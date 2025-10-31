Súper IVA: El polémico impuesto que promete simplificar el caos tributario

Esto abriría un nuevo escenario de “competencia fiscal”: cada jurisdicción podría ajustar su alícuota para atraer inversiones o aumentar sus ingresos, lo que podría generar tensiones entre regiones más desarrolladas y aquellas con menor capacidad recaudatoria.

¿Por qué se habla de una “múltiple imposición” sobre el consumo en Argentina?

En el sistema actual, el consumo es el parámetro más castigado por los impuestos.

Cuando una persona compra un bien o servicio, enfrenta simultáneamente el IVA nacional, los Ingresos Brutos provinciales y, en muchos casos, una tasa municipal.

A esto se suman otros tributos menos visibles, como los impuestos internos, el impuesto a los combustibles líquidos o el impuesto al dióxido de carbono, todos a nivel nacional.

Este esquema genera una múltiple imposición vertical, donde distintos niveles de gobierno gravan la misma base económica.

El resultado termina siendo precios finales más altos, estructuras contables engorrosas y una recaudación que se fragmenta entre decenas de organismos.

Súper IVA, impuestos y coordinación federal: El gran desafío del proyecto

La implementación del Súper IVA implicará una coordinación fiscal inédita entre el Estado nacional, las provincias y los municipios.

Cada nivel de gobierno deberá ajustar su legislación para adaptarse al nuevo tributo, lo que requerirá normas marco aprobadas por el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los concejos municipales.

Sin esta armonización, advierten los especialistas, el proyecto corre el riesgo de reemplazar un caos por otro.

El nuevo impuesto será de carácter plurifásico, es decir, se aplicará en distintas etapas del proceso económico —desde la producción hasta la venta final—, por lo que definir cómo se acreditan los pagos y cómo se evitan las dobles cargas será clave.

Además, deberán establecerse mecanismos de retención y percepción claros, para evitar abusos o distorsiones en la cadena de pagos.

¿El Súper IVA reducirá la presión tributaria o la aumentará?

Una de las dudas más grandes que rodea al proyecto es si el Súper IVA va a traer alivio o más carga para los contribuyentes.

El Gobierno asegura que no busca aumentar la presión fiscal, sino simplificar la estructura actual, que es una de las más complejas de América Latina.

Sin embargo, expertos advierten que, si las provincias y municipios usan su autonomía para fijar alícuotas elevadas, el efecto podría ser el contrario, más recaudación total y precios más altos para los consumidores.

Con ese panorama, va a ser fundamental que la reforma incluya normas de armonización que impidan que las jurisdicciones compitan de manera desleal o que acumulen porcentajes desproporcionados.

