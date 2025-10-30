Adorni: "la Casa Rosada tiene voluntad de trabajar con todos"... pero faltaron 4

“La reforma tributaria va a eliminar un sin fin de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares” anunció Manuel Adorni.

“Vamos a integrar a los trabajadores que están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la proactividad”.

Luego, agregó:

La reforma del Código Penal para que los delincuentes paguen en serio y garantizar el derecho a la propiedad privada que es parte de la columna vertebral del crecimiento. El que las hace las paga. La reforma del Código Penal para que los delincuentes paguen en serio y garantizar el derecho a la propiedad privada que es parte de la columna vertebral del crecimiento. El que las hace las paga.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1984029446311948374&partner=&hide_thread=false "Vamos a trabajar con todos los gobernadores para impulsar las reformas que necesitamos”



Luego de la reunión en Casa Rosada, Manuel Adorni remarcó que “el primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, tributaria y el código penal”. pic.twitter.com/5TpN15W0EW — Corta (@somoscorta) October 30, 2025

"Los argentinos ratificaron el rumbo que quieren"

"En las últimas elecciones los argentinos ratificaron el camino de cambio y reforma. El próximo Congreso será el más reformista de la historia"

"Vamos a trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso Nacional. Esa será la tónica para la segunda parte del mandato".

Al margen de la buena voluntad expresada, no estuvieron presentes (porque no fueron invitados) los gobernadores de Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa. Al margen de la buena voluntad expresada, no estuvieron presentes (porque no fueron invitados) los gobernadores de Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa.