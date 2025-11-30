Cierres y Despidos: La amenaza es real

image Principales problemas del país, según la encuesta de Pulso Research.

Ese temor que reflejan las encuestas podría estimularse a la luz de noticias recientes que involucran a fábricas privadas que cierran y dejan a cientos de trabajadores despedidos. O los suspenden si con mejor suerte bajaron su producción pero no sus persianas. El caso emblemático de los últimos días fue el de Whirlpool, que cerró de forma sorpresiva la planta en la que fabricaba lavarropas en Pilar y despidió 220 empleados. Lo paradigmático es que esa planta había sido abierta en 2022 y tenía como objetivo la exportación del 70% de su producción. La compañía alegó que se le volvió inviable exportar a un precio competitivo por los altos costos de producción y, en el terreno local, tampoco podían sostener su posición frente a la apertura de importaciones en un contexto de caída del consumo.

De acuerdo a datos de FedeHogar, que agrupa a los fabricantes de electrodomésticos, en lo que va de 2025 se importaron 916 mil lavarropas automáticos contra los 96 mil del año anterior. Es decir, un crecimiento del 885%. En esas condiciones, Whirlpool se dedicará a importar, como lo había anticipado Paolo Rocca, CEO de Techint, proveedor de las chapas para la fabricación de la denominada ‘línea blanca’ de electrodomésticos. "Eso lleva a muchos a la opción de seguir produciendo o cerrar y usar la cadena comercial para distribuir material importado", dijo el empresario recientemente.

La caída del consumo y la apertura de la economía son factores que también explican la complicada situación de otras empresas. La mexicana Mabe cerró su planta de Río Segundo en Córdoba donde trabajaban 200 empleados. La firma inició un programa de retiros voluntarios entre los empleados que no aceptaron trasladarse a la planta de la localidad de Luque, a 60 kilómetros. Essen, la célebre fábrica de cacerolas y sartenes, despidió a una treintena de trabajadores. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) asegura que el sector ya perdió 26 mil puestos de trabajo desde que inició el gobierno libertario como consecuencia de la "apertura indiscriminada de importaciones, la irresponsabilidad en la administración del comercio exterior y la ausencia total de una política industrial".

El pedido de una “política industrial” como reclaman no sólo la CGT sino también las empresas del sector, con Rocca a la cabeza, recibió como respuesta del Gobierno las declaraciones de Pablo Lavigne, el hombre de Luis Caputo para la “producción”. “La mejor política pública es la inexistencia", dijo el funcionario en un evento en la UBA. En esa línea, la máxima de Milei para estos casos es que sobrevivirán los que puedan adecuarse al cambio productivo que propone para la Argentina. “Adáptense o mueran” es una frase que se le atribuye al Presidente.

El Gobierno busca estimular la inversión en sectores exportadores pero primarios, como el petróleo, los minerales y el agro. Son los rubros con mayor dinamismo de la actualidad, pero al mismo tiempo son bajos demandantes de mano de obra intensiva. Un informe de la consultora Invecq muestra que hasta agosto ese conjunto tuvo un crecimiento del 11% por encima del nivel de noviembre de 2023. En este grupo incluye a la intermediación financiera, que fue uno de los impulsores del crecimiento de la actividad en septiembre que informó el INdEC, que afirma que -contra lo que se esperaba- la economía argentina no está en una recesión técnica (2 trimestres consecutivos a la baja). Son los “ganadores” del modelo económico libertario. Entre los “perdedores” que identifica Invecq, en cambio, se encuentran la industria, la construcción y “otros servicios”, que en conjunto se ubicaron un 9% por debajo de la marca previa a la asunción de Milei.

Sin embargo, en términos de empleo la caída no discrimina entre “ganadores” y “perdedores”. “Todos los sectores están peor que al inicio del período”, destaca el informe de Invecq. La contracción general es de 2% en relación al nivel de noviembre de 2023, pero -claro- el golpe tiene mayor impacto entre los “perdedores” (-3%) que entre los “ganadores” (-1%). “Esta tendencia subraya que, aunque la actividad en los sectores ganadores ha crecido sustancialmente, su capacidad de absorción de mano de obra registrada es limitada o se ha estancado”, concluye el informe de la consultora de Esteban Domecq.

invecq-perdedores Fuente: Invecq.

Un estudio de la UBA, por su parte, reveló que desde noviembre de 2023 se perdieron 224 mil puestos de trabajo formales. Sólo en agosto se destruyeron 33 mil empleos registrados, según la medición interanual, agrega. De acuerdo al mismo informe, “desde fines de 2023 se observa una fuerte reducción del empleo formal asalariado total durante el primer semestre de 2024, cierto estancamiento desde allí hasta el primer trimestre de este año y caídas posteriores”. El CEPA, un centro de estudios ligado al kirchnerismo, hace un zoom sobre la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, y detecta que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 hubo se redujeron 4.660 la cantidad de empleadores, mientras que los puestos de trabajo que se destruyeron en ese lapso fueron unos 90 mil, con la industria manufacturera y la industria como los sectores más afectados.

cepa-empleados Fuente: CEPA.

En ese contexto, el Gobierno envía al Congreso su proyecto de reforma laboral con el objetivo de reducir los costos de producción y facilitar la contratación de empleados. El contenido iba a ser debatido en la última reunión del Consejo de Mayo -un órgano consultivo para diseñar reformas- pero la CGT denunció que no había contenido que discutir y que sólo se presentaron títulos. Entre los temas que preocupan a la central gremial están la cuota solidaria y la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. La Casa Rosada dejó trascender que el texto llegará al parlamento el 09/10 para ser tratada en sesiones extraordinarias ya con la nueva composición de las Cámaras con la que el oficialismo tendrá una posición de mayor fortaleza, incluso podría ser primera minoría en Diputados.

Carlos Menem logró su reelección gracias a la estabilidad y la recuperación económica que había logrado con la convertibilidad. ‘Voto cuota’ se le llamó entonces. Pero pronto su popularidad empezó a menguar producto del creciente desempleo, que para el final de su mandato rondaba la cifra inédita del 20%. Menem perdió las elecciones intermedias de 1997 y se frustró su sueño de la re-re. Como presidente, Javier Milei acaba de sortear su primer test electoral. Para probar suerte con la reelección faltan 2 años y para conseguirla necesitará mostrar resultados económicos superadores a los que le dio la victoria el 26-O . El empleo será un elemento clave. La preocupación ya está instalada entre los argentinos, que, ante los despidos y suspensiones de los últimos días, observan que la amenaza es real.

