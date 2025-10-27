La Premier League no para en las fiestas de fin de año, ni para Navidad ni Año Nuevo, es más, se intensifica la actividad porque se suele jugar una fecha completa el 26 de diciembre, festejando así el “Boxing Day”, un día tradicional en todas las divisiones del fútbol inglés. Este año será la excepción y no habrá ese típico día en Premier League.
ADIÓS A LA TRADICIÓN
Premier League: No habrá "Boxing Day" este año
Este año la Premier League abandonará un día tradicional que se festeja el 26 de diciembre, el “Boxing Day”.
¿Qué es el “Boxing Day”?
El Boxing Day es la jornada de partidos que tradicionalmente se juega el 26 de diciembre en la Premier League y otras ligas de fútbol inglesas. Aunque históricamente la mayoría de los equipos disputaban partidos en esta fecha, la tradición se ha visto modificada en años recientes debido a las obligaciones televisivas y el calendario ajustado.
Origen de la tradición
Histórico: Se cree que la tradición del Boxing Day en el fútbol se originó en 1860, con el primer partido entre clubes de la historia del fútbol moderno, disputado entre el Sheffield FC y el Hallam FC. La costumbre de jugar partidos el día después de Navidad se afianzó a partir de la primera temporada de la liga de fútbol en 1888.
Cultural: En el Reino Unido, el 26 de diciembre es un día festivo en el que se solía dar regalos en cajas a sirvientes y trabajadores. Con el tiempo, se ha convertido en una jornada dedicada a las compras y a los eventos deportivos, como los partidos de fútbol y las carreras de caballos.
Día festivo: Es una de las fechas más esperadas del calendario futbolístico, ya que las familias británicas suelen ir a los estadios para disfrutar de una jornada de fútbol después de la Navidad.
No habrá “Boxing Day” por primera vez en 2025
Este año será la primera vez en la historia que este día especial no se festejará en la Premier League, no así en las divisiones del ascenso, que si lo tendrán.
Sucede que la Premier League suele jugar una jornada completa el 26 de diciembre, y el fin de semana siguiente otra jornada, lo que produce que se jueguen 3 fechas en una semana. Como este año el día 26 de diciembre cae viernes entonces no pueden jugar toda la fecha el viernes y el sábado arrancar otra, así que será una fecha normal.
El viernes 26 de diciembre habrá un solo partido como todos los viernes y el resto de la fecha será el sábado y domingo. De esta forma el fútbol inglés corta una tradición de más de 160 años.
