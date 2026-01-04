Matías Yofe, titular de la CC-ARI (Coalición Cívica) en el municipio bonaerense de Pilar, y cercano a la fundadora del espacio, Elisa Carrió, fue denunciado por "extorsión agravada", y el lunes 05/01 declara un testigo importante: el periodista Claudio Ponce de León, citado por el fiscal Germán Camafreitta en el trámite del expediente 14-02-019728-25/00. Además de Yofe se encuentra imputado Diego Escobar, su ladero.
DECLARA PONCE DE LEÓN
Lunes 05/01, jornada compleja para Matías Yofe (denuncia por extorsión agravada)
La denuncia contra el titular de la CC-ARI en Pilar es Matías Yofe. La causa indaga si hubo extorsión agravada. Declara un periodista.
Según DataClave-com.ar/, "Yofe es investigado por presuntamente liderar una banda que se dedicaría a hacer denuncias judiciales para luego extorsionar a los denunciados. El dirigente de la Coalición Cívica tiene historial de diversas denuncias contra la política. La denuncia inicial por extorsión es prexistente a las denuncias que hizo contra la AFA."
Fiscal Camafreitta: “(...) habiendo analizado acabadamente todas las pruebas colectadas en autos, teniendo en consideración el hecho ilícito descripto y en razón de considerar que resulta ello indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento, la aplicación de la ley teniendo en cuenta la magnitud de la pena en expectativa y, que resta por identificar al resto de los encartados, entiendo que el plexo probatorio hasta aquí detallado resulta suficiente para solicitarle se sirva disponer orden de allanamiento”.
Entonces, el Juzgado de Garantías N°7 de Pilar dispuso el allanamiento del domicilio del dirigente de la Coalición Cívica, quien denunció en X que fueron violados sus derechos constitucionales en el procedimiento. No hay constancia de esto, se afirma en el Juzgado.
InfoPilar.com.ar/: "(...) anoticiado sobre la posibilidad de la presencia de Carrió en la Fiscalía para seguir de cerca las declaraciones de los testigos, Ponce de León se mostró satisfecho y sostuvo que «cuando la señora más se victimice y mande a generar escraches como hacen sus trolls en las redes, más demostrará que se parece a los kirchneristas que tanto desprecia. Para la señora Carrió hay corrupción buena y corrupción mala, y me gustaría un diálogo público con ella para preguntarle, por ejemplo, porqué nunca abrió la boca respecto a un clon de Néstor Kirchner en Santa Cruz, con causas por evasión y lavado de dinero, entre otros delitos, como el ex senador radical Eduardo Costa, por entonces marido de su gran amiga Mariana Zuvic. (...). Ponce de León se refirió a una denuncia contra la corrupción en el PAMI, de la que «el denunciante le entregó documentación valiosa en mano tanto a Yofe como a ella, la misma documentación que me entregó a mi, y Carrió hizo absoluto silencio. Me pregunto si no está protegiendo a algunas personas involucradas en este asunto, entre otros Luis Barrionuevo y los Nosiglia, padre e hijo, ya que este último se quedó con su lista de Pilar en las últimas elecciones (...)".
El periodista fue citado para determinar si Yofe es o no un extorsionador. Ponce de León: "A mi criterio, es un muchacho que ha sido llevado por mal camino por la doctora Carrió para hacer trabajos reñidos con la moral, a los que ella no está dispuesta a encarar, y en todo caso deberá ser ella la que diga si sabía o no de los movimientos de Yofe y sus formas de conducirse".
