El mundo mira a Venezuela: ¿La Argentina de Javier Milei pierde prioridad?

Live Blog Post

Arma de doble filo para Javier Milei

Lo sucedido en Venezuela es positivo para Javier Milei en lo político. Sin embargo, ahora Venezuela podría atraer más atención de Estados Unidos, sobre todo si en un escenario de transición ello requiere un involucramiento importante de ese país, tal como el que sugirió Donald Trump. Así, Argentina podría perder algo de prioridad en la agenda de Washington. Habrá que esperar unos días para saberlo.

El analista económico internacional Marcelo Elizondo afirma que "en el largo plazo, así como todos imaginamos, esto termina en un nuevo escenario en el cual Venezuela se abre a la democracia y se alinea con Estados Unidos". Esto significará "un nuevo país en el eje de centro-derecha de la región, que Milei está tratando de organizar, en el que están Chile, Paraguay, Ecuador y algunos otros países de Centroamérica, como Panamá y El Salvador, lo cual políticamente podría favorecer el liderazgo de Milei en la región".

De acuerdo con Elizondo, aún es prematuro saber si este caso beneficiará a la Argentina en lo económico. En lo político, claramente lo es: "A Milei se le está alineando la región" hacia su lado, la cual hasta hace poco era muy "hostil" hacia los gobiernos de derecha. Ahora, en cambio, es una región en la que la Argentina tiene muchos más países cercanos. Incluso, gobiernos como el de Bolivia o Perú, que "originariamente, no pueden ser calificados como de centro-derecha, ya que son más de centro, pero se corren a la derecha".