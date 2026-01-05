En el área hidrocarburífera El Medanito, ubicada en la provincia de La Pampa, alrededor de 400 petroleros se encuentran al borde de perder su puesto de trabajo ante la falta total de interés empresarial en la licitación del yacimiento. Y desde el gremio que conduce Marcelo Rucci alertan que el impacto no se limitaría únicamente a El Medanito, sino que podría extenderse a otros yacimientos.
ALERTA PETROLERA
A nadie le interesa El Medanito, peligran 400 puestos de trabajo y Marcelo Rucci culpa a la política
La posible retirada de la empresa PCR del yacimiento El Medanito pone en riesgo unos 400 puestos de trabajo petroleros mientras el gremio advierte por más despidos: "Si dejan Medanito, dejan todo".
Es que a pocos días de la apertura de sobres, prevista para el 9 de febrero, el proceso licitatorio ya muestra señales de alarma:
- por un lado, no se presentó ninguna oferta y ni siquiera se vendieron los pliegos, y
- por otro, el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, confirmó que la actual concesionaria, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), no tiene previsto participar del llamado ni solicitar una prórroga en caso de que la licitación quede desierta
"El acuerdo transitorio que mantenía a parte del personal en stand-by venció el 31 de diciembre y la empresa ya comenzó a bajar equipos", alertó Marcelo Rucci, y remarcó que la intención de PCR es retirarse definitivamente del área.
Según explicó, la compañía considera que las condiciones establecidas en los pliegos "no resultarían viables" desde el punto de vista económico.
Además, el dirigente advirtió que el impacto no se limitaría únicamente a El Medanito, ya que podría extenderse a otros yacimientos cercanos que también opera PCR.
"Si ellos dejan Medanito, dejan todo", sostuvo, y reconoció que existe una preocupación concreta por posibles suspensiones o despidos en el corto plazo. "Si los equipos no operan, van a querer suspender o echar gente", señaló.
Polémica licitación
En declaraciones radiales, el sindicalista fue especialmente crítico con la dirigencia política provincial: "Tratamos de aportar y no nos escucharon, ahora la responsabilidad es de la política", afirmó, y agregó que el conflicto se agravó por "desencuentros políticos" que ignoraron que detrás del yacimiento hay 400 familias que dependen de esos puestos de trabajo.
Marcelo Rucci también cuestionó con dureza el esquema económico de la licitación, en particular el nivel de regalías y los bonos exigidos y advirtió que esas condiciones hacen muy difícil que aparezcan oferentes:
Con el 9 de febrero cada vez más cerca, el miedo y la incertidumbre es creciente: "Nosotros hicimos todo lo posible para defender la fuente laboral. Ahora la responsabilidad es de la política y deberán hacerse cargo de las consecuencias", concluyó Marcelo Rucci.
