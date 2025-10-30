Finde en AMBA: Bares gratis por Halloween y heladerías por $4.000

image Un finde con muchas propuestas en el AMBA.

Sabores locales en Colegiales

El sábado 1 y domingo 2, el Parque Ferroviario de Colegiales será sede de la primera edición de Barrios a la Carta. Una feria con 25 puestos de gastronomía local, charlas, clases de cocina y shows musicales. Restaurantes, cafeterías, heladerías y mercados del barrio se reúnen para celebrar los sabores porteños.

Cafés desde $3500, pastelería desde $3000, helados desde $4000 y platos de restaurantes desde $8000.

image

Halloween al aire libre

La fiesta más linda del mundo vuelve a GEBA este sábado a las 23:59, con su esperada edición de Bresh Halloween. Más de 8.000 personas disfrutarán de una noche al aire libre con ambientación temática, disfraces, luces, y todos los hitazos que ya son marca registrada.

image

Además: Bares con fiestas gratis por Halloween

Mitos y leyendas en Vicente López

El sábado 1 de noviembre a las 20 h, la DGEART llega al municipio con un espectáculo musical dirigido por Fernando Nahuel Quipildor. Mitos y leyendas argentinas propone un recorrido sonoro por el imaginario popular, ideal para disfrutar en familia.

Festival del Fuego en el Jardín Japonés

El Megumi Matsuri regresa a Buenos Aires el 2 de noviembre. Este festival propone despedir lo negativo del año y renacer con nuevas intenciones, en una ceremonia llena de simbolismo, música y tradición. El Jardín Japonés (Av. Casares 2966) abre todos los días de 10 a 18.45 h.

image

Una merienda con historia en Recoleta

El sábado 1 de noviembre a las 16 h, Sabores con Historia invita a disfrutar una merienda única en el Palladio Hotel, frente a Plaza Rodríguez Peña. Entre paredes de roble y mármol, una historiadora comparte secretos y anécdotas de este palacio porteño.

Villa Ballester celebra su aniversario

Este fin de semana, la Plaza Ader se llena de música, ferias y actividades familiares para festejar los 136 años de Villa Ballester. Desde las 13 hasta las 20 h, habrá shows en vivo, deportes, propuestas gastronómicas y la presentación de La Percuteca Leguera y Milagros Amud y Trío.

image

Más contenido en Urgente24:

Los mejores bares en Buenos Aires para celebrar Halloween

El bodegón para comer milanesas gigantes por $15.000

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes

No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas