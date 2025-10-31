El Banco Central (BCRA) cerró octubre con un ajuste fuerte en sus balances. Las reservas internacionales cayeron US$ 1.113 millones en un solo día, al pasar de US$ 40.495 millones el jueves a US$ 39.382 millones el viernes, según los datos oficiales de la autoridad monetaria. La corrección coincidió con el fin de mes, la baja de encajes bancarios y la reducción de las tasas de interés de referencia.
Y PAGARÁ US$ 822 MM AL FMI
Rebalanceos en el BCRA: US$-1.113 MM de reservas brutas, caída de encajes y de la tasa de interés
El BCRA cerró octubre con una caída de US$ 1.113 MM en reservas brutas, menor nivel de encajes y tasas en baja, en la antesala de un pago de US$ 822 MM al FMI.
De acuerdo con las estimaciones del economista Federico Machado, las reservas netas se ubicaron en US$ 4.844 millones, lo que implica una suba leve frente a los US$ 4.455 millones del día previo, pero con una marcada caída de encajes por cerca de US$ 1.400 millones, un movimiento habitual en los cierres contables mensuales.
Las reservas súper netas, las que reflejan la verdadera capacidad de intervención del BCRA, quedaron prácticamente sin cambios, en torno a US$ 1.439 millones.
No hay pérdida
El ajuste no fue producto de ventas en el mercado cambiario —el Central no intervino en la jornada—, sino de un rebalanceo contable interno: menos encajes, leve baja en los swaps con China y una reducción transitoria de depósitos del Tesoro. Este tipo de movimientos suele anticipar una recomposición parcial en los primeros días hábiles del mes siguiente, cuando se restituyen los encajes obligatorios.
El tipo de cambio minorista cerró el viernes en $1.475,11, lo que refleja un aumento marginal de $10 respecto del jueves. En tanto, la TAMAR (Tasa Mínima de Referencia) retrocedió de 44,63% a 43,38%, y la BADLAR, que mide el rendimiento promedio de los depósitos a plazo fijo mayores a un millón de pesos, también bajó a 40,94%, consolidando la tendencia descendente del costo del dinero.
El movimiento de tasas muestra que el BCRA sigue el camino de la normalización monetaria: una reducción gradual de los rendimientos en pesos, en línea con la baja de la inflación mensual y el objetivo de estabilizar el sistema financiero tras meses de volatilidad.
Pago al FMI
El alivio podría ser efímero. Este lunes, el Gobierno deberá desembolsar US$ 822 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses del préstamo original de US$ 45.000 millones firmado en 2018. El pago se hará con reservas del BCRA, por lo que impactará directamente sobre el nivel de activos internacionales, ya debilitado tras la corrección de fin de mes.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, el total de compromisos en moneda extranjera durante noviembre asciende a US$ 1.038 millones, sumando US$ 217 millones adicionales con el Banco Mundial y el BID. La prioridad del equipo económico es cumplir con el calendario sin recurrir a financiamiento externo inmediato, a la espera del próximo examen del FMI en enero, que definirá si se habilitan nuevos desembolsos.
El tablero de reservas
El análisis desagregado de Machado muestra que los encajes bancarios bajaron a US$ 14.000 millones, frente a los 15.466 millones del día anterior, mientras que los swaps con China se mantuvieron estables en US$ 18.284 millones. Los otros pasivos, donde se contabilizan préstamos internacionales y operaciones de derivados, no mostraron variaciones significativas.
La caída de US$ 1.113 millones en las reservas brutas se explica principalmente por ese ajuste técnico, aunque también refleja la imposibilidad del BCRA de acumular divisas en el mercado, ya que no intervino ni compró dólares en las últimas ruedas.
Tasas en baja, expectativa contenida
El recorte de tasas confirma el viraje hacia una política monetaria más laxa. El rendimiento de la TAMAR (para depósitos de más de $100 millones a 30-35 días) pasó del equivalente al 53,07% TEA a 51,08% TEA, mientras que la BADLAR (para depósitos mayores a un millón) retrocedió del 49,87% TEA al 49,15% TEA. La tendencia acompaña la desaceleración de precios que el Gobierno busca consolidar tras el salto inflacionario del primer trimestre del año.
En la City advierten, sin embargo, que esta baja de tasas podría acentuar la presión sobre los dólares financieros si el BCRA no logra recomponer su posición neta después del pago al FMI.
Qué mira el mercado
Los operadores consultados señalan que el foco estará en la evolución de las reservas netas y en el próximo balance cambiario del BCRA, que permitirá medir el impacto real del pago al FMI y de los movimientos de fin de mes.
La mirada de corto plazo está puesta en el frente fiscal y en la posibilidad de que el Gobierno logre renovar los vencimientos en pesos sin recurrir al BCRA. Si se mantiene la disciplina monetaria y el flujo de exportaciones mejora en noviembre, el drenaje de reservas podría ser contenido.
