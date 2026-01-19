Alguna vez Urgente24 mencionó la guerra de las fotomultas bonaeren ses y, en el rifirrafe, a Leandro Camani. Entonces se recibió una carta-documento del sindicalista Luis Barrionuevo, en defensa de Camani y de su hija, Sandra Barrionuevo. El texto no contenía ninguna primicia pero los mencionados lo consideraron o desinformado o incorrecto. Sin embargo, ahora hay un expediente en curso acerca del escudero de Elisa Carrió, Matías Yofe, y la web InfoPilar, con acceso al expediente por su director, Claudio Ponce de León, quien 2 veces aportó su testimonio ante las autoridades judiciales, y se menciona a Camani, accionista de control de Tránsito Seguro, y a un concejal llamado Iván Giordano, integrante de la Asociación Transparencia Electoral. El texto desliza un dato que desconocía Urgente24: "Camani se dio con el gusto de coronar en Transporte provincial a su delfín, Martín Marinucci, a quien hasta le designó secretaria, una abogada de nombre Analía." Curiosidad: Marinucci fue una autoridad de Ferrocarriles cuando Sergio Massa era ministro de Economía, e integra el Frente Renovador.
ESCÁNDALO EN PILAR
Matías Yofe, Leandro Camani & Iván Giordano: El expediente sigue su curso
Urgente24 ha publicado crónicas de InfoPilar acerca de un caso apasionante: Matías Yofe, el de CC-ARI. Ahora agregaron a Lisandro Camani e Iván Giordano.
"(...) El nombre de Leandro Camani ya venía dando vueltas por el expediente que se tramita en la Fiscalía N° 3 de Pilar, en relación a la investigación que tiene como protagonista a Matías Yofe. Lo habían declarado sus custodios, y testigos como el periodista Claudio Ponce de León.
Y el vínculo se terminó de confirmar con la apertura de uno de los dispositivos secuestrados el 2 de enero pasado en su casa de Villa Rosa. Fue el primer nombre que apareció, junto al del propio ministro de Transporte Marinucci, con quien Yofe pasó del escrache en redes a reuniones cara a cara.
Para los investigadores, la «amistad» entre ambos constituye casi una certeza a la hora de demostrar un comportamiento extorsivo por parte del «lilito», el más entusiasta vocero mediático de las denuncias articuladas por el empresario contra, por ejemplo, Jorge D’Onofrio y Claudia Pombo. Ya lo decía su madrina política, Elisa Carrió: «Matías no tiene un peso para pagar testigos». Pero Camani sí, y muchos.
En ese sentido aseguran que el rol de Yofe no se limitaría, en nombre de Camani, a «invitar» testigos a participar de esta suerte de festival judicial; también fungiría como ariete del empresario contra el intendente De Achával, un tanto reacio, al parecer, a recibir en el distrito las variadas propuestas de Camani.
De hecho, el mismo Yofe solía asegurar que Leandro estaba dispuesto a aportar «una pila de dólares» a la pasada campaña electoral de la CC, pero que deberían blanquearse a través de otro empresario. Como dato menor de ese acompañamiento, el propio señor P., mano derecha de Camani, envió para la inauguración de la casa partidaria en Villa Morra algunos miles de dólares, aunque en el evento sólo se sirvieron 10 pizzas y gaseosas de segunda marca.
Pero Yofe no llegó por las suyas a sentarse en las oficinas de la Avenida Libertador al 6300 para hablar con Camani. La conexión fue el concejal peronista Iván Giordano, viejo conocido del empresario.
De Giordano se puede decir poco y nada en cuanto su labor como concejal del distrito, ya que su currículum como tal podría definirse casi como una hoja en blanco. Quizás su banca le sea más útil para «chapear» que para legislar, y bajo ese paraguas, una de sus tareas sería la de recorrer los distintos municipios de la provincia y del país ofreciendo los servicios tecnológicos de su amigo Leandro. Por supuesto, cada respuesta afirmativa significaría, para el concejal, un merecido porcentaje de reconocimiento.
También es conocido como el caballo de Troya de Camani en la administración De Achával, ya que recababa información sensible y la entregaba a Yofe, encargado de la denuncia mediática.
Como su amigo «lilito», el concejal también tendría deudas pendientes con la justicia aunque por presuntos delitos aberrantes -freezados por algún operador- y formaría parte del grupo -numeroso, por cierto- de aquellos a los que no les cierra el blanco. Con su dieta le alcanza para mantener un vehículo de $120 millones y viajar por el mundo para, por caso, encontrarse con el Papa, reunión a la que concurrió con su colega Silvio Rodríguez.
Giordano y Yofe son tan cercanos que el 27/11/2024 compartieron mesa en el Goldencenter, en oportunidad de la última entrega de los Martín Fierro. Al evento concurrieron invitados personalmente por el propio Camani, quien en un momento de la noche se acercó a charlar animadamente con sus amigos pilarenses."
