,9%, sin cambios frente a la semana previa, mientras que la inflación núcleo se ubicó en 2,2%, con una leve corrección a la baja.

Al comparar los primeros 16 días de enero contra los primeros 16 días de diciembre, el IPC OJF arrojó una inflación general del 2,7%, por encima del 2,2% registrado el mes anterior. Al comparar los primeros 16 días de enero contra los primeros 16 días de diciembre, el IPC OJF arrojó una inflación general del 2,7%, por encima del 2,2% registrado el mes anterior.

En el caso del núcleo, la variación fue del 2,3%, por debajo del 2,7% de diciembre, lo que aporta una señal moderada, aunque todavía insuficiente para hablar de una desaceleración firme.

Otro indicador seguido de cerca por el mercado es la comparación entre las últimas cuatro semanas y las cuatro semanas previas, utilizada como proxy del ritmo mensual de la inflación. Bajo esta métrica, el IPC OJF mostró una suba del 2,6% mensual para el nivel general, con una leve aceleración respecto de la semana anterior, y del 2,4% mensual para la inflación núcleo, con una corrección marginal a la baja.

El proceso se estabiliza, pero en un escalón todavía elevado. El proceso se estabiliza, pero en un escalón todavía elevado.

Enero en la mira y un primer trimestre exigente

En este contexto, las proyecciones para enero prácticamente no se modifican. La estimación central mantiene una inflación del 2,5% mensual, en línea con el arrastre estadístico que deja el IPC OJF. Aun suponiendo variaciones semanales algo más contenidas en lo que resta del mes, el cierre podría acercarse al 2,7% mensual. En contraste, los datos de Eco Go se alinean con un escenario algo más benigno, con una inflación cercana al 2,4% mensual.

Hacia adelante, el escenario base sigue contemplando una inflación transitoriamente por encima del 2% mensual durante el primer trimestre, con marzo como el mes más desafiante.

Las subas vinculadas al inicio del ciclo lectivo en Educación y al cambio de temporada en Indumentaria vuelven a aparecer como los principales focos de presión. Las subas vinculadas al inicio del ciclo lectivo en Educación y al cambio de temporada en Indumentaria vuelven a aparecer como los principales focos de presión.

En ese marco, la desinflación continúa, pero avanza con dificultad y con riesgos de correcciones puntuales que pueden volver a tensar los precios en el corto plazo.

