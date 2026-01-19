Matías Yofe, Leandro Camani & Iván Giordano: El expediente sigue su curso

En ese sentido aseguran que el rol de Yofe no se limitaría, en nombre de Camani, a «invitar» testigos a participar de esta suerte de festival judicial; también fungiría como ariete del empresario contra el intendente De Achával, un tanto reacio, al parecer, a recibir en el distrito las variadas propuestas de Camani.

De hecho, el mismo Yofe solía asegurar que Leandro estaba dispuesto a aportar «una pila de dólares» a la pasada campaña electoral de la CC, pero que deberían blanquearse a través de otro empresario. Como dato menor de ese acompañamiento, el propio señor P., mano derecha de Camani, envió para la inauguración de la casa partidaria en Villa Morra algunos miles de dólares, aunque en el evento sólo se sirvieron 10 pizzas y gaseosas de segunda marca.

Pero Yofe no llegó por las suyas a sentarse en las oficinas de la Avenida Libertador al 6300 para hablar con Camani. La conexión fue el concejal peronista Iván Giordano, viejo conocido del empresario.

ivan giordano Ivan Giordano.

De Giordano se puede decir poco y nada en cuanto su labor como concejal del distrito, ya que su currículum como tal podría definirse casi como una hoja en blanco. Quizás su banca le sea más útil para «chapear» que para legislar, y bajo ese paraguas, una de sus tareas sería la de recorrer los distintos municipios de la provincia y del país ofreciendo los servicios tecnológicos de su amigo Leandro. Por supuesto, cada respuesta afirmativa significaría, para el concejal, un merecido porcentaje de reconocimiento.

También es conocido como el caballo de Troya de Camani en la administración De Achával, ya que recababa información sensible y la entregaba a Yofe, encargado de la denuncia mediática.

Como su amigo «lilito», el concejal también tendría deudas pendientes con la justicia aunque por presuntos delitos aberrantes -freezados por algún operador- y formaría parte del grupo -numeroso, por cierto- de aquellos a los que no les cierra el blanco. Con su dieta le alcanza para mantener un vehículo de $120 millones y viajar por el mundo para, por caso, encontrarse con el Papa, reunión a la que concurrió con su colega Silvio Rodríguez.

Giordano y Yofe son tan cercanos que el 27/11/2024 compartieron mesa en el Goldencenter, en oportunidad de la última entrega de los Martín Fierro. Al evento concurrieron invitados personalmente por el propio Camani, quien en un momento de la noche se acercó a charlar animadamente con sus amigos pilarenses."

