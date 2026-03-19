Dicen que Lijo ahora quiere ser Procurador; entonces, ¿complicará a Adorni?

Cuando se discutía su pliego en el Senado, se rumoreaba que Lijo gestionaba sus propios votos para llegar a la Corte. No alcanzó. Pero antes que la votación, se requiere la nominación, que corre por cuenta del Poder Ejecutivo.

Y difícilmente eso podría properar si Lijo, como juez, complica al Gobierno en alguna medida.

El magistrado instruye como subrogante la causa ANDIS, por las maniobras de direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos para los discapacitados. Inicialmente, los audios del entonces titular de la Agencia, Diego Spagnuolo, abrieron sospechas sobre Karina Milei y el presunto cobro de coimas. Por ahora, la causa no implica a la hermanísima.

Lijo también tiene a cargo uno de las denuncias contra Manuel Adorni por el viaje que él y su familia hicieron junto al periodista Marcelo Grandio a Punta del Este el fin de semana largo de Carnaval.

La denuncia apunta a un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, que en las últimas horas desmintió que vaya a renunciar, con el apoyo del Presidente.

En ese marco, se conoció este jueves que el juez Lijo ordenó medidas de pruebas para avanzar en la investigación. Entre ellas, de acuerdo a lanación.com, solicitó que la empresa con la que se contrató el vuelo aporte el recibo de esa operación y que los organismos públicos que controlan estos viajes entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso. También fueron solicitados los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto.

Por su parte, según Ámbito.com, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó la citación como testigo Grandio, Según consta en el requerimiento, señala ese medio, en un primer momento afirmó haber sido invitado y que el viaje se pagó “con plata del Estado”, aunque luego rectificó esa versión al señalar que los gastos se cubrieron “a medias”.

¿En qué medida puede avanzar esta causa si, como dice la versión, Lijo aspira a la Procuración General para la que debe ser propuesto por Milei? Tampoco hay que perder de vista que el juez tiene fama de "cajoneador" de expedientes.

Hay mucho escepticismo en el ambiente.

Más contenido de Urgente24

La lucha continúa: Los supermercados recibieron listas de precios con subas de casi 10%

Es culpa del Javo: El tiempo se aceleró y 2027 está en la esquina

"Fake" y "pluma mugrosa": Manuel Adorni desmintió su renuncia con ayuda de Milei

El regreso de Macri: Intenta reconstruir el PRO sin confrontar con el Gobierno