BCRA: Afloja los encajes para darle aire a los bancos y bajar las tasas

En paralelo, el Ministerio de Economía acaba de renovar el 57% de los $12 billones que vencían esta semana, una operación que inyectará más de $5 billones en liquidez. En paralelo, el Ministerio de Economía acaba de renovar el 57% de los $12 billones que vencían esta semana, una operación que inyectará más de $5 billones en liquidez.

Con ese colchón, el Central se mueve para evitar que las tasas sigan subiendo y para suavizar el impacto de los días de mayor demanda de dinero.

Qué son los encajes

Los encajes bancarios son una parte del dinero que los bancos deben dejar “guardado” en el Banco Central. Funcionan como un seguro de liquidez y sirven para que la autoridad monetaria controle cuánta plata circula en la economía.

Cuando el BCRA sube los encajes, los bancos tienen menos fondos para prestar y eso tiende a enfriar la actividad. Cuando los baja o flexibiliza, libera recursos que pueden ir al crédito o al mercado, ayudando a descomprimir las tasas.

Por eso, una modificación como la actual no implica una expansión masiva del dinero, pero sí permite que las entidades manejen mejor sus flujos diarios y reduzcan los picos de tensión que se veían en el sistema financiero.

Qué busca el Gobierno

El objetivo de fondo es mantener la estabilidad cambiaria y evitar sobresaltos antes de las elecciones. Un salto brusco en las tasas podría generar ruido en los mercados y presionar al dólar, algo que el equipo económico quiere evitar.

Fuentes del mercado explican que el nuevo esquema “es una señal de coordinación” entre el Banco Central y el Tesoro, y que apunta a una administración más ordenada del dinero en circulación.

Desde el 1° de noviembre, los bancos tendrán más margen para manejar su liquidez gracias a esta flexibilización. El Banco Central espera que con eso las tasas dejen de moverse tan fuerte de un día para el otro, sin que eso signifique abrir la canilla del dinero.

En palabras simples, el BCRA busca un equilibrio: ni dejar sin pesos al sistema ni provocar una ola inflacionaria. Una maniobra técnica, pero clave, para mantener la calma en un momento de alta sensibilidad económica y política.

