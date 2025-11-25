Para Financial Times, Milei es un "saboteador" de Trump en los organismos internacionales

Cita el caso de la cumbre climática COP30 en Brasil, que, afirma, "fue boicoteada por la administración estadounidense" mientras la Argentina "expresó repetidamente su desacuerdo durante las negociaciones y revirtió un plan recientemente anunciado para cumplir con un nuevo objetivo de emisiones para cumplir con sus obligaciones en virtud del acuerdo de París".

En esa línea menciona el faltazo de Milei a la reunión del G20 en Johannesburgo -Trump tampoco fue- y la crítica argentina al documento conjunto, después de que el estadounidense desdeñara la reunión y le dijera a Sudáfrica que no emitiera una declaración en ausencia de USA.

"El líder libertario ha criticado anteriormente a la ONU calificándola de “gobierno supranacional” y recientemente redujo la participación de Argentina en el consejo de derechos humanos de la institución", recuerda.

Pero advierte que "el costo diplomático" de la salida de "las conversaciones multilaterales" es más grande para la Argentina que para USA y "requiere un complicado acto de equilibrio".

Citó el caso del G20, donde la Argetina no acompañó la declaración final, pero el canciller Pablo Quirno afirmó el "pleno compromiso con el espíritu de cooperación" del grupo de países más desarrollados.

En tanto que en la COP30, consigna FT, la Argentina "fracasó" en presentar un plan climático actualizado "después de un cambio abrupto en la agenda establecida por Fernando Brom, su principal funcionario ambiental", y quien próximamente saldría del Gobierno.

"Brom no asistió a la cumbre COP y Argentina no entregó su plan climático, según el registro de la ONU para los compromisos vinculantes, conocidos como contribuciones nacionales definidas", agrega.

En el aspecto climático, FT señala el costo que podría tener para Milei salir del Acuerdo de París, con lo que coqueteó el año pasado.

Cita a "diplomáticos extranjeros" para afirmar que esa eventual decisión "podría amenazar un acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur" que se presentará en diciembre y que incluye un compromiso para implementar el acuerdo de París.

Como otros casos de la corriente en contra del consenso que planteó la Argetina en el COP30, FT menciona declaraciones de Eliana Saissac, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería argentina, quien denunció que la ONU interviene sobre derechos soberanos de los países cuando los lleva a tomar decisiones sobre los planes climáticos nacionales.

También menciona el acompañamiento a Arabia Saudita y Rusia en el no apoyo a la iniciativa de más de 80 países para desarrollar una hoja de ruta que permita a los países abandonar el uso de combustibles fósiles, cuando además la Argentina está incrementando sus exportaciones de petróleo y gas.

Entre otras disidencias, Financial Times señala que la delegación argentina formuló "objeciones" sobre el lenguaje de género en el acuerdo de la COP30 que aborda el impacto sobre las mujeres y los niños. "Pidió que el lenguaje sobre género incluya una referencia al sexo biológico, sumándose al impulso del Vaticano e Irán", concluye Financial Times.

Más contenido de Urgente24

Luis Caputo y otra previa de licitación caliente: Dólar arriba y riesgo país en ascenso

¿Qué falta en el Presupuesto 2026? La presión del PRO que complica los planes del Gobierno

Un micro que llevaba militantes a un acto de Kicillof volcó: Hay dos muertos y varios heridos

Alejandro Fantino destrozó a Juan Sebastián Verón en tierras de Pablo Toviggino