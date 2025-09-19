Caos en Aldosivi: los hinchas terminaron cara a cara con Farré

Pese a los enfrentamientos entre los seguidores de Aldosivi, jugadores e hinchas, se utilizó el eslogan "en las malas, mucho más" para la convocatoria

Recordemos que a principio de este 2025, con el Tiburón recién ascendido, el público ya se expresaba en las tribunas del Estadio José María Minella con el famoso cántico "jugadores, la c**** de su madre...".

image Aldosivi de Mar del Plata, candidatazo a volverse a la Primera Nacional.

Cuándo vuelve a jugar Aldosivi de Mar del Plata por el Clausura

El conjunto que dirige Guillermo Farré visitará este sábado 20 de septiembre a Tigre en el Estadio José Dellagiovanna, por la novena jornada del Torneo Clausura. El horario de inicio del cotejo está pautado para las 19 horas.

La visita sufrirá las ausencias por acumulación de amarillas de Roberto Bochi y Giuliano Cerato, sumado a las lesiones de Federico Gino y Santiago Laquidain.

El Matador de Victoria, por su parte, deberá sumar de a tres para seguir prendido en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2026. Hoy por hoy lo está logrando por su 9º posición y sus 36 puntos obtenidos a lo largo del año, pero no puede confiarse porque Racing e Independiente Rivadavia de Mendoza tienen 35 unidades; Lanús y Estudiantes de La Plata 33, e Independiente, 32.

image

