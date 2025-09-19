Aldosivi de Mar del Plata está último en ambas tablas: la Anual y la de Promedios, por lo que estaría perdiendo la categoría si el campeonato terminara hoy. Restan ocho jornadas para el final, lo que se traduce en 24 puntos, que es mucho recorrido. Sin embargo, hay preocupación porque las victorias no llegan y los hinchas así lo manifestaron.
MAR DEL PLATA
Caos en Aldosivi: los hinchas terminaron cara a cara con Farré
Aldosivi se está yendo al descenso y sus hinchas se lo hacen saber al plantel. Un grupo de autoconvocados se presentó en el predio deportivo y exigió trunfos.
Este jueves por la tarde (18/9), los fanáticos del Tiburón se agruparon en las afueras del Predio Deportivo para exigirle al plantel que cambie la cara para esta recta final del año y para brindar su apoyo a Guillermo Farré, flamante entrenador del equipo insignia de la ciudad balnearia, que debutó con derrota 0-2 ante Sarmiento de Junín el pasado sábado (13/9).
Pese a que en primera instancia se reunieron para "brindarle apoyo al plantel", todo terminó caldeado y con los hinchas cara a cara con Farré, el presidente Hernán Tillous y otros colaboradores, según aportó Doble Amarilla...
Más allá de que el encuentro no siempre fue en buenos términos, los hinchas exigieron que los referentes del plantel den la cara y le pidieron a Farré que "jueguen los que están mejor", dando a entender que varios titulares no dan la talla.
Pese a los enfrentamientos entre los seguidores de Aldosivi, jugadores e hinchas, se utilizó el eslogan "en las malas, mucho más" para la convocatoria
Recordemos que a principio de este 2025, con el Tiburón recién ascendido, el público ya se expresaba en las tribunas del Estadio José María Minella con el famoso cántico "jugadores, la c**** de su madre...".
Cuándo vuelve a jugar Aldosivi de Mar del Plata por el Clausura
El conjunto que dirige Guillermo Farré visitará este sábado 20 de septiembre a Tigre en el Estadio José Dellagiovanna, por la novena jornada del Torneo Clausura. El horario de inicio del cotejo está pautado para las 19 horas.
La visita sufrirá las ausencias por acumulación de amarillas de Roberto Bochi y Giuliano Cerato, sumado a las lesiones de Federico Gino y Santiago Laquidain.
El Matador de Victoria, por su parte, deberá sumar de a tres para seguir prendido en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2026. Hoy por hoy lo está logrando por su 9º posición y sus 36 puntos obtenidos a lo largo del año, pero no puede confiarse porque Racing e Independiente Rivadavia de Mendoza tienen 35 unidades; Lanús y Estudiantes de La Plata 33, e Independiente, 32.
Seguí leyendo en Golazo24
Mariano Closs explotó contra Gallardo tras la caída de River, la ligaron Maxi Salas y Paulo Díaz
Va con el aguatero suplente: el equipo que pondría Marcelo Gallardo vs. Atl. Tucumán
Sufre Palmeiras: Gustavo Gómez y Khellven podrían perderse la vuelta ante River
Ojo Boca Juniors: Qué pasa con Miguel Ángel Russo, Ander Herrera y Paredes
Llora Talleres de Andrés Fassi por lo que dijo Ricardo Caruso Lombardi