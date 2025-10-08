A la hora de viajar en avión las salas vip de los aeropuertos son las grandes aliadas de los viajeros. Muchos pueden acceder de forma gratuita a través del banco (dependiendo el que cada uno posea) o abonando una membresía, y acceder a gastronomía libre y comodidades de lujo. Una sala de Aeroparque anunció algunos cambios.
VALE LA PENA SABER
Los cambios que anunció reconocida sala vip en Aeroparque
La sala VIPClub del Aeroparque Jorge Newbery comenzó a operar las 24 horas, por lo que se puede acceder a ella en cualquier momento que uno desee (siempre y cuando haya disponibilidad, claro).
Quiénes pueden acceder a esta sala vip de Aeroparque
En la sala vip uno puede disfrutar de gran variedad de comida de primer nivel, lugares de trabajo, otros sectores para descansar y hasta duchas para aquellos que quieran vivir la experiencia completa antes de abordar el vuelo.
En este caso, cabe mencionar que no se puede ingresar a través de tarjetas bancarias. Pueden acceder a esta sala vip aquellos que compren los pases (en la web de Aeropuertos VIP Club) o bien aquellos que tengan la membresía de Aeropuertos VIP Club.
- Está ubicada en la planta baja, entre las zonas de arribos y salidas.