Dieta: Qué es ser vegetariano y cuáles son sus beneficios, según la ciencia

Harvard también indica que se puede obtener muchos de los beneficios para la salud de ser vegetariano "sin llegar al extremo". Una dieta de las mejores dietas para ello es la dieta mediterránea, que se enfoca en los alimentos vegetales con un consumo moderado de carne.

Beneficios de la dieta vegetariana, según la ciencia

La dieta vegetariana ha sido objeto de numerosos estudios y hay evidencia científica que la vincula con varios beneficios para la salud. Aquí algunos:

Beneficiar la pérdida de peso

De acuerdo con la Academia de Nutrición y Dietética, en adultos con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, principalmente sobrepeso u obesidad, la evidencia de calidad moderada demuestra que las dietas vegetarianas o veganas probablemente reducen el IMC en comparación con los patrones dietéticos no vegetarianos.

Prevenir enfermedad cardiovascular

Un estudio que aparece en la revista de la Asociación Americana del Corazón encontró que seguir una dieta basada en plantas en la adultez temprana reducía el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y otras afecciones cardiovasculares en la mediana edad.

Controlar la diabetes

En una revisión sistemática, investigadores hallaron que la dieta vegetariana puede ayudar a controlar la diabetes tipo 2. Según el estudio, los patrones dietéticos vegetarianos probablemente reducen la hemoglobina A1c (prueba para detectar diabetes), pueden permitir una reducción de la medicación para la diabetes, y pueden mejorar la depuración metabólica de la glucosa, en comparación con los patrones dietéticos no vegetarianos.

Prevenir el cáncer (potensialmente)

Aunque faltan más estudios al respecto, también hay cierta evidencia sobre el papel de las dietas vegetarianas en la prevención del cáncer. Según la Universidad de Loma Linda, un estudio sobre diversas dietas vegetarianas encontró una reducción general del 12% en el riesgo de todos los tipos de cáncer, especialmente, en cánceres menos estudiados y de frecuencia media, como el de estómago y los linfomas.

Hay muchos otros beneficios asociados a las dietas vegetarianas, pero, en general, la Academia de Nutrición y Dietética dice que los profesionales de la nutrición pueden ayudar a crear dietas vegetarianas y veganas nutricionalmente equilibradas, que optimicen los beneficios para la salud y reduzcan la preocupación por las deficiencias nutricionales.

