China completó lanzamiento espacial de emergencia tras colisión con chatarra en órbita

Según informes chinos, el daño fue provocado por un pequeño desecho espacial que se encontró con una de las cúpulas de observación de la nave, lo que generó una grieta. De esa manera, el peligro estructural escaló a niveles no permisibles, lo que provocó la activación del protocolo de emergencia.

El alojamiento de ambas misiones en simultáneo, con seis astronautas a bordo de la EEC (tres y tres) no habría sido sostenible en el tiempo sin la opción de un despegue de emergencia.

Todo ello aceleró la ejecución de la misión Shenzhou-22, que estaba prevista para inicios del 2026. También cambió su naturaleza, ya que no fue una misión tripulada.

Según especialistas, la situación reveló la capacidad de respuesta de China, aunque también dejó expuesta una inconsistencia en el diseño del programa espacial orbital. Cada tripulación cuenta con una nave “salvavidas” que, de dañarse, deja a los astronautas varados en el espacio hasta tanto se consiga enviar una nueva.

Tiangong- 1 Estación Espacial China.

La basura espacial en aumento

Los desechos derivados de las distintas misiones espaciales, entre ellas miles de satélites, son cada vez más frecuentes en la superficie terrestre. Con la órbita terrícola ocupada por cada vez más aparatos, es común el reingreso de restos a la atmósfera representando un severo riesgo para la vida.

En ese sentido, el Instituto Smithsonian reveló que el nivel de contaminación espacial alcanzó una altura inesperada, con casi un objeto cayendo a diario a la Tierra. Si bien la mayoría de ellos se producen en zonas despobladas, el encuentro con territorios urbanizados es cada vez mayor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/esa/status/1981008134232821967?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981008134232821967%7Ctwgr%5Eed942562fea61a10136354fc2797fc52a190754c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fes%2Fun-objeto-espacial-cae-a-la-tierra-cada-dC3ADa-estamos-al-borde-del-colapso-orbital%2Fa-74515947&partner=&hide_thread=false Congestion and pollution in Earth orbit is quickly getting worse. We need to be able to quantify how our behaviour will impact the orbital environment in the future...https://t.co/AG66U1ufwL pic.twitter.com/2XoE4JvMWV — European Space Agency (@esa) October 22, 2025

Al respecto, la Agencia Espacial Europea estimó recientemente la presencia de más de 50.000 objetos mayores a 10 centímetros de diámetro circundando la órbita planetaria. Esa masa se multiplica exponencialmente si se observan objetos menores a 1 milímetro, rondando las 130 millones de unidades.

Esto no solo representa una amenaza para la vida en la Tierra, sino también para las propias misiones espaciales, que deben sortear todos esos objetos para mantener la seguridad de las operaciones.

