Los ojos hay que cuidarlos tanto como las otras partes del cuerpo, sin embargo, esto no siempre es así. Muchas personas esperan hasta que la vista comience a deteriorarse para tomar medidas, como incluir en la dieta alimentos buenos para la salud ocular. Se cree que el huevo es un alimento que ayuda a ello.
SALUD OCULAR
¿Qué pasa con la vista cuando se agrega huevo a la dieta?
Algunos no saben que el huevo es considerado uno de los mejores alimentos para los ojos y mucho menos por qué. He aquí las razones.
Pero, ¿El huevo en realidad puede beneficiar a los ojos? ¿Por qué se dice que el huevo es bueno para la vista? ¿Qué otros alimentos ayudan a mejorar la vista?
¿El huevo es bueno para los ojos?
El huevo es un alimento muy versátil para incluir en la dieta, es rico en nutrientes y últimamente se ha estado hablando bastante de sus beneficios para la salud.
Este alimento es considerado un aliado de los ojos, y hay varias razones para creerlo.
La organización Sight Research UK indica que "añadir huevos a tu plan de alimentación ofrece numerosos beneficios, incluyendo el apoyo a la salud ocular".
Y es que el huevo contiene nutrientes esenciales para los ojos: luteína, zeaxantina y vitamina A.
La organización Australian Eggs indica que una porción de dos huevos contiene alrededor de 530 mcg de luteína y zeaxantina.
En cuanto a la vitamina A, conocida como la "vitamina de los ojos", una porción de dos huevos aporta el 14% de la ingesta diaria recomendada de vitamina A (750 mcg)
Enfermedades oculares que el huevo puede ayudar a prevenir
Los expertos coinciden en que la luteína, zeaxantina y vitamina A, presentes en los huevos, pueden ayudar a prevenir problemas oculares.
Sight Research UK dice que estos nutrientes "desempeñan un papel clave en la ralentización de la progresión de afecciones que pueden causar pérdida de visión, como la degeneración macular relacionada y la retinopatía diabética".
La degeneración macular relacionada con la edad es la principal causa de ceguera a medida que las personas envejecen.
Por su parte, la organización Sichtsavers India, que trabaja para eliminar la ceguera evitable, dice "consumir huevos regularmente puede prevenir enfermedades oculares como las cataratas".
"La yema de huevo también puede reducir el adelgazamiento de la mácula (zona alrededor de la pupila), responsable de la calidad de la visión, y mejorar el cuidado de los ojos. El consumo regular de huevos también puede reducir los trastornos relacionados con la edad que pueden provocar problemas de visión", agregan.
En ese sentido, aconsejan incluir un huevo a la dieta diaria como una medida para prevenir la ceguera evitable y mantener una buena visión.
Beneficios de comer huevo
He aquí otros beneficios de comer huevo que debes saber:
- Son una fuente extraordinaria de proteína
- Protegen contra la enfermedad de Alzheimer
- Ayudan a ganar músculo
- Tienen efecto saciante
- Ayudan a controlar el peso corporal
- Reducen el riesgo de derrame cerebral
- Ayudan a fortalecer los huesos
- Aumentan la energía
- Proporcionan vitamina D
-------
Más noticias en Urgente24
¿Quieres aliviar la depresión de forma natural? Estudio sugiere esto
Sonreír puede cambiar tu salud: 6 beneficios que nunca imaginaste
El alimento que un médico que trata a pacientes con cáncer pide que comas
Los secretos de longevidad de la mujer que vivió 117 años fueron revelados por científicos
Dieta: Qué es ser vegetariano y cuáles son sus beneficios, según la ciencia