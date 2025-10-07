20 síntomas de ansiedad que todos deberíamos conocer

De hecho, puede ser que los síntomas de ansiedad se confundan, por ejemplo, con el de los ataques de pánico o con un infarto.

A propósito de esto último, para tener una idea, el dolor durante un infarto suele ser de opresión, pesadez y se irradia al brazo, la mandíbula o la espalda, según los expertos.

Sin embargo, ante la duda, es sumamente importante buscar atención lo antes posible, ya que un infarto es una emergencia médica.

Síntomas de ansiedad

Ahora, si bien todo el mundo en algún momento puede sentir ansiedad, las personas con trastornos de ansiedad suelen experimentar miedo y preocupación intensos y de manera excesiva.

"Estos sentimientos suelen ir acompañados de tensión física y otros síntomas conductuales y cognitivos. Son difíciles de controlar, causan una angustia significativa y pueden durar mucho tiempo si no se tratan", advierte la OMS.

Los expertos también dicen que los síntomas de ansiedad, a menudo, comienzan a aparecer durante la infancia o la adolescencia y persisten hasta la edad adulta. Estos síntomas pueden permanecer durante un tiempo prolongado, incluso varios meses.

En ese sentido, aquí tienes 20 síntomas de un ataque de ansiedad según expertos: OMS, Servicio de Salud del Reino Unido (NHS) y Clínica Cleveland.

Náuseas Malestar estomacal Sensación de inquietud o nerviosismo Dificultad para dormir Problemas para concentrarse Sudoración Hormigueo en manos y pies Temblores o sacudidas Dificultad para respirar Sentirse irritable Aumento de la frecuencia cardíaca Boca seca Tensión muscular Tener una sensación de peligro inminente Dolor en el pecho Dolor de cabeza Pérdida de apetito Sensación de calor Ser incapaz de relajarse Preocupación excesiva ante una situación

Los expertos recomiendan a las personas que notan estos síntomas que procuren hablar con un amigo, familiar o profesional de la salud.

Hay que recordar que la ansiedad puede aumentar el riesgo de depresión y otras afecciones de salud, como dolor crónico y enfermedades cardiovasculares.

