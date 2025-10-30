Lanús 1 - U. de Chile 0: en su cumpleaños, la ciudad natal de Maradona luchó y está en la final

Lanús venció 1-0 a la Universidad de Chile por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana. En la Fortaleza, el conjunto argentino se impuso con personalidad ante un rival de mayor jerarquía. Tras el 2-2 en el duelo de ida, el global quedó 3-2 en favor del Granate.

Lanús, el único club argentino en carrera en una competencia internacional, alcanzó la final de la Copa Sudamericana. El partido definitorio se jugará el 22 de noviembre ante Atlético Mineiro en Asunción, Paraguay.

Fue un partido caliente en la Fortaleza. Hubo dos goles anulados , uno para cada lado, y el de Lanús dejó dudas por la presunta mano de uno de sus futbolistas en la acción previa. Además, el final terminó entre empujones que generaron tumulto y pusieron tensión. ¿Cardozo tendría que haber sido expulsado por una plancha?

En el día en que Diego Maradona cumpliría 65 años , su ciudad natal (que contiene a Villa Fiorito) se clasificó a la tercera final de Copa Sudamericana en su historia.

Ganó la de 2013, salió subcampeón en la de 2020 y ahora irá por la de 2025.

2025_10_251030713-scaled Toto Salvio es uno de los referentes del plantel FOTO: (X/REDES@Sudamericana)/NA

Cargado de controversias, la primera polémica fue una dura entrada de Cardozo a los 5 minutos de juego, que el árbitro interpretó como amarilla. Todo el equipo chileno pidió roja directa, pero al juez ni siquiera lo llamó el VAR.

Todavía en el 1T, el Granate se puso 1-0 arriba con un golazo de Moreno, pero el VAR hizo su aparición: trazó líneas y detectó que Moreno estaba en offside.

No sería el único gol anulado por offside. En el inicio del 2T, Salomoni puso el 1-0 pero el VAR observó que Di Yorio, que había tenido participación activa en el gol de su compañero, había iniciado la jugada en fuera de juego.

Apenas un puñado de minutos después, el propio Moreno haría una gran jugada y le daría la asistencia a Castillo. El delantero, uno de los mejores jugadores que tiene Lanús, definió eludiendo al arquero. Ese sí, finalmente, sería el 1-0.

2025_10_251030714-scaled Castillo, goleador del partido FOTO: (X/REDES@Sudamericana)/NA

Eso sí: existió una clara mano de Salvio en el inicio de la jugada. A juzgar por el criterio con Di Yorio en el tanto anulado al conjunto chileno, la mano de Salvio era claramente sancionable. No lo fue para el árbitro.

Lanús jugó con personalidad. Se impuso a fuerza de carácter, ante un rival de mayor jerarquía que jugaba mejor con la pelota. Sin embargo, supo reducir sus limitaciones y potenciar sus fortalezas, apostando a explotar los espacios de contragolpe que la U. dejaba constantemente.

2025_10_251030709-scaled El Granate está en una nueva final de Sudamericana FOTO: (X/REDES@Sudamericana)/NA.

Fue un justo ganador y está en la final. En su camino al partido definitorio, el conjunto de Pellegrino venció a Central Córdoba en octavos de final, a Fluminense en cuartos de final, a la U. en semis. El próximo rival será Atlético Mineiro.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Lanús venció 1-0 a la U. de Chile

Live Blog Post ¡Se juegan 6 minutos más! El árbitro adiciona en un final electrizante

Live Blog Post Mientras la U. va en busca de un empate milagroso, Lanús está al borde de liquidarlo de contragolpe

Live Blog Post El equipo de Pellegrino se defiende con las piernas que le quedan, mientras el rival va por el empate

Live Blog Post El Granate está subido a la locura de la U., pero tiene que bajar los decibeles y no entrar en ese terreno

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Castillo amagó al arquero y definió para el 1-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984039084545745219&partner=&hide_thread=false ¡¡ES EL JUGADOR DE LA SERIE!! ¡¡Rodrigo Castillo pintó a Castellón y definió para el 1-0 de Lanús sobre U. de Chile!!#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2L0Qge9C79 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

Live Blog Post GOL ANULADO A LA U [VAR] La tecnología detectó que Di Yorio, que participa de la jugada, volvía del offside Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984037902758658440&partner=&hide_thread=false UNO ANULADO POR LADO: por este offside previo de Di Yorio, el gol de Salomoni para la U. de Chile no valió frente a Lanús. ¡SE GRITÓ COMO UN GOL EN LA FORTALEZA!#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/V4q5hCzZZr — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

Live Blog Post ¡GOL DE LA U! Salomoni capturó un rebote solo en el segundo palo y pone el 1-0

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post El Granate aprovecha un mediocampo chileno deshecho y es más peligroso que su rival

Live Blog Post El partido se ensucia y se vuelve poco preciso, pero es un terreno más favorable para Lanús Dado que la U. tiene mejor dominio de la pelota, el juego en largo y la fricción es una tónica en la que el conjunto argentino se siente más cómodo.

Live Blog Post La U. está más clara con la pelota, pero el Granate demuestra que puede lastimar de contragolpe

Live Blog Post GOL ANULADO A LANÚS [VAR] La tecnología detectó que Moreno partió en offside y no convalidó el gol

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! Una corrida de Marcelino Moreno que culmina con tres dedos precisos

Live Blog Post ¡Lanús, al borde de la expulsión! Durísima entrada de Cardozo: para el árbitro fue solo amarilla, pero por suerte no fue el VAR... Cardozo le dejó el pie muy fuerte a Salomoni en apenas 5 minutos de partido. No llegó a ser un planchazo de milagro, y lo rozó únicamente con la punta del pie. El árbitro le mostró la amarilla.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post La infancia del Diego: "Para nosotros, cruzar el Puente Alsina era cruzar el puente de Manhattan" En una icónica entrevista que le hizo Jorge Lanata, Maradona recordó algunos retazos de su infancia en Villa Fiorito. "El Centro nuestro era Puente Alsina. Ir a Pompeya era como Rodeo Drive o Hollywood. Para nosotros, cruzar el puente Alsina era el puente de Manhattan". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diego10Querido/status/1909199897078772199&partner=&hide_thread=false "El Centro nuestro era Puente Alsina. Ir a Pompeya era como Rodeo Drive o Hollywood. Para nosotros, cruzar el puente Alsina era el puente de Manhattan". (Entrevistado por Jorge Lanata para La Luna, 2001). https://t.co/AxLNi3AwZM pic.twitter.com/1ZEVpjI40V — La pelota no se mancha (@Diego10Querido) April 7, 2025 VER +

Live Blog Post 11-06-2008: la única vez que Maradona jugó con la camiseta de Lanús en cancha Granate, pero después se puso... ¡la de su histórico rival! El 11 de junio de 2008, Lanús decidió ayudar a Talleres de Remedios de Escalada (su histórico rival, incluso antes de que lo fuera Banfield). Ambos equipos disputaron un partido amistoso a beneficio de Talleres, que se encontraba en una compleja situación financiera. Maradona fue parte de ese amistoso, que se celebró en cancha del Granate. Jugó un tiempo para cada lado. Primero se puso la de Lanús, y luego de la T. VER +

Live Blog Post IMÁGENES: Tremendo banderazo de los hinchas en medio de la locura para recibir al micro del plantel Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublanus/status/1983997437720326518&partner=&hide_thread=false ESTAMOS #JuegaLanús #ArgentinaEsGranate pic.twitter.com/Km1HXA4hcJ — Club Lanús (@clublanus) October 30, 2025

Live Blog Post "Cortala Pipo": el día que Maradona le paró el carro a Gorosito, que había dicho que había más hinchas de Banfield que de Lanús "El 70 por ciento del Sur es hincha de Banfield", había dicho Pipo Gorosito en una declaración a la prensa. Maradona, en otra entrevista, se rió y lo contradijo rotundamente: "Lo que pasa es que Gorosito es de Barrio Norte, no sé dónde nació. ¿Cómo va a decir que el 70 por ciento es de Banfield? Está bien que esté enojado con la gente, pero no puede decir eso", dijo en tono risueño. "Pará, cortala Pipo. Te zarpaste de una manera jodida. De verdad te lo digo, cortala", añadió entre risas. VER +

Live Blog Post TV: Dónde ver Lanús vs. U. de Chile El partido se podrá ver por ESPN y también por DSports.