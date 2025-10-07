urgente24
El rockstar Milei no convence a mercados y sigue quemando dólares (tic, tac..)

Javier Milei pretende fingir normalidad en campaña, con show rockstar incluido, pero no calma a mercados y sigue quemando dólares del Tesoro.

07 de octubre de 2025 - 17:43
Javier Milei en modo rockstar no conmueve a los mercados y sigue quemando dólares del Tesoro...

Foto: NA
Luis Caputo y Javier Milei, quemando dólares, según Grok. Imagen creada con IA/GROK.

La agencia Bloomberg es contundente en una nota publicada este martes (07/10): "Milei se queda sin dólares mientras Argentina espera el salvavidas de Estados Unidos".

De acuerdo a versiones del mercado, el Tesoro vendió hoy otros US$250 millones, y quedan en sus depósitos en dólares menos de US$ 800M. Ya lleva usados US$1.850 M desde el 30 de septiembre. Y, para colmo, tiene que pagar US$350 millones de deuda del Tesoro. Estiman que sólo le quedan uno o dos días más de intervención. ¿Y luego?

Mientras tanto, en USA no quieren que Trump ayude a la Argentina, en contexto de 'shutdown':

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ischargro/status/1975615276122317232&partner=&hide_thread=false

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Despliegue de Gendarmería para que Milei pueda caminar en Mar del Plata

Javier Milei encabezará una breve recorrida de campaña en Mar del Plata, donde -como en cada destino que visita- hay protestas en su contra. Hay gran despliegue de gendarmes para contener a los manifestantes, así el Presidente puede caminar sin inconvenientes por la calle Güemes.

Embed
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/_arielmayo/status/1975676919287886242&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Lilia Lemoine y la escena de celos en el Movistar Arena que no pasó desapercibida

Bastante se habló en X acerca del ataque de celos que habría tenido Lilia Lemoine por el acercamiento de Javier Milei con la cantante anoche, en el escenario del Movistar Arena.

La mujer cantaba muy cerca del Presidente, con quien parecía tener buen feeling, mientras Lilia permanecía cantando a un costado como relegada. Hasta que en un momento no se contuvo y, con poco disimulo, la corrió.

La duda es si eran celos por el acercamiento de Milei con la cantante o no quería quedar opacada en el escenario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/NikiNikitaLiana/status/1975361219621233000&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/anitamenonita/status/1975632231809884665&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/aldana_re7/status/1975602467091190044&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡Volvé, Bessent!

Ironías en X pidiendo que aparezca Scott Bessent con algún posteo o declaración para ver si logra calmar a los mercados. También se preguntan qué dirá el titular del Tesoro de USA por el show de Milei de anoche...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GabCaamano/status/1975591818055041368&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OnlyTucuman/status/1975385353759740301&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/memervalito/status/1975361287971610814&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/sinurrieta/status/1975352660279939557&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/juanitagroisman/status/1975539425343119758&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Trasladan a Fred Machado, previo a su extradición

El empresario Federico "Fred" Machado fue detenido por la Policía Federal Argentina esta tarde en su casa de Viedma, donde cumple prisión domiciliaria, en el marco del operativo para hacer efectiva su extradición a los Estados Unidos, donde debe ser juzgado por narcotráfico y fraude. El operativo se concretó horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el pedido de la justicia norteamericana y el Gobierno apoyara el pedido.

Efectivos de la Policía Federal ingresaron al domicilio del empresario, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1 que une Viedma con el balneario El Cóndor, para proceder a su arresto y posterior traslado al juzgado.

La primicia fue confirmada desde el lugar por la periodista Caro Fernández, de Splendid AM 990, quien se encontraba en las afueras de la propiedad al momento en que llegaron los agentes federales.

"Estoy acá en el kilómetro 20, en la puerta de la casa de Federico Machado. Llegó la gente de la Policía Federal, nos pidió que saliéramos, y están adentro, lo van a detener, lo van a llevar al juzgado", informó la cronista a Noticias Argentinas.

Live Blog Post

Bochorno para LLA: La fiscalía dice que Karen Reichardt debe encabezar la boleta (no Santilli...)

La Fiscalía electoral se pronunció este martes a favor de que Karen Reichardt encabece la boleta de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, en contra del pedido de La Libertad Avanza de que Diego Santilli, actual tercero en la lista, ocupara el lugar de José Luis Espert tras la renuncia.

La fiscalía emitió su opinión tras una consulta del titular del Juzgado Federal N°1 con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, quien ahora deberá tomar una decisión definitiva.

Urgente24 ya había anticipado que la Justicia podría determinar que Reichardt debería ser quien encabece la boleta, dado que es la 2da, sobre todo con el antecedente Lucila Crexell.

Live Blog Post

Milei se queda sin dólares: El Tesoro vendió hoy US$250 M y le quedan menos de US$800M

Ignacio Olivera Doll en Bloomberg:

"El Tesoro de Argentina está quemando sus depósitos en dólares para apuntalar el peso, y los operadores estiman que le quedan aproximadamente mil millones de dólares en sus arcas.

El lunes, la administración del presidente Javier Milei vendió dólares por quinta sesión consecutiva. Se estima que ha gastado entre 450 y 480 millones de dólares para mantener la caída del peso en sólo 0,4%, lo que llevaría la cantidad total vendida durante la semana pasada a 1.300 millones de dólares.

El Banco Central también tiene dólares que puede desplegar (aproximadamente 10.000 millones de dólares, según estimaciones privadas), pero enfrenta más restricciones para hacerlo. Según su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la autoridad monetaria no puede recurrir a sus propias reservas a menos que el peso rompa una banda de flotación que el martes oscilaba entre 943 y 1.484 por dólar. El banco intervino tres veces el mes pasado, vendiendo 1.100 millones de dólares, pero últimamente los funcionarios han estado dependiendo del efectivo del Tesoro para mantener estable el peso.

El Tesoro de Argentina no divulga oficialmente sus ventas de dólares.

Las autoridades de esta Nación propensa a las crisis están ahora corriendo contrarreloj para obtener ayuda de Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, prometió un salvavidas financiero y dijo que mantendría conversaciones con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien viajó a Washington con el jefe del banco central, Santiago Bausili. El momento y el tamaño de cualquier paquete de ayuda siguen sin estar claros.

Mientras tanto, el endurecimiento de las políticas y los nuevos controles de capital no han logrado enfriar la demanda de dólares. Incluso después de que el gobierno restableciera algunas restricciones –incluida una prohibición de 90 días para la reventa de dólares– y aumentara las ventas de futuros de divisas, la brecha entre los tipos de cambio paralelos y oficiales se ha ampliado. El precio en la calle ahora supera los 1.500 pesos por dólar, en comparación con los 1.430 pesos en el mercado oficial.

Los precios de los futuros implican una depreciación de hasta el 60% anual en los próximos 12 meses, muy por encima de las expectativas de inflación.

La crisis monetaria se produce mientras las autoridades argentinas se preparan para pagar 500 millones de dólares de deuda que vence en noviembre. Los bonos están bajo presión mientras el gobierno de Milei se dirige a las cruciales elecciones nacionales de mitad de período el 26 de octubre después de sufrir una derrota aplastante en una votación provincial el mes pasado.

Los bonos en dólares cayeron a lo largo de la curva el martes, y los bonos con vencimiento en 2035 cayeron más de medio centavo para cotizar a alrededor de 56 centavos por dólar, según datos indicativos de precios compilados por Bloomberg".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ioliveradoll/status/1975631682469560812&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LeandroGabin/status/1975653087843897561&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1975662618007486669&partner=&hide_thread=false

