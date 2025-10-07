El Tesoro vende y vende dólares (ya acumula un -US$ 1.650 MM)

El salto fue notorio el 30 de septiembre, día de vencimiento de los futuros de dólar, cuando la operatoria en estos instrumentos se disparó hasta niveles récord. Del total negociado recientemente, un 83% correspondió a la Lelink D31O5, que concentró la demanda de cobertura.

Aunque el BCRA ya habría agotado su posición en ese bono, la autoridad monetaria realizó la semana pasada un canje de títulos (T17O5 y S31O5) por nuevos instrumentos dollar linked con vencimientos entre noviembre y junio, por un total de US$7.300 millones de valor nominal. Si las ventas recientes provinieron directamente del BCRA, aún conservaría un “poder de fuego” cercano a US$7.000 millones.

Tasas más volátiles y menor liquidez

Las intervenciones en el mercado de cambios y en los títulos vinculados al dólar no son neutras. Ambas presionan la liquidez en pesos del sistema financiero, generando una mayor volatilidad en las tasas de corto plazo.

El 3 de octubre, los pasivos remunerados en pesos del BCRA cayeron a $1,7 billones, el nivel más bajo desde agosto. Esta contracción explica en parte la suba de la tasa de caución a un día, que llegó a rozar el 45%, y el repunte en el rendimiento de las Lecaps cortas, donde la TEA a 30 días trepó 14 puntos porcentuales en apenas una semana.

La tasa TAMAR, referencia de las colocaciones a plazo, también se amplió hasta el 44%, reflejando el endurecimiento de las condiciones monetarias.

Señales de estrés en el programa cambiario

En la City, el dato que más inquieta es el nivel de reservas de dólares del Tesoro. Con menos de US$1.000 millones disponibles y un mercado que exige dólares para cobertura, la banda cambiaria pierde credibilidad. Si el Tesoro no logra reponer divisas vía nuevos ingresos o financiamiento, su capacidad de contención podría agotarse de manera inminente.

La dinámica de las últimas ruedas muestra que la estrategia oficial se sostiene a fuerza de intervención directa y ventas de activos, una combinación que alivia las tensiones en el corto plazo, pero erosiona las defensas financieras frente a un eventual shock de demanda.

