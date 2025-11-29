Despliegue de u$s2.541 millones del Swap de USA somete al BCRA a riesgo

La evidencia de la transferencia al orden global se cristaliza en la confirmación del FMI: Argentina incrementó su tenencia de Derechos Especiales de Giro (DEGs) en 641 millones, lo que ratificó la canalización de parte de los fondos del swap al pago de compromisos con el organismo multilateral.

Arde BCRA

Pese a esta inyección estratégica, el sistema financiero argentino enfrenta una inminente sangría de reservas. El BCRA se verá forzado a apelar a sus activos internacionales (u$s41.959 millones brutos) para afrontar un vencimiento de u$s1.000 millones del Bopreal, el instrumento creado para regularizar la deuda de importaciones.

USA y el efecto placebo... con alto coste

Este drenaje, sumado a compromisos subsiguientes del Tesoro por u$s338 millones en diciembre, enfatiza la fragilidad estructural de las reservas netas y la presión constante del FMI y el mercado para una acumulación sostenible de divisas.

El swap funcionó como un paliativo coyuntural, pero la vulnerabilidad sistémica persiste ante la materialización de las deudas internas y externas.

