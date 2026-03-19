Frustrado ministro de la Corte Suprema (el Senado le rechazó el pliego), el juez federal Ariel Lijo apuntaría ahora a otro cargo determinante en el Poder Judicial: el de Procurador General, el jefe de los fiscales.
CAUSA DEL AVIÓN PRIVADO
Dicen que Lijo ahora quiere ser Procurador; entonces, ¿complicará a Adorni?
El juez federal mueve la causa por el viaje del jefe de Gabinete en avión privado. ¿En qué medida avanzará si, como rumorean, aspira a una nominación presidencial?
Escribió Carlos Pagni en su columna de este jueves en el diario La Nación:
"(Antonio) Stiuso y (Lucas) Nejamkis, junto con el antiguo colaborador de Alberto Fernández, Julián Leunda, integran una cofradía con Lijo. Están empeñados en que el juez federal obtenga los 2/3 del Senado para convertirse en procurador general de la Nación, es decir, jefe de todos los fiscales del Estado nacional. La última vez que analizaron la jugada fue, con la participación de Sergio Massa, el jueves pasado en Roldán, el templo gastronómico de José Luis Manzano y Daniel Vila. Allí reina el alegrante Diego Lepera, con quien (el ministro de Justicia) Mahiques consulta sus movimientos a toda hora".
La Procuración General está vacante desde hace casi una década, cuando renunció Alejandra Gils Carbó, propuesta por Cristina Kirchner. Desde entonces, Eduardo Casal la dirige de forma interina. Ni Mauricio Macri y ni Alberto Fernández consiguieron los votos para sus respectivos postulantes a ocupar el cargo: la jueza Inés Weinberg de Roca y el juez Daniel Rafecas.
En lo que va del gobierno de Javier Milei, circularon varios nombres como potenciales candidatos, entre ellos el de Sebastián Amerio, actual Procurador del Tesoro que hasta hace no mucho se desempeñaba como secretario de Justicia, hasta que la llegada de Mahiques con la venia de Karina Milei barrió a ese hombre que reporta a Santiago Caputo. Del ministro también se dice que, luego de ser jefe de los fiscales porteño, ahora aspira a ser el de los federales.
Cuando se discutía su pliego en el Senado, se rumoreaba que Lijo gestionaba sus propios votos para llegar a la Corte. No alcanzó. Pero antes que la votación, se requiere la nominación, que corre por cuenta del Poder Ejecutivo.
Y difícilmente eso podría properar si Lijo, como juez, complica al Gobierno en alguna medida.
El magistrado instruye como subrogante la causa ANDIS, por las maniobras de direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos para los discapacitados. Inicialmente, los audios del entonces titular de la Agencia, Diego Spagnuolo, abrieron sospechas sobre Karina Milei y el presunto cobro de coimas. Por ahora, la causa no implica a la hermanísima.
Lijo también tiene a cargo uno de las denuncias contra Manuel Adorni por el viaje que él y su familia hicieron junto al periodista Marcelo Grandio a Punta del Este el fin de semana largo de Carnaval.
La denuncia apunta a un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, que en las últimas horas desmintió que vaya a renunciar, con el apoyo del Presidente.
En ese marco, se conoció este jueves que el juez Lijo ordenó medidas de pruebas para avanzar en la investigación. Entre ellas, de acuerdo a lanación.com, solicitó que la empresa con la que se contrató el vuelo aporte el recibo de esa operación y que los organismos públicos que controlan estos viajes entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso. También fueron solicitados los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto.
Por su parte, según Ámbito.com, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó la citación como testigo Grandio, Según consta en el requerimiento, señala ese medio, en un primer momento afirmó haber sido invitado y que el viaje se pagó “con plata del Estado”, aunque luego rectificó esa versión al señalar que los gastos se cubrieron “a medias”.
¿En qué medida puede avanzar esta causa si, como dice la versión, Lijo aspira a la Procuración General para la que debe ser propuesto por Milei? Tampoco hay que perder de vista que el juez tiene fama de "cajoneador" de expedientes.
Hay mucho escepticismo en el ambiente.
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