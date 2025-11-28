Axel Kicillof recibió un duro golpe este viernes (28/11) ya que no logró el quórum en la Cámara de Diputados bonaerense para aprobar el Financiamiento (Endeudamiento) y la sesión se cayó. Se suponía que había acuerdo con intendentes pero, aparentemente, no llegaron las garantías que exigían los jefes comunales.
NO LLEGARON "LOS PAPELES"
Viernes negro para Axel Kicillof: Sin quorum, no hay endeudamiento
Al oficialismo bonaerense le faltaron 8 legisladores para el quorum en Diputados que le permitiera a Axel Kicillof conseguir el Endeudamiento. Qué pasó.
El derrotero de Kicillof comenzó el pasado martes, cuando se anunció un acuerdo en el Legislativo bonaerense que resolvía todos los problemas del gobernador de los intendentes municipales, a partir del OK al Endeudamiento. Sin embargo, el miércoles reventó el supuesto acuerdo: Kicillof y sus 2 negociadores (Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares) fueron acusados de incumplidores, y el Financiamiento o Endeudamiento pareció no prosperar cuando el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal demoraron 9 horas en ingresar al recinto, mientras el Legislativo era invadido por la zozobra.
Presupuesto y Ley Fiscal fueron finalmente aprobadas en Diputados, y Endeudamiento se pateó para hoy. Se suponía que todo estaba acordado para que prospere, pero no sucedió. Las garantías ("los papeles") que debía presentar Kicillof acerca del cumplimiento del acuerdo del martes 25/11 no aparecieron, lo que motivó mucho enojo y, como síntesis, la falta de quorum para sesionar: dieron el presente los 37 diputados de Unión por la Patria y se sumaron 2 de Nuevos Aires ( Gustavo Cuervo y Viviana Romano), lejos de los 47 necesarios para comenzar la sesión.
El camporista Facundo Tignanelli apuntó duramente contra la oposición, advirtiendo que pese a los llamados al diálogo del oficialismo, “hay una voluntad de que no se pueda llevar adelante una ley fundamental para la provincia”.
Durante su alocución en la fallida sesión, el legislador remarcó que desde el Ejecutivo provincial y la Cámara baja se hicieron “todos los intentos” para acercar posiciones. “En estas 24, 36 o 48 horas que pasaron desde el último día que estuvimos en este recinto hasta este momento, se exigía diálogo. Y se han hecho todos los intentos: desde esta Cámara, los ministros, las leyes, todo el equipo del gobernador”, sostuvo.
Y apuntó directamente contra la oposición: “me parece que hay una voluntad de que no se pueda llevar adelante esta ley que es fundamental para la provincia”, afirmó, y pidió que los bloques opositores “entren en razones” para retomar las negociaciones y alcanzar el consenso necesario.
El diputado recordó que la iniciativa requiere una mayoría especial de 2/3 en ambas cámaras y aclaró que el proyecto “no es una imposición del Poder Ejecutivo”.
“La ley de financiamiento tiene deudas que no contrajo este gobierno. Se contrajeron en una gestión donde quienes hoy tendrían que estar acá sentados dando el debate y no se sientan, eran oficialismo”, enfatizó.
Por último, llamó a los legisladores opositores a asumir “su responsabilidad histórica”. “Fueron electos por el pueblo, no para defender sus propios intereses, sino los de las y los bonaerenses”, cerró.
¿Y ahora? Kicillof apuesta a extraordinarias
Según informa el portal Infocielo, en la Cámara de Diputados bonaerense ya está redactado el pedido de extraordinarias para el martes 2 de diciembre y se hará oficial en las próximas horas. Ese es el tiempo límite que tiene el oficialismo para poder sacar el Financiamiento (endeudamiento) antes del recambio legislativo, cuando tendrá una Legislatura aún más hostil.
Los negociadores del oficialismo intentarán nuevamente acercar posiciones, y de estas negociaciones dependerá la sesión del martes. Nada está garantizado por estas horas...
En tanto, el Senado pudo comenzar a sesionar este viernes, donde se votaron algunos proyectos de poca relevancia por espacio de 27 minutos y pasaron a cuarto intermedio sin dar por finalizada la sesión. Esto responde a que Verónica Magario, vicegobernadora y presidenta del Senado, recibió la orden de agotar las instancias y poder aprobar el endeudamiento que estaba previsto en la llamada “Ley Corta” o “mini presupuesto” que ingresó el Ejecutivo en junio pasado y quedó dormido en un cajón de la Cámara Alta.
