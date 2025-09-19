Temor total en Boca por lo que dijo Diego Monroig de Lionel Scaloni

En este contexto, el periodista Diego Monroig generó preocupación en el club de la Ribera por lo que podría suceder en las fechas finales.

Esta mañana, 19 de septiembre, Monroig adelantó que tenía una noticia que podría poner en vilo a todo el fútbol argentino, relacionada con las próximas fechas FIFA.

"La fecha FIFA de octubre se jugará entre el 6 y el 14, y la de noviembre, del 10 al 18", comenzó, para luego ampliar la información: "Como no son Eliminatorias Sudamericanas y se tratarán de partidos amistosos, la liga local continuará y habrá fecha entre cada una de las fechas FIFA".

Esto significa que Leandro Paredes, habitualmente convocado por Lionel Scaloni, probablemente se pierda la fecha 12 ante Barracas Central y la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura ante Tigre.

¿Por qué sufre Boca?

Quizá Boca no dependa de Leandro Paredes en los dos partidos mencionados, pero está claro que se ha convertido en un futbolista fundamental para el equipo de Miguel Ángel Russo.

Podría pasar que el Xeneize encadene una serie de triunfos que le permita asegurarse cómodamente el primer puesto en su zona y en la tabla anual, garantizando así su lugar en la Copa Libertadores.

Sin embargo, también podría ocurrir lo contrario, y el club de la Ribera dependería de la última jornada para cumplir ese objetivo.

Habrá que esperar a que se confirme esta situación y ver cómo le va a Boca en las próximas fechas, pero lo cierto es que lo informado por Diego Monroig podría provocar un verdadero cimbronazo.

Por lo pronto, el próximo partido para el conjunto Azul y Oro, será el domingo 21 de septiembre desde las 21:15 horas ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera.

