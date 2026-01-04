Lunes 05/01, jornada compleja para Matías Yofe (denuncia por extorsión agravada)

InfoPilar.com.ar/: "(...) anoticiado sobre la posibilidad de la presencia de Carrió en la Fiscalía para seguir de cerca las declaraciones de los testigos, Ponce de León se mostró satisfecho y sostuvo que «cuando la señora más se victimice y mande a generar escraches como hacen sus trolls en las redes, más demostrará que se parece a los kirchneristas que tanto desprecia. Para la señora Carrió hay corrupción buena y corrupción mala, y me gustaría un diálogo público con ella para preguntarle, por ejemplo, porqué nunca abrió la boca respecto a un clon de Néstor Kirchner en Santa Cruz, con causas por evasión y lavado de dinero, entre otros delitos, como el ex senador radical Eduardo Costa, por entonces marido de su gran amiga Mariana Zuvic. (...). Ponce de León se refirió a una denuncia contra la corrupción en el PAMI, de la que «el denunciante le entregó documentación valiosa en mano tanto a Yofe como a ella, la misma documentación que me entregó a mi, y Carrió hizo absoluto silencio. Me pregunto si no está protegiendo a algunas personas involucradas en este asunto, entre otros Luis Barrionuevo y los Nosiglia, padre e hijo, ya que este último se quedó con su lista de Pilar en las últimas elecciones (...)".