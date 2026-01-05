El mundo mira a Venezuela: ¿La Argentina de Javier Milei pierde prioridad?

Mientras sigue de cerca la detención de Nicolás Maduro, Javier Milei comienza a delinear su agenda de actividades para las próximas semanas, con una serie de actos oficiales previstos para antes y después de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.
Javier Milei avanza con su plan de reducción del Estado
Javier Milei avanza con su plan de reducción del Estado y fue el turno de Catamarca como parte beneficiada con el traspaso definitivo del control de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). La empresa de minería, hasta ahora nacional, retornó a la órbita provincial luego de años de reclamos y como parte de la nueva relación que la Casa Rosada pretende entablar con las provincias en medio de las negociaciones legislativas.
Concretamente, la transferencia de la compañía minera consistió en la cesión del 60% del directorio al Gobierno provincial y el 40% restante a la Universidad Nacional de Tucumán, en el marco de un regreso al esquema original fundacional de la minera pública. Según el Decreto publicado en el Boletín Oficial, la justificación central corrió por cuenta de la posible necesidad de asistencia del Tesoro Nacional a la compañía, cuestión que el Gobierno nacional busca evitar a toda costa en todo el esquema de empresas públicas.
Deja tu comentario