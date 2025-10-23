Detuvieron al contador de Espert; fallido de Juan Carlos de Pablo; Majul vs Adorni

1-Detuvieron en el aeropuerto de Ezeiza al contador de José Luis Espert.
Se trata de Pedro Escobar, cuyo estudio contable ya había sido allanado días atrás.
El contador de José Luis Espert fue detenido en Ezeiza; el incosciente traicionó a Juan Carlos De Pablo; Luis Majul contra Manuel Adorni.
La Justicia le secuestró dos teléfonos celulares y una notebook para investigar posibles cuentas bancarias en Estados Unidos a nombre del diputado libertario.
La periodista viajó a Cataratas, pero se resiti{o a ocupar un asiento en clase “economy”.
Le pidió al comisario de a bordo que la pasara a primera clase, aunque el vuelo duraba poco más de una hora.
Nancy hizo recordar a Elaine, el entrañable personaje de Seinfeld, quien también se resistía a “formar parte de la manada”.
El vocero presidencial le explicó a Luis Majul que el presidente faltó a una entrevista porque estaba agotado por la campaña.
Sin embargo, dedicó largas jornadas a los ensayos de su banda musical.
“Sonamos como profesionales”, aseguró el jefe de Estado en tono autocelebratorio.
Al economista, profesional cercano al presidente y habitual visitante de la quinta de Olivos, lo traicionó el inconsciente.
En una entrevista con LN+, habló por error de una posible depreciación del peso.
Minutos después se corrigió y aclaró que quiso decir “elección”, no “devaluación”.