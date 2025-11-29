La FIFA confirma el peso institucional de Claudio Tapia

Infantino y el valor de Tapia

El comunicado reforzó la premisa de la continuidad institucional, manifestando el placer de "seguir contando con su experiencia y compromiso" y la convicción de que los aportes de Tapia serán "valiosos para enriquecer debates y trabajar juntos en el desarrollo del deporte". El respaldo trascendió el ámbito epistolar, siendo también replicado en las plataformas sociales de Infantino, donde se puso en valor el trabajo conjunto con CONMEBOL y el rol de figuras sudamericanas en el escenario global.