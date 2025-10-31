Rebalanceos en el BCRA: US$-1.113 MM de reservas brutas, caída de encajes y de la tasa de interés

image

El movimiento de tasas muestra que el BCRA sigue el camino de la normalización monetaria: una reducción gradual de los rendimientos en pesos, en línea con la baja de la inflación mensual y el objetivo de estabilizar el sistema financiero tras meses de volatilidad.

Pago al FMI

El alivio podría ser efímero. Este lunes, el Gobierno deberá desembolsar US$ 822 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses del préstamo original de US$ 45.000 millones firmado en 2018. El pago se hará con reservas del BCRA, por lo que impactará directamente sobre el nivel de activos internacionales, ya debilitado tras la corrección de fin de mes.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, el total de compromisos en moneda extranjera durante noviembre asciende a US$ 1.038 millones, sumando US$ 217 millones adicionales con el Banco Mundial y el BID. La prioridad del equipo económico es cumplir con el calendario sin recurrir a financiamiento externo inmediato, a la espera del próximo examen del FMI en enero, que definirá si se habilitan nuevos desembolsos.

El tablero de reservas

El análisis desagregado de Machado muestra que los encajes bancarios bajaron a US$ 14.000 millones, frente a los 15.466 millones del día anterior, mientras que los swaps con China se mantuvieron estables en US$ 18.284 millones. Los otros pasivos, donde se contabilizan préstamos internacionales y operaciones de derivados, no mostraron variaciones significativas.

La caída de US$ 1.113 millones en las reservas brutas se explica principalmente por ese ajuste técnico, aunque también refleja la imposibilidad del BCRA de acumular divisas en el mercado, ya que no intervino ni compró dólares en las últimas ruedas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SalvadorVitell1/status/1984360687380906376&partner=&hide_thread=false Que locura.



En Sep.-25, 1,8 millones de personas compraron u$s 5.080 millones, mientras que 0,89 millones vendieron u$s 575 millones.



Hubo compras netas de dólar por u$s 4.505 millones. El monto mensual más elevado desde las PASO-19. pic.twitter.com/BqsVmA8fTh — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) October 31, 2025

Tasas en baja, expectativa contenida

El recorte de tasas confirma el viraje hacia una política monetaria más laxa. El rendimiento de la TAMAR (para depósitos de más de $100 millones a 30-35 días) pasó del equivalente al 53,07% TEA a 51,08% TEA, mientras que la BADLAR (para depósitos mayores a un millón) retrocedió del 49,87% TEA al 49,15% TEA. La tendencia acompaña la desaceleración de precios que el Gobierno busca consolidar tras el salto inflacionario del primer trimestre del año.

En la City advierten, sin embargo, que esta baja de tasas podría acentuar la presión sobre los dólares financieros si el BCRA no logra recomponer su posición neta después del pago al FMI.

Qué mira el mercado

Los operadores consultados señalan que el foco estará en la evolución de las reservas netas y en el próximo balance cambiario del BCRA, que permitirá medir el impacto real del pago al FMI y de los movimientos de fin de mes.

En simultáneo, los analistas prevén que la autoridad monetaria mantendrá el esquema de bandas cambiarias, evitando un salto brusco en el tipo de cambio.

La mirada de corto plazo está puesta en el frente fiscal y en la posibilidad de que el Gobierno logre renovar los vencimientos en pesos sin recurrir al BCRA. Si se mantiene la disciplina monetaria y el flujo de exportaciones mejora en noviembre, el drenaje de reservas podría ser contenido.

