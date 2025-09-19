Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación

Aviones en camino

La visita realizada en junio al Servicio de Mantenimiento FVT Aalborg por parte del Ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina (JEMGFAA) y personal del programa F-16, permitió corroborar la profundidad y la magnitud de los trabajos de mantenimiento realizados previa a la entrega de las aeronaves. Las cuales, como se puede observar entran en su fase final de ensamblado y preparación según los requisitos de la FAA, lo cual permitirá completar las pruebas de vuelo y documentación técnica en las próximas semanas, explicaron desde Defensa. La visita realizada en junio al Servicio de Mantenimiento FVT Aalborg por parte del Ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina (JEMGFAA) y personal del programa F-16, permitió corroborar la profundidad y la magnitud de los trabajos de mantenimiento realizados previa a la entrega de las aeronaves. Las cuales, como se puede observar entran en su fase final de ensamblado y preparación según los requisitos de la FAA, lo cual permitirá completar las pruebas de vuelo y documentación técnica en las próximas semanas, explicaron desde Defensa.

El avance del proyecto, que prevé la incorporación de 24 unidades transferidas, depende exclusivamente de los desembolsos a tiempo por parte del Gobierno argentino. En ese sentido, el Gobierno estadounidense aseguró facilidades de pago por el programa que abarca más de 300 millones de dólares.

Cabe destacar que, gracias al cumplimiento de los compromisos de pago asumidos para el año 2025, tanto para las obras de infraestructuras previstas como para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos, realizados en tiempo y forma, los hitos y eventos previstos se cumplen de acuerdo con lo estipulado, permitiendo sostener el ritmo de avance del programa. Esto muestra un firme compromiso del Estado Nacional en un Proyecto estratégico para la defensa de la República Argentina, extendieron desde el Gobierno nacional. Cabe destacar que, gracias al cumplimiento de los compromisos de pago asumidos para el año 2025, tanto para las obras de infraestructuras previstas como para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos, realizados en tiempo y forma, los hitos y eventos previstos se cumplen de acuerdo con lo estipulado, permitiendo sostener el ritmo de avance del programa. Esto muestra un firme compromiso del Estado Nacional en un Proyecto estratégico para la defensa de la República Argentina, extendieron desde el Gobierno nacional.

El programa está sujeto a la capacidad de pago de la Casa Rosada.

f16.jpg Negocios entre Argentina y Dinamarca.

Leve recuperación de capacidades

La compra Argentina implica un avance incuestionable en las capacidades aéreas defensivas del país. Desde 2015, las Fuerzas Armadas no cuentan con un sistema de intercepción supersónico, condición mínima de la defensa moderna y debilidad mayúscula incluso a nivel regional.

Ahora bien, la compra de los F-16 Fighting Falcon está lejos de posicionar a Argentina como una potencia bélica. Según especialistas del sector, apenas alcanza para recomponer algunas capacidades necesarias, perspectiva que quedará abierta según el presupuesto 2026 donde el dinero destinado al gasto en Fuerzas Armadas no dejaría margen para mejoras sustanciales desde lo material.

Otras noticias en Urgente24:

Rumores de despidos y "reestructuración" en una de las principales productoras de yerba mate de Argentina

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo

Dato para Javier Milei: Gracias a Lula, Brasil procesará un 38% más soja que la Argentina

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Conspiración Comunista contra LLA: Luis Caputo no puede explicar por qué compran dólares