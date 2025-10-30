Lanús venció 1-0 a la Universidad de Chile por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana. En la Fortaleza, el conjunto argentino se impuso con personalidad ante un rival de mayor jerarquía. Tras el 2-2 en el duelo de ida, el global quedó 3-2 en favor del Granate.
Lanús 1 - U. de Chile 0: en su cumpleaños, la ciudad natal de Maradona luchó y está en la final
Tras el empate 2-2 en la ida, Lanús se impuso de local. A fines de noviembre jugará su tercera final de Copa Sudamericana, ante Atlético Mineiro.
EN VIVO
-
20:56
Final del partido: Lanús venció 1-0 a la U. de Chile
-
20:49
¡Se juegan 6 minutos más! El árbitro adiciona en un final electrizante
-
20:46
Mientras la U. va en busca de un empate milagroso, Lanús está al borde de liquidarlo de contragolpe
-
20:39
El equipo de Pellegrino se defiende con las piernas que le quedan, mientras el rival va por el empate
-
20:32
El Granate está subido a la locura de la U., pero tiene que bajar los decibeles y no entrar en ese terreno
-
20:21
¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Castillo amagó al arquero y definió para el 1-0
-
20:13
GOL ANULADO A LA U [VAR] La tecnología detectó que Di Yorio, que participa de la jugada, volvía del offside
-
20:11
¡GOL DE LA U! Salomoni capturó un rebote solo en el segundo palo y pone el 1-0
-
20:06
Comienza el 2T
-
19:49
Final del 1T
-
19:40
El Granate aprovecha un mediocampo chileno deshecho y es más peligroso que su rival
-
19:30
El partido se ensucia y se vuelve poco preciso, pero es un terreno más favorable para Lanús
-
19:21
La U. está más clara con la pelota, pero el Granate demuestra que puede lastimar de contragolpe
-
19:14
GOL ANULADO A LANÚS [VAR] La tecnología detectó que Moreno partió en offside y no convalidó el gol
-
19:12
¡GOL DE LANÚS! Una corrida de Marcelino Moreno que culmina con tres dedos precisos
-
19:06
¡Lanús, al borde de la expulsión! Durísima entrada de Cardozo: para el árbitro fue solo amarilla, pero por suerte no fue el VAR...
-
19:00
Comienza el partido
-
18:19
La infancia del Diego: "Para nosotros, cruzar el Puente Alsina era cruzar el puente de Manhattan"
-
18:16
11-06-2008: la única vez que Maradona jugó con la camiseta de Lanús en cancha Granate, pero después se puso... ¡la de su histórico rival!
-
18:07
IMÁGENES: Tremendo banderazo de los hinchas en medio de la locura para recibir al micro del plantel
-
18:05
"Cortala Pipo": el día que Maradona le paró el carro a Gorosito, que había dicho que había más hinchas de Banfield que de Lanús
-
18:04
TV: Dónde ver Lanús vs. U. de Chile
-
18:03
Posibles formaciones de Lanús y U. de Chile
Lanús, el único club argentino en carrera en una competencia internacional, alcanzó la final de la Copa Sudamericana. El partido definitorio se jugará el 22 de noviembre ante Atlético Mineiro en Asunción, Paraguay.
Fue un partido caliente en la Fortaleza. Hubo dos goles anulados, uno para cada lado, y el de Lanús dejó dudas por la presunta mano de uno de sus futbolistas en la acción previa. Además, el final terminó entre empujones que generaron tumulto y pusieron tensión. ¿Cardozo tendría que haber sido expulsado por una plancha?
En el día en que Diego Maradona cumpliría 65 años, su ciudad natal (que contiene a Villa Fiorito) se clasificó a la tercera final de Copa Sudamericana en su historia.
Ganó la de 2013, salió subcampeón en la de 2020 y ahora irá por la de 2025.
Cargado de controversias, la primera polémica fue una dura entrada de Cardozo a los 5 minutos de juego, que el árbitro interpretó como amarilla. Todo el equipo chileno pidió roja directa, pero al juez ni siquiera lo llamó el VAR.
Todavía en el 1T, el Granate se puso 1-0 arriba con un golazo de Moreno, pero el VAR hizo su aparición: trazó líneas y detectó que Moreno estaba en offside.
No sería el único gol anulado por offside. En el inicio del 2T, Salomoni puso el 1-0 pero el VAR observó que Di Yorio, que había tenido participación activa en el gol de su compañero, había iniciado la jugada en fuera de juego.
Apenas un puñado de minutos después, el propio Moreno haría una gran jugada y le daría la asistencia a Castillo. El delantero, uno de los mejores jugadores que tiene Lanús, definió eludiendo al arquero. Ese sí, finalmente, sería el 1-0.
Eso sí: existió una clara mano de Salvio en el inicio de la jugada. A juzgar por el criterio con Di Yorio en el tanto anulado al conjunto chileno, la mano de Salvio era claramente sancionable. No lo fue para el árbitro.
Lanús jugó con personalidad. Se impuso a fuerza de carácter, ante un rival de mayor jerarquía que jugaba mejor con la pelota. Sin embargo, supo reducir sus limitaciones y potenciar sus fortalezas, apostando a explotar los espacios de contragolpe que la U. dejaba constantemente.
Fue un justo ganador y está en la final. En su camino al partido definitorio, el conjunto de Pellegrino venció a Central Córdoba en octavos de final, a Fluminense en cuartos de final, a la U. en semis. El próximo rival será Atlético Mineiro.
Deja tu comentario