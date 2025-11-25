Axel Kicillof logró el dictamen para el endeudamiento y espera un gran 26/11

Podría ocurrir un gran miércoles para Kicillof: 3 leyes aprobadas incluyendo el Presupuesto, luego de 2 años de prórrogas, y con financiamiento.

Un cambio fundamental

Fue decisivo en la dinámica legislativa la incorporación de un fondo para los municipios por el equivalente a US$ 1.045 millones previstos en el artículo 1, que se sumarán a los US$ 1.090 millones del artículo 2.

De ese modo, el fondo total ascenderá a US$ 3.035 millones, del cual los municipios recibirán el 8%, equivalente a unos $365.000 millones al tipo de cambio actual.

De Jesús informó que el dinero no será solo para inversión sino también para cubrir necesidades financieras. Por ese motivo se llamará Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de Inversión Municipal, vinculado a la declaración de emergencia prevista en el artículo 1 del Presupuesto.

La votación

Pero cuidado: el endeudamiento precisa de 2/3 de respaldo mientras que el Presupuesto y la Ley Impositiva necesita una mayoría simple.

Son 92 los diputados provinciales. Esto significa que Kicillof precisa de 61 votos.

En Diputados, Unión por la Patria suma 37. Y necesita 24 para llegar a 61. O bien que sucedan ausencias en la oposición que reduzcan el número necesario.

El mapa opositor lo integran

PRO (13 votos),

La Libertad Avanza (12),

UCR + Cambio Federal (9),

Somos Buenos Aires (6),

Unión y Libertad (6),

Nuevos Aires (3),

Coalición Cívica (3),

FIT (2), y

Derecha Popular (1).

En el endeudamiento, es evidente que Kicillof precisa de votos del PRO.

diputados buenos aires Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara Baja bonaerense.

En el Senado

En la Cámara Alta el oficialismo precisa 30 votos para el endeudamiento.

Unión por la Patria tiene 21,

PRO 9,

UCR + Cambio Federal 6,

La Libertad Avanza 4,

Unión y Libertad 3,

Somos 2, y

Derecha Popular 1.

Con los votos de Somos y Unión y Libertad, Kicillof llegaría a 26 votos. Necesita 4 más.

Designaciones en el Banco Provincia, el Consejo de Educación, el IPS y empresas del Grupo Bapro pueden destrabar acuerdos.

El rol de los intendentes es clave porque es una demanda transversal. Ellos reclaman asistencia financiera para afrontar diciembre, en un contexto de caída de recaudación y baja de la coparticipación.

“Si no hay ayuda extraordinaria, muchos municipios no podrán pagar los aguinaldos”, sostuvo un intendente, que también pidió que la Provincia salde deudas con IOMA e IPS, según la web Infocielo.

