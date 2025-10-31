Viajar al espacio estresa y China lo quiere comprobar con una curiosa tripulación

Espacio China P China y su estación espacial.

El estrés del espacio

Uno de los experimentos programados para la misión Shenzhou-21 comprende el viaje y la crianza de cuatro ejemplares de ratones. Los animales partirán al espacio en conjunto con la tripulación y deberán ser criados en órbita, lo que dará lugar a distintos estudios para conocer qué tipo de cambios físicos y de comportamiento pueden sufrir en un contexto externo.

En su regreso a la Tierra, los cuerpos de los ratones serán objetos de experimentos para conocer con precisión los efectos de los viajes al espacio en el físico animal.

Por otra parte, el Gobierno chino destacó la reducción del tiempo de viaje. Esto se daría gracias al avance en el desarrollo de acople a la EET, que se redujo casi en la mitad de órbitas, lo que baja considerablemente el tiempo de traslado de la tripulación hacia la estación.

Según expertos chinos, esto supone una gran ventaja ya que se reduce la fatiga por la transferencia, momento de mayor estrés físico. Así, los astronautas tendrán mejores posibilidades de completar su estadía en buen estado.

Cohete China 2P.jpg Nuevo lanzamiento de China.

China y una futura colaboración con Pakistán

El lanzamiento de la tripulación china del Shenzhou-21 podría ser la previa de una inédita colaboración internacional entre países asiáticos a nivel espacial. Se trata de la inclusión de un astronauta pakistaní para la próxima misión tripulada, algo que fue adelantado por el Gobierno de China.

La búsqueda de las misiones chinas sería en torno a un especialista en carga útil. La oportunidad abierta para el vecino sureño de China podría implicar el primer viaje al espacio de una persona de esa nacionalidad.

En caso de concretarse, la colaboración marcaría una nueva etapa en la geopolítica del sur asiático, con Pakistán fuertemente alineado a China y en franca contraposición a la India, país con el que disputan la mayor población mundial.

