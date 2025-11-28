Viernes negro para Axel Kicillof: Sin quorum, no hay endeudamiento

Y apuntó directamente contra la oposición: “me parece que hay una voluntad de que no se pueda llevar adelante esta ley que es fundamental para la provincia”, afirmó, y pidió que los bloques opositores “entren en razones” para retomar las negociaciones y alcanzar el consenso necesario.

El diputado recordó que la iniciativa requiere una mayoría especial de 2/3 en ambas cámaras y aclaró que el proyecto “no es una imposición del Poder Ejecutivo”.

“La ley de financiamiento tiene deudas que no contrajo este gobierno. Se contrajeron en una gestión donde quienes hoy tendrían que estar acá sentados dando el debate y no se sientan, eran oficialismo”, enfatizó.

Por último, llamó a los legisladores opositores a asumir “su responsabilidad histórica”. “Fueron electos por el pueblo, no para defender sus propios intereses, sino los de las y los bonaerenses”, cerró.

¿Y ahora? Kicillof apuesta a extraordinarias

Según informa el portal Infocielo, en la Cámara de Diputados bonaerense ya está redactado el pedido de extraordinarias para el martes 2 de diciembre y se hará oficial en las próximas horas. Ese es el tiempo límite que tiene el oficialismo para poder sacar el Financiamiento (endeudamiento) antes del recambio legislativo, cuando tendrá una Legislatura aún más hostil.

Los negociadores del oficialismo intentarán nuevamente acercar posiciones, y de estas negociaciones dependerá la sesión del martes. Nada está garantizado por estas horas...

En tanto, el Senado pudo comenzar a sesionar este viernes, donde se votaron algunos proyectos de poca relevancia por espacio de 27 minutos y pasaron a cuarto intermedio sin dar por finalizada la sesión. Esto responde a que Verónica Magario, vicegobernadora y presidenta del Senado, recibió la orden de agotar las instancias y poder aprobar el endeudamiento que estaba previsto en la llamada “Ley Corta” o “mini presupuesto” que ingresó el Ejecutivo en junio pasado y quedó dormido en un cajón de la Cámara Alta.

