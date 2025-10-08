urgente24
Los cambios que anunció reconocida sala vip en Aeroparque

Una de las mejores salas vip de Aeroparque implementó nuevos cambios y medidas para aprovechar. Quiénes la pueden utilizar en el aeropuerto.

08 de octubre de 2025 - 16:13
A la hora de viajar en avión las salas vip de los aeropuertos son las grandes aliadas de los viajeros. Muchos pueden acceder de forma gratuita a través del banco (dependiendo el que cada uno posea) o abonando una membresía, y acceder a gastronomía libre y comodidades de lujo. Una sala de Aeroparque anunció algunos cambios.

La sala VIPClub del Aeroparque Jorge Newbery comenzó a operar las 24 horas, por lo que se puede acceder a ella en cualquier momento que uno desee (siempre y cuando haya disponibilidad, claro).

La sala de Aeroparque que funciona 24 horas. Foto: Néstor Prado.

La sala de Aeroparque que funciona 24 horas.

Foto: Néstor Prado.

Quiénes pueden acceder a esta sala vip de Aeroparque

En la sala vip uno puede disfrutar de gran variedad de comida de primer nivel, lugares de trabajo, otros sectores para descansar y hasta duchas para aquellos que quieran vivir la experiencia completa antes de abordar el vuelo.

En este caso, cabe mencionar que no se puede ingresar a través de tarjetas bancarias. Pueden acceder a esta sala vip aquellos que compren los pases (en la web de Aeropuertos VIP Club) o bien aquellos que tengan la membresía de Aeropuertos VIP Club.

