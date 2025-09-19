urgente24
Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación

El arribo de los aviones caza F-16 que Argentina compró a Dinamarca está más cerca. Ya lucen los colores de la Fuerza Aérea.

19 de septiembre de 2025 - 12:54
El F-16 ya pintado de "Argentina". 

Falta cada vez menos para que Argentina recupere sus capacidades supersónicas con el arribo de los aviones caza F-16 Fighting Falcon que adquirió el Ministerio de Defensa durante 2024. Las primeras seis unidades que se van a incorporar ya recibieron trabajos de pintura en Dinamarca, país vendedor, y se aproximan al proceso final de despacho.

Con el objeto de cumplir con el cronograma de entrega previsto en el contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa de la República Argentina y la Agencia Logística de Adquisiciones para la Defensa de Dinamarca (DALO), el Servicio de Mantenimiento para la Defensa (Forsvarets Vedligeholdelses Tjeneste - FVT), finalizó el proceso de pintado de las primeras 6 aeronaves destinadas a la Fuerza Aérea Argentina (FAA), expresaron desde el Ministerio de Defensa. Con el objeto de cumplir con el cronograma de entrega previsto en el contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa de la República Argentina y la Agencia Logística de Adquisiciones para la Defensa de Dinamarca (DALO), el Servicio de Mantenimiento para la Defensa (Forsvarets Vedligeholdelses Tjeneste - FVT), finalizó el proceso de pintado de las primeras 6 aeronaves destinadas a la Fuerza Aérea Argentina (FAA), expresaron desde el Ministerio de Defensa.

El programa, que comprende además la formación continua de pilotos y técnicos en Estados Unidos y Dinamarca, estipula que en diciembre próximo estarían arribando los primeros ejemplares al país. Lo harán a la base del Área Material Río IV en Río Cuarto, Córdoba, donde se preparan las instalaciones para ser el hogar inicial del sistema de armas, que más adelante se mudará de manera definitiva a Tandil.

El viaje desde Europa hasta Argentina se ejecutará bajo planificación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en conjunto con las autoridades danesas. Las unidades serán escoltadas por aviones logísticos.

El F-16, avión elegido por Argentina.

Aviones en camino

La visita realizada en junio al Servicio de Mantenimiento FVT Aalborg por parte del Ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina (JEMGFAA) y personal del programa F-16, permitió corroborar la profundidad y la magnitud de los trabajos de mantenimiento realizados previa a la entrega de las aeronaves. Las cuales, como se puede observar entran en su fase final de ensamblado y preparación según los requisitos de la FAA, lo cual permitirá completar las pruebas de vuelo y documentación técnica en las próximas semanas, explicaron desde Defensa. La visita realizada en junio al Servicio de Mantenimiento FVT Aalborg por parte del Ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina (JEMGFAA) y personal del programa F-16, permitió corroborar la profundidad y la magnitud de los trabajos de mantenimiento realizados previa a la entrega de las aeronaves. Las cuales, como se puede observar entran en su fase final de ensamblado y preparación según los requisitos de la FAA, lo cual permitirá completar las pruebas de vuelo y documentación técnica en las próximas semanas, explicaron desde Defensa.

El avance del proyecto, que prevé la incorporación de 24 unidades transferidas, depende exclusivamente de los desembolsos a tiempo por parte del Gobierno argentino. En ese sentido, el Gobierno estadounidense aseguró facilidades de pago por el programa que abarca más de 300 millones de dólares.

Cabe destacar que, gracias al cumplimiento de los compromisos de pago asumidos para el año 2025, tanto para las obras de infraestructuras previstas como para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos, realizados en tiempo y forma, los hitos y eventos previstos se cumplen de acuerdo con lo estipulado, permitiendo sostener el ritmo de avance del programa. Esto muestra un firme compromiso del Estado Nacional en un Proyecto estratégico para la defensa de la República Argentina, extendieron desde el Gobierno nacional. Cabe destacar que, gracias al cumplimiento de los compromisos de pago asumidos para el año 2025, tanto para las obras de infraestructuras previstas como para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos, realizados en tiempo y forma, los hitos y eventos previstos se cumplen de acuerdo con lo estipulado, permitiendo sostener el ritmo de avance del programa. Esto muestra un firme compromiso del Estado Nacional en un Proyecto estratégico para la defensa de la República Argentina, extendieron desde el Gobierno nacional.

El programa está sujeto a la capacidad de pago de la Casa Rosada.

Negocios entre Argentina y Dinamarca.

Leve recuperación de capacidades

La compra Argentina implica un avance incuestionable en las capacidades aéreas defensivas del país. Desde 2015, las Fuerzas Armadas no cuentan con un sistema de intercepción supersónico, condición mínima de la defensa moderna y debilidad mayúscula incluso a nivel regional.

Ahora bien, la compra de los F-16 Fighting Falcon está lejos de posicionar a Argentina como una potencia bélica. Según especialistas del sector, apenas alcanza para recomponer algunas capacidades necesarias, perspectiva que quedará abierta según el presupuesto 2026 donde el dinero destinado al gasto en Fuerzas Armadas no dejaría margen para mejoras sustanciales desde lo material.

