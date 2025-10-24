Finde en AMBA: Outlet hasta 70% OFF y bodegón por $15.000

Los platos son muy abundantes, con mucho relleno y papas fritas, para compartir. Hay desde milanesa a caballo hasta napolitana, con morrón, quesos fundidos y más. Cabe mencionar que según la chica del brunch, "se llena", por lo que conviene ir con tiempo.

Sabe la Tierra

Sábado 25, de 11 a 19 horas.

Entrada libre y gratis.

Plaza Arenales, Villa Devoto.

Una feria de emprendimientos sustentables de diseño y gastronómicos que se reúnen en una gran cantidad de puestos para que los conozcas y te lleves lo que gustes. Desde alimentos hasta objetos de decoración.

Íconos sobre Ruedas

Del 24 de octubre al 2 de noviembre

Costa Salguero.

Esta no es sólo una exposición de autos: es una experiencia inmersiva que reúne 15 vehículos únicos que pertenecieron a celebridades de distintas épocas. Cada uno estará acompañado de la indumentaria original de su dueño. Entre las piezas más destacadas se encuentra la exclusiva Ferrari Testarossa negra de Diego Armando Maradona.

Free Fito

Viernes 24, 19:30 horas.

Gratis.

Centro Cultural Recoleta.

La cantante Alina Gandini y el pianista Emiliano Di Nardo se unen en Free Fito, un concierto con temas de Fito Páez en versiones jazzísticas: clásicos reinventados con un toque singular y la sofisticación del jazz. Un viaje sonoro donde la sutileza del piano se entrelaza con una voz cautivante e interpretaciones llenas de emoción y sensibilidad.

A Ciegas Gourmet

Jueves, viernes y domingos, 21 h. Sábados, 20 horas.

Teatro Ciego Borges 1975, Palermo.

A Ciegas Gourmet es el único espectáculo que combina un show sensorial con música en vivo y una cena gourmet especialmente diseñada para ser degustada en la más absoluta oscuridad. Este espectáculo propone una cena diferente; un menú sorpresa de 7 pasos con distintas propuestas de sabores y postre incluido.

Circuitos de diseño 2025

Viernes de octubre, 17 h. Sábados de octubre, 11 horas.

Gratis.

Distintos puntos de CABA.

¿Te gusta el diseño? ¿Sos fan de la arquitectura porteña? Sumate a los Circuitos del Diseño que se haran en octubre. Todos los viernes y sábados de este mes, por diversos barrios de la Ciudad, vas a poder conocer proyectos de mobiliario, iluminación, textiles para decoración y accesorios, y mucho más. Son gratuitos, pero tenés que inscribirte.

