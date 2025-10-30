Finde en AMBA: Bares gratis por Halloween y heladerías por $4.000

El fin de semana se acerca y el AMBA se llena de planes para todos los gustos. Desde propuestas culturales y ferias gastronómicas hasta fiestas al aire libre y experiencias únicas, Buenos Aires y el conurbano ofrecen una agenda cargada de actividades para disfrutar con amigos, en pareja o en familia.
PURA DIVERSIÓN
Este fin de semana en AMBA: desde fiestas gratis en bares por Halloween hasta heladerías (con precios desde $4.000), cafés por $3.500 y restaurantes por $8.000.
Autos, historia y lujo en Palermo
Hasta el 2 de noviembre, Íconos sobre Ruedas transforma Costa Salguero en una experiencia inmersiva para los fanáticos de los autos y la cultura pop. La muestra reúne 15 vehículos que pertenecieron a celebridades, acompañados por sus vestuarios originales. Entre las joyas imperdibles, destaca la Ferrari Testarossa negra de Diego Armando Maradona.
Ofertas imperdibles en el Luxury Outlet
De martes a domingo, Tribuna Plaza (Av. del Libertador 4401) se llena de oportunidades. Más de 30 marcas presentan prendas con grandes descuentos y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés. La entrada es gratuita, el lugar es pet friendly y cuenta con estacionamiento pago dentro del predio.
Sabores locales en Colegiales
El sábado 1 y domingo 2, el Parque Ferroviario de Colegiales será sede de la primera edición de Barrios a la Carta. Una feria con 25 puestos de gastronomía local, charlas, clases de cocina y shows musicales. Restaurantes, cafeterías, heladerías y mercados del barrio se reúnen para celebrar los sabores porteños.
- Cafés desde $3500, pastelería desde $3000, helados desde $4000 y platos de restaurantes desde $8000.
Halloween al aire libre
La fiesta más linda del mundo vuelve a GEBA este sábado a las 23:59, con su esperada edición de Bresh Halloween. Más de 8.000 personas disfrutarán de una noche al aire libre con ambientación temática, disfraces, luces, y todos los hitazos que ya son marca registrada.
Además: Bares con fiestas gratis por Halloween
Mitos y leyendas en Vicente López
El sábado 1 de noviembre a las 20 h, la DGEART llega al municipio con un espectáculo musical dirigido por Fernando Nahuel Quipildor. Mitos y leyendas argentinas propone un recorrido sonoro por el imaginario popular, ideal para disfrutar en familia.
Festival del Fuego en el Jardín Japonés
El Megumi Matsuri regresa a Buenos Aires el 2 de noviembre. Este festival propone despedir lo negativo del año y renacer con nuevas intenciones, en una ceremonia llena de simbolismo, música y tradición. El Jardín Japonés (Av. Casares 2966) abre todos los días de 10 a 18.45 h.
Una merienda con historia en Recoleta
El sábado 1 de noviembre a las 16 h, Sabores con Historia invita a disfrutar una merienda única en el Palladio Hotel, frente a Plaza Rodríguez Peña. Entre paredes de roble y mármol, una historiadora comparte secretos y anécdotas de este palacio porteño.
Villa Ballester celebra su aniversario
Este fin de semana, la Plaza Ader se llena de música, ferias y actividades familiares para festejar los 136 años de Villa Ballester. Desde las 13 hasta las 20 h, habrá shows en vivo, deportes, propuestas gastronómicas y la presentación de La Percuteca Leguera y Milagros Amud y Trío.
