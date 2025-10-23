Detuvieron al contador de Espert; fallido de Juan Carlos de Pablo; Majul vs Adorni

Embed - Nancy Pazos quiere ser "de primera"

3-Tenso cruce entre Majul y Adorni en LN+

El vocero presidencial le explicó a Luis Majul que el presidente faltó a una entrevista porque estaba agotado por la campaña.

Sin embargo, dedicó largas jornadas a los ensayos de su banda musical.

“Sonamos como profesionales”, aseguró el jefe de Estado en tono autocelebratorio.

Embed - ¿Milei esta cansado por la campaña o cansado de la política?

4-Juan Carlos De Pablo y un fallido

Al economista, profesional cercano al presidente y habitual visitante de la quinta de Olivos, lo traicionó el inconsciente.

En una entrevista con LN+, habló por error de una posible depreciación del peso.

Minutos después se corrigió y aclaró que quiso decir “elección”, no “devaluación”.