El Tesoro de USA confirmó que el BCRA activó un swap de U$S2.541 millones en octubre para blindar las reservas y contener la volatilidad cambiaria preelectoral. La operación convirtió deuda en pesos a dólares, permitiendo a Argentina cumplir con el FMI, mientras enfrenta ahora el desafío de U$S1.338 millones en vencimientos inminentes que agotarán sus activos.
HEGEMONÍA Y ESTRATEGIA
Despliegue de u$s2.541 millones del Swap de USA somete al BCRA a riesgo
USA confirmó la activación de un tramo del swap por u$s2.541 millones por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en octubre,según WSJ
Esta operación, formalizada mediante el Fondo de Estabilización (ESF), constituyó una maniobra de ingeniería financiera de urgencia concebida para "moderar las tensiones en el mercado de cambios" y blindar la posición fiscal argentina en la antesala de los comicios legislativos, según WSJ.
La arquitectura de la operación reveló una sofisticada conversión de deuda
Swap activado
Entre el 9 y el 25 de octubre, el Tesoro estadounidense adquirió inicialmente pesos argentinos por unos u$s2.000 millones.
La clave reside en que, en lugar de repatriar la moneda local, USA activó el swap, mutando la obligación del BCRA de pesos a dólares. Este intercambio, a un tipo de cambio preacordado, proveyó al BCRA la liquidez requerida para dos objetivos primordiales: estabilidad política inmediata y cumplimiento con el orden global.
La evidencia de la transferencia al orden global se cristaliza en la confirmación del FMI: Argentina incrementó su tenencia de Derechos Especiales de Giro (DEGs) en 641 millones, lo que ratificó la canalización de parte de los fondos del swap al pago de compromisos con el organismo multilateral.
Arde BCRA
Pese a esta inyección estratégica, el sistema financiero argentino enfrenta una inminente sangría de reservas. El BCRA se verá forzado a apelar a sus activos internacionales (u$s41.959 millones brutos) para afrontar un vencimiento de u$s1.000 millones del Bopreal, el instrumento creado para regularizar la deuda de importaciones.
USA y el efecto placebo... con alto coste
Este drenaje, sumado a compromisos subsiguientes del Tesoro por u$s338 millones en diciembre, enfatiza la fragilidad estructural de las reservas netas y la presión constante del FMI y el mercado para una acumulación sostenible de divisas.
El swap funcionó como un paliativo coyuntural, pero la vulnerabilidad sistémica persiste ante la materialización de las deudas internas y externas.
Otras noticias en Urgente24:
Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos
Telefe ya empezó con las malas decisiones: Las conductoras que fichó y la gente detesta
Próximos al despegue: Los F-16 de Argentina parten desde Dinamarca atados a la agenda de Milei
River se le plantó a la AFA y dejó en offside a Chiqui Tapia