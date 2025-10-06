¿Qué pasa con la vista cuando se agrega huevo a la dieta?

Y es que el huevo contiene nutrientes esenciales para los ojos: luteína, zeaxantina y vitamina A.

La organización Australian Eggs indica que una porción de dos huevos contiene alrededor de 530 mcg de luteína y zeaxantina.

En cuanto a la vitamina A, conocida como la "vitamina de los ojos", una porción de dos huevos aporta el 14% de la ingesta diaria recomendada de vitamina A (750 mcg)

Enfermedades oculares que el huevo puede ayudar a prevenir

Los expertos coinciden en que la luteína, zeaxantina y vitamina A, presentes en los huevos, pueden ayudar a prevenir problemas oculares.

Sight Research UK dice que estos nutrientes "desempeñan un papel clave en la ralentización de la progresión de afecciones que pueden causar pérdida de visión, como la degeneración macular relacionada y la retinopatía diabética".

La degeneración macular relacionada con la edad es la principal causa de ceguera a medida que las personas envejecen.

Por su parte, la organización Sichtsavers India, que trabaja para eliminar la ceguera evitable, dice "consumir huevos regularmente puede prevenir enfermedades oculares como las cataratas".

"La yema de huevo también puede reducir el adelgazamiento de la mácula (zona alrededor de la pupila), responsable de la calidad de la visión, y mejorar el cuidado de los ojos. El consumo regular de huevos también puede reducir los trastornos relacionados con la edad que pueden provocar problemas de visión", agregan.

En ese sentido, aconsejan incluir un huevo a la dieta diaria como una medida para prevenir la ceguera evitable y mantener una buena visión.

Beneficios de comer huevo

He aquí otros beneficios de comer huevo que debes saber:

Son una fuente extraordinaria de proteína

Protegen contra la enfermedad de Alzheimer

Ayudan a ganar músculo

Tienen efecto saciante

Ayudan a controlar el peso corporal

Reducen el riesgo de derrame cerebral

Ayudan a fortalecer los huesos

Aumentan la energía

Proporcionan vitamina D

