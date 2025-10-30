El vocero presidencial Manuel Adorni dio una conferencia de prensa donde destacó “a partir de ahora viene una Argentina mejor”.
REUNIÓN CON GOBERNADORES
Adorni: "la Casa Rosada tiene voluntad de trabajar con todos"... pero faltaron 4
Javier Milei encabezó una cumbre en Casa Rosada con 20 mandatarios provinciales para acordar reformas y el Presupuesto 2026. La palabra del vocero Manuel Adorni
La reunión giró en torno a la agenda de reformas en las que busca avanzar el Gobierno desde el Congreso:
-reforma laboral,
-reforma tributaria
-nuevo Código Penal.
“La reforma tributaria va a eliminar un sin fin de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares” anunció Manuel Adorni.
“Vamos a integrar a los trabajadores que están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la proactividad”.
Luego, agregó:
"Los argentinos ratificaron el rumbo que quieren"
"En las últimas elecciones los argentinos ratificaron el camino de cambio y reforma. El próximo Congreso será el más reformista de la historia"
"Vamos a trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso Nacional. Esa será la tónica para la segunda parte del mandato".