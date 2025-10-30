urgente24
ACTUALIDAD Manuel Adorni > Casa Rosada > Milei

REUNIÓN CON GOBERNADORES

Adorni: "la Casa Rosada tiene voluntad de trabajar con todos"... pero faltaron 4

Javier Milei encabezó una cumbre en Casa Rosada con 20 mandatarios provinciales para acordar reformas y el Presupuesto 2026. La palabra del vocero Manuel Adorni

30 de octubre de 2025 - 20:12
Manuel Adorni

Manuel Adorni

El vocero presidencial Manuel Adorni dio una conferencia de prensa donde destacó “a partir de ahora viene una Argentina mejor”.

La reunión giró en torno a la agenda de reformas en las que busca avanzar el Gobierno desde el Congreso:

-reforma laboral,

Seguir leyendo

-reforma tributaria

-nuevo Código Penal.

“La reforma tributaria va a eliminar un sin fin de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares” anunció Manuel Adorni.

“Vamos a integrar a los trabajadores que están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la proactividad”.

Luego, agregó:

La reforma del Código Penal para que los delincuentes paguen en serio y garantizar el derecho a la propiedad privada que es parte de la columna vertebral del crecimiento. El que las hace las paga. La reforma del Código Penal para que los delincuentes paguen en serio y garantizar el derecho a la propiedad privada que es parte de la columna vertebral del crecimiento. El que las hace las paga.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1984029446311948374&partner=&hide_thread=false

"Los argentinos ratificaron el rumbo que quieren"

"En las últimas elecciones los argentinos ratificaron el camino de cambio y reforma. El próximo Congreso será el más reformista de la historia"

"Vamos a trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso Nacional. Esa será la tónica para la segunda parte del mandato".

Al margen de la buena voluntad expresada, no estuvieron presentes (porque no fueron invitados) los gobernadores de Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa. Al margen de la buena voluntad expresada, no estuvieron presentes (porque no fueron invitados) los gobernadores de Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES