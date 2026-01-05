urgente24
El mundo mira a Venezuela: ¿La Argentina de Javier Milei pierde prioridad?

Javier Milei

Mientras Javier Milei sigue de cerca lo que sucede en Venezuela, el Gobierno enfrenta un cúmulo de desafíos: el foco está en el viernes.

5 de enero de 2026 - 09:26

Mientras sigue de cerca la detención de Nicolás Maduro, Javier Milei comienza a delinear su agenda de actividades para las próximas semanas, con una serie de actos oficiales previstos para antes y después de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Por estos días, el Presidente mantiene un perfil bajo en cuanto a actividad territorial y concentra sus tareas en Olivos. Allí trabaja junto a su equipo más cercano, mientras parte del Gabinete aprovecha los primeros días del año para tomar un breve receso antes del inicio de las negociaciones clave de las reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.

En Venezuela se viven momentos de máxima tensión. Por ende, en Argentina endurecen los controles para limitar el ingreso de venezolanos al país. Tal es así que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que no permitirán el acceso de aquellas personas que estén relacionadas al régimen de Maduro.

Por ahora, Milei no tiene agenda pública inmediata y no se registraron contactos directos con María Corina Machado ni con Edmundo González Urrutia. Sí hubo comunicaciones permanentes con funcionarios del gobierno de Trump, con miembros del Congreso estadounidense y con sectores empresariales. El mensaje argentino, transmitido por el embajador Alec Oxenford, fue inequívoco: respaldo total a la operación estadounidense y apoyo político a cada paso que dé Washington en el rediseño del poder en Venezuela.

El mundo mira a Venezuela, incluidos los argentinos. En paralelo a este acontecimiento que copa los medios de comunicación, la administración libertaria continúa con lo suyo: profundiza el ajuste económico y el desafío de 2026 para el Gobierno es lograr mayor bienestar en el grueso de la población, algo que aún no consiguió. Los datos de consumo y algunas actividades centrales, como la industria y el comercio, siguen siendo negativos.

El inicio del año presenta un cúmulo de retos para La Libertad Avanza, que tiene puesto el foco en la jornada del viernes y el vencimiento de US$ 4.200 millones.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

Javier Milei avanza con su plan de reducción del Estado

Javier Milei avanza con su plan de reducción del Estado y fue el turno de Catamarca como parte beneficiada con el traspaso definitivo del control de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). La empresa de minería, hasta ahora nacional, retornó a la órbita provincial luego de años de reclamos y como parte de la nueva relación que la Casa Rosada pretende entablar con las provincias en medio de las negociaciones legislativas.

Concretamente, la transferencia de la compañía minera consistió en la cesión del 60% del directorio al Gobierno provincial y el 40% restante a la Universidad Nacional de Tucumán, en el marco de un regreso al esquema original fundacional de la minera pública. Según el Decreto publicado en el Boletín Oficial, la justificación central corrió por cuenta de la posible necesidad de asistencia del Tesoro Nacional a la compañía, cuestión que el Gobierno nacional busca evitar a toda costa en todo el esquema de empresas públicas.

Viral en U24: Bombardeo en Caracas

Altas fuentes venezolanas informaron a The New York Times que al menos 80 efectivos militares y personal civil murieron durante los bombardeos ocurridos en la mañana del sábado 3 de enero sobre Caracas.

Entre las víctimas habría soldados pertenecientes a unidades de la guardia personal de Nicolás Maduro, con presencia de efectivos cubanos, además de civiles considerados daños colaterales.

Debido al horario de la intervención, en plena madrugada, muchos de los fallecidos se encontraban descansando y no lograron escapar a tiempo.

Comunicado: La CGT expresó "solidaridad con el pueblo venezolano"

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo a la intromisión del Gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, coronada con los bombardeos de este sábado y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, que serán juzgados en el país del norte por orden de Donald Trump.

Con un extenso comunicado difundido en las redes sociales, la central obrera consideró que "este accionar constituye una grave violación a los principios fundamentales del Derecho Internacional, en particular al respeto por la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos de otros países, principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

Redes de U24: Las dudas que incomodan sobre Venezuela

La periodista Patricia Janiot fue durante un cuarto de siglo la cara de CNN en Español y una de las voces más reconocidas del periodismo regional.

La comunicadora colombiana, ex reina de la belleza y modelo, planteó fuertes interrogantes sobre el futuro político de Venezuela.

Janiot se preguntó por qué Donald Trump destrató a María Corina Machado y por qué dejó la transición en manos del chavismo, una definición que generó impacto y debate.

Embed - Patricia Janiot y las dudas que incomodan sobre Venezuela
Reacción del mercado tras la captura de Nicolás Maduro

Los precios del petróleo bajaban este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera el domingo a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, “acceso total” a los recursos naturales del país, incluido el crudo, y de que la Opep+ confirmara su decisión de mantener el nivel de producción hasta abril.

El Brent, el crudo de referencia en Europa, descendía un 0,6. y rondaba los 60,4 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en EE.UU., retrocedía un 0,5 % antes de la apertura formal del mercado y se situaba en torno a 57 dólares por barril.

Los precios del petróleo habían repuntado en los primeros momentos de la sesión, pero se fueron desinflando en las horas posteriores.

Alejandra Monteoliva sobre Maduro: "Es un primer paso para avanzar en la lucha contra el narcotráfico"

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, dialogó con LN+ sobre la detención de Nicolás Maduro y remarcó que "marca un antes y un después, no sólo para Venezuela". Sobre esa línea agregó: "El mundo está afectado".

Consultada sobre el pensamiento de la administración de Javier Milei sostuvo que "El análisis siempre está presente. por supuesto que el apoyo del Gobierno argentino es firme en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el terrorismo".

Vencimientos de deuda: Primer test del año para Luis Caputo

Tras el debut del nuevo esquema de bandas de flotación del dólar que instauró el gobierno de Javier Milei con el inicio del nuevo año, la gestión libertaria busca contrarreloj los fondos necesarios para reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y poder hacer frente al vencimiento de deuda del próximo viernes 9 de enero por más de 4.225 millones de dólares.

Si bien el Gobierno ya cuenta con 1.800 millones de dólares, todavía resta saber cómo se financiará el monto restante para ejecutar la operación.

El parte oficial no esbozó la forma en la que conseguirá el resto de los fondos, aunque se prevé que se acuda a un préstamo internacional con bancos privados (REPO), de modo tal que le permiten conseguir el importe final y hacer frente a sus compromisos.

Esa posible vía ya había sido anticipada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien días atrás aseguró que mediante esa operación ya tendrían los fondos disponibles para hacerse eco de los vencimientos de enero.

Día 3: Maduro, rumbo al tribunal

En el tribunal se leerán los cargos y oficialmente comenzará su proceso judicial. Con dificultades para caminar, Nicolás Maduro subió a un helicóptero para dirigirse vía aérea al lugar.

El expresidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un tribunal federal en Manhattan, en la que será la primera audiencia pública llevada adelante en Estados Unidos tras la detención de ambos en Caracas y su traslado a suelo norteamericano, donde permanecen ambos arrestados, acusados por narcoterrorismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidadRT/status/2008151611663901142&partner=&hide_thread=false
Arma de doble filo para Javier Milei

Lo sucedido en Venezuela es positivo para Javier Milei en lo político. Sin embargo, ahora Venezuela podría atraer más atención de Estados Unidos, sobre todo si en un escenario de transición ello requiere un involucramiento importante de ese país, tal como el que sugirió Donald Trump. Así, Argentina podría perder algo de prioridad en la agenda de Washington. Habrá que esperar unos días para saberlo.

El analista económico internacional Marcelo Elizondo afirma que "en el largo plazo, así como todos imaginamos, esto termina en un nuevo escenario en el cual Venezuela se abre a la democracia y se alinea con Estados Unidos". Esto significará "un nuevo país en el eje de centro-derecha de la región, que Milei está tratando de organizar, en el que están Chile, Paraguay, Ecuador y algunos otros países de Centroamérica, como Panamá y El Salvador, lo cual políticamente podría favorecer el liderazgo de Milei en la región".

De acuerdo con Elizondo, aún es prematuro saber si este caso beneficiará a la Argentina en lo económico. En lo político, claramente lo es: "A Milei se le está alineando la región" hacia su lado, la cual hasta hace poco era muy "hostil" hacia los gobiernos de derecha. Ahora, en cambio, es una región en la que la Argentina tiene muchos más países cercanos. Incluso, gobiernos como el de Bolivia o Perú, que "originariamente, no pueden ser calificados como de centro-derecha, ya que son más de centro, pero se corren a la derecha".

Es oficial: El Gobierno designó a Alejandro Henke como vicepresidente del BNA

El Gobierno designó a Alejandro Henke como vicepresidente del Banco Nación (BNA), tras quedar vacante el puesto por el ascenso de Darío Wassermann a la presidencia de la entidad.

El nombramiento fue formalizado mediante el Decreto 1/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Hasta el nuevo encargo, Henke se desempeñaba como director del banco estatal desde enero de 2024, cuando iniciaba la gestión de Javier Milei.

Henke es allegado del ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo acercó nuevamente al directorio del banco en la actual administración libertaria luego de haber ocupado ese puesto entre 2015 y 2017.

Anteriormente era director ejecutivo de Proficio Investment, donde recaló luego de su paso por la gestión pública. Desde 1994 fue gerente del Banco Central (BCRA) y entre 2002 y 2003 fue director, economista jefe y vice superintendente de la autoridad monetaria.

El cambio de estrategia de Trump dejó en una posición incómoda a Javier Milei

El futuro político de Venezuela atraviesa días decisivos y, en ese tablero, el Gobierno de Javier Milei marcó una posición clara: acompañar sin matices la estrategia que defina la administración de Donald Trump.

La posición argentina es de respaldo absoluto, pero sin protagonismo propio. Milei dejó en claro que avala todas las medidas que adopte Estados Unidos y que su gobierno está dispuesto a colaborar “en lo que sea necesario”.

Ese alineamiento implicó también un ajuste en el discurso. Días atrás, el Gobierno había impulsado la idea de que Edmundo González Urrutia, a quien Milei calificó como “presidente electo”, debía asumir un rol central inmediato. También se mencionaba a María Corina Machado como una figura clave del proceso. Sin embargo, Trump relativizó públicamente a ambos dirigentes y puso en duda su capacidad de liderazgo para encabezar la transición, una lectura que terminó siendo adoptada por la Casa Rosada.

Donald Trump: De Nicolás Maduro (Venezuela) a Gustavo Petro (Colombia)

Tras la detención de Nicolás Maduro, el presidente de USA, Donald Trump, advirtió a Colombia de que podría ser el próximo país en la mira por la venta de cocaína.

En respuesta, Gustavo Petro anunció este lunes (5/1) que “la orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”.

VER NOTA

Delcy Rodríguez encabezó su primera reunión de Gabinete

Delcy Rodríguez encabezó la primera reunión del gabinete tras la captura del Nicolás Maduro y dejó estupefactos a muchos con un comunicado difundido en redes sociales: "consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela".

La flamante mandataria no mencionó en su comunicación la "extracción" del país de quien era su jefe hasta hace 24 horas ni los por lo menos 80 muertos que provocaron las bombas y misiles de la potencia agresora.

VER NOTA

Venezuela en X

Las historias conspiranoicas siempre son las más inquietantes, en particular cuando tienen fundamento y alguna solidez en su desarrollo. Es una obviedad que no hay que creer en lo que 'revele' Donald Trump: veterano embaucador financiero, gran evasor impositivo, violador condenado que pretende que lo reconozcan como 'venerable'.

Pero ni Nicolás Maduro ni Delcy Rodríguez / Jorge Rodríguez son mejores que él. Para satisfacer su ambición hundieron a millones de venezolanos, y encima su ineficiencia sólo es comparable con su crueldad.

Entonces ¿qué sucedió? Es una historia de feos, sucios y malos. No hay héroes, sólo villanos. Hay hipótesis 'políticamente incorrectas' que son las más adecuadas para la coyuntura. Y se expresan en X, sin duda la red social más interesante para cualquier periodista.

VER NOTA

