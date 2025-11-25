¿Qué falta en el Presupuesto 2026? La presión del PRO que complica los planes del Gobierno

El texto enviado por Economía proyecta un dólar a $1423, un IPC acumulado de 10,1% y un crecimiento del 5% del PBI para fines de 2026. Son números que funcionan como marco técnico mientras continúan las negociaciones políticas, que hoy tienen más peso que las proyecciones macroeconómicas.

La Ciudad también debate su propio Presupuesto y LLA aún no define su voto

Las tensiones no se limitan al plano nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo porteño intenta encaminar la aprobación de su propio Presupuesto el 27 de noviembre, aunque La Libertad Avanza en la Legislatura todavía no confirmó qué posición tomará durante la votación.

El bloque libertario ya acompañó el dictamen, pero en disidencia, y mantiene su lista de pedidos abierta: reducción de algunos impuestos, ajustes adicionales y, sobre todo, avanzar en la obtención de espacios de poder dentro del Parlamento porteño. Buscan presidir comisiones claves y ubicar dirigentes propios en cargos legislativos estratégicos.

Desde el entorno de Jorge Macri aseguran tener “confianza” en que se alcanzarán los consensos necesarios. Pero admiten que el vínculo político con el Gobierno nacional atraviesa un momento delicado: Milei y Mauricio Macri arrastran diferencias desde los últimos cambios de Gabinete y por la orientación externa que tomó la administración libertaria. Las declaraciones del expresidente durante el fin de semana —cuando afirmó que “China es más complementaria para la Argentina que Estados Unidos”— profundizaron ese distanciamiento.

Un tablero político donde cada movimiento pesa

Con las discusiones abiertas en Nación y en CABA, el Presupuesto 2026 se convirtió en una prueba clave del equilibrio entre aliados y socios tácticos. La incógnita sobre qué pasará con los fondos para la Ciudad suma un componente extra de suspenso en un escenario donde ningún apoyo está garantizado y donde cada gesto político redefine la relación entre el PRO y La Libertad Avanza en vísperas de una votación que podría marcar el tono del año parlamentario.

