A nadie le interesa El Medanito, peligran 400 puestos de trabajo y Marcelo Rucci culpa a la política

Según explicó, la compañía considera que las condiciones establecidas en los pliegos "no resultarían viables" desde el punto de vista económico.

Además, el dirigente advirtió que el impacto no se limitaría únicamente a El Medanito, ya que podría extenderse a otros yacimientos cercanos que también opera PCR.

"Si ellos dejan Medanito, dejan todo", sostuvo, y reconoció que existe una preocupación concreta por posibles suspensiones o despidos en el corto plazo. "Si los equipos no operan, van a querer suspender o echar gente", señaló.

Polémica licitación

En declaraciones radiales, el sindicalista fue especialmente crítico con la dirigencia política provincial: "Tratamos de aportar y no nos escucharon, ahora la responsabilidad es de la política", afirmó, y agregó que el conflicto se agravó por "desencuentros políticos" que ignoraron que detrás del yacimiento hay 400 familias que dependen de esos puestos de trabajo.

Marcelo Rucci también cuestionó con dureza el esquema económico de la licitación, en particular el nivel de regalías y los bonos exigidos y advirtió que esas condiciones hacen muy difícil que aparezcan oferentes:

Con el 9 de febrero cada vez más cerca, el miedo y la incertidumbre es creciente: "Nosotros hicimos todo lo posible para defender la fuente laboral. Ahora la responsabilidad es de la política y deberán hacerse cargo de las consecuencias", concluyó Marcelo Rucci.

