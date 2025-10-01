Dinamarca los alistó: Los primeros aviones F-16 se preparan para viajar a Argentina

Según el ministro de Defensa, Luis Petri, el avance de las obras en la base cordobesa está “al 90%”. Esto implicaría el cumplimiento de la fecha estimada de recepción, prevista para los primeros días de diciembre.

Mientras tanto, en Tandil la preparación es aún más compleja. Allí, los F-16 tendrán su base definitiva para todas las unidades, unas 24 en total al finalizar el contrato.

La elección de Tandil como destino final de los F-16 no es casualidad. Se trata de una base estratégica para la Fuerza Aérea Argentina por su centralidad en el territorio y cercanía a puntos sensibles para la defensa.

El alto nivel de desactualización de la VI Brigada Aérea de Tandil obligó a trabajos más profundos y, por lo tanto, una mayor demora. En ese sentido, el Gobierno ordenó la construcción de nuevo hangares, la instalación de simuladores avanzados para pilotos de combate y una mejora total de la pista central para la recepción de los F-16.

petri-f16.jpg Luis Petri a bordo del F-16 "estatua" (no vuela).

Polémica por las obras

En el foco de la crítica quedó la adjudicación de las obras para la actualización de la base tandilense. Según versiones periodísticas, el sistema de armas F-16 demandó al Estado una inversión de actualización de 3.619 millones de pesos que fueron adjudicados a Antares Obras SA, empresa con presuntas vinculaciones a las altas esferas del poder militar en Argentina.

La adjudicación fue cuestionada porque, según trascendió, habrían habido otras propuestas “más baratas” que fueron descartadas por distintos motivos. Todo ello en medio de una ola de recortes de obra pública por parte de la Casa Rosada que golpea a distintos sectores en todo el país.

