Finalmente, Dinamarca terminó con los trabajos de preparación de los primeros aviones F-16 que Argentina le compró para su incorporación a la Fuerza Aérea. Según la Agencia Logística de Adquisiciones para la Defensa de Dinamarca (DALO) y el Servicio de Mantenimiento para la Defensa (Forsvarets Vedligeholdelses Tieneste (FVT), las primeras seis unidades ya visten los colores argentinos y están listos para emprender viaje al país.
LLEGAN EN DICIEMBRE
Dinamarca los alistó: Los primeros aviones F-16 se preparan para viajar a Argentina
La incorporación del primer lote de aviones F-16 está cerca de concretarse. Llegarán seis unidades desde Dinamarca.
Los trabajos exigidos en el contrato incluyeron tratamientos específicos de pintura bajo estándar de la OTAN y otras preparaciones técnicas que dejaron en condiciones de traslado a las seis aeronaves que llegarán para inaugurar el sistema de armas bajo operación nacional. El viaje, previsto para los primeros días de diciembre, está bajo planificación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en conjunto con autoridades danesas y argentinas.
Según se conoció, los aviones harán su viaje desde Europa con apoyo de aeronaves estadounidenses y argentinas. Se trata de los reabastecedores KC-135R de la USAF y un Hércules C-130 de la FAA, aparatos que acompañarán a los F-16 en el largo trayecto hacia el Área de Material Río IV, destino inicial de los aviones de defensa que más tarde tendrán su base definitiva en la VI Brigada Aérea de Tandil.
Avanzan las obras para los aviones F-16
Precisamente, esas dos bases militares han sufrido obras para adaptarse al nuevo sistema de armas. En el caso del Área de Material Río IV, las obras están casi completamente cerradas en un trabajo que implicó una mejora sustancial de la pista de aterrizaje y la incorporación de sistemas de guía para el aterrizaje en baja visibilidad, entre otras.
Según el ministro de Defensa, Luis Petri, el avance de las obras en la base cordobesa está “al 90%”. Esto implicaría el cumplimiento de la fecha estimada de recepción, prevista para los primeros días de diciembre.
Mientras tanto, en Tandil la preparación es aún más compleja. Allí, los F-16 tendrán su base definitiva para todas las unidades, unas 24 en total al finalizar el contrato.
La elección de Tandil como destino final de los F-16 no es casualidad. Se trata de una base estratégica para la Fuerza Aérea Argentina por su centralidad en el territorio y cercanía a puntos sensibles para la defensa.
El alto nivel de desactualización de la VI Brigada Aérea de Tandil obligó a trabajos más profundos y, por lo tanto, una mayor demora. En ese sentido, el Gobierno ordenó la construcción de nuevo hangares, la instalación de simuladores avanzados para pilotos de combate y una mejora total de la pista central para la recepción de los F-16.
Polémica por las obras
En el foco de la crítica quedó la adjudicación de las obras para la actualización de la base tandilense. Según versiones periodísticas, el sistema de armas F-16 demandó al Estado una inversión de actualización de 3.619 millones de pesos que fueron adjudicados a Antares Obras SA, empresa con presuntas vinculaciones a las altas esferas del poder militar en Argentina.
La adjudicación fue cuestionada porque, según trascendió, habrían habido otras propuestas “más baratas” que fueron descartadas por distintos motivos. Todo ello en medio de una ola de recortes de obra pública por parte de la Casa Rosada que golpea a distintos sectores en todo el país.
Otras noticias de Urgente24
"El trabajo de la Policía Nacional de Perú fue coordinado con la policía provincial de Buenos Aires"
Alivio en la Bonaerense: Detenidos Matías Ozorio (dormía en la calle), Pequeño J (viajaba en camión)
El riesgo país ya alcanzó los 1.204 puntos básicos, subió el dólar y Bausili tuvo que salir a hablar
Vassalli atraviesa horas críticas y los delegados no descartan tomar la fábrica