Súper IVA: El polémico impuesto que promete simplificar el caos tributario

El Gobierno nacional prepara una profunda reforma tributaria que tiene como eje un nuevo concepto, el Súper IVA. Este tributo busca reemplazar la maraña actual de gravámenes al consumo por un sistema unificado que simplifique la recaudación en todos los niveles del Estado. Hoy, cada compra o contratación de servicios está alcanzada por una compleja superposición de impuestos nacionales, provinciales y municipales, lo que genera distorsiones, costos administrativos y una presión fiscal difícil de cuantificar.
El Súper IVA apunta a cambiar eso, sustituyendo el IVA, los Ingresos Brutos y algunas tasas municipales, con el fin de que los contribuyentes enfrenten un solo gravamen más claro y eficiente.
Sin embargo, detrás de esta simplificación aparente se esconde un desafío monumental, que es coordinar a las 24 jurisdicciones del país —las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— para definir cómo se distribuirá la recaudación y cuáles serán las alícuotas finales.
Súper IVA e impuestos actuales: ¿Qué gravámenes serían reemplazados?
El Súper IVA busca concentrar tres tributos que hoy se aplican de manera simultánea sobre el consumo:
- A nivel nacional: El tradicional Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- A nivel provincial: El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, una de las principales fuentes de recaudación de las provincias.
- A nivel municipal: Diversas tasas locales, que aunque se presentan como cobros por servicios, en la práctica también terminan gravando la actividad económica.
La nueva estructura mantendría el espíritu de un impuesto al consumo, pero con un esquema más integrado. Según el borrador del proyecto, el Estado Nacional se quedaría con hasta el 9% de lo recaudado, mientras que el resto se repartiría entre las provincias y municipios.
Esto abriría un nuevo escenario de “competencia fiscal”: cada jurisdicción podría ajustar su alícuota para atraer inversiones o aumentar sus ingresos, lo que podría generar tensiones entre regiones más desarrolladas y aquellas con menor capacidad recaudatoria.
¿Por qué se habla de una “múltiple imposición” sobre el consumo en Argentina?
En el sistema actual, el consumo es el parámetro más castigado por los impuestos.
Cuando una persona compra un bien o servicio, enfrenta simultáneamente el IVA nacional, los Ingresos Brutos provinciales y, en muchos casos, una tasa municipal.
A esto se suman otros tributos menos visibles, como los impuestos internos, el impuesto a los combustibles líquidos o el impuesto al dióxido de carbono, todos a nivel nacional.
Este esquema genera una múltiple imposición vertical, donde distintos niveles de gobierno gravan la misma base económica.
El resultado termina siendo precios finales más altos, estructuras contables engorrosas y una recaudación que se fragmenta entre decenas de organismos.
Súper IVA, impuestos y coordinación federal: El gran desafío del proyecto
La implementación del Súper IVA implicará una coordinación fiscal inédita entre el Estado nacional, las provincias y los municipios.
Cada nivel de gobierno deberá ajustar su legislación para adaptarse al nuevo tributo, lo que requerirá normas marco aprobadas por el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los concejos municipales.
Sin esta armonización, advierten los especialistas, el proyecto corre el riesgo de reemplazar un caos por otro.
El nuevo impuesto será de carácter plurifásico, es decir, se aplicará en distintas etapas del proceso económico —desde la producción hasta la venta final—, por lo que definir cómo se acreditan los pagos y cómo se evitan las dobles cargas será clave.
Además, deberán establecerse mecanismos de retención y percepción claros, para evitar abusos o distorsiones en la cadena de pagos.
¿El Súper IVA reducirá la presión tributaria o la aumentará?
Una de las dudas más grandes que rodea al proyecto es si el Súper IVA va a traer alivio o más carga para los contribuyentes.
El Gobierno asegura que no busca aumentar la presión fiscal, sino simplificar la estructura actual, que es una de las más complejas de América Latina.
Sin embargo, expertos advierten que, si las provincias y municipios usan su autonomía para fijar alícuotas elevadas, el efecto podría ser el contrario, más recaudación total y precios más altos para los consumidores.
Con ese panorama, va a ser fundamental que la reforma incluya normas de armonización que impidan que las jurisdicciones compitan de manera desleal o que acumulen porcentajes desproporcionados.
