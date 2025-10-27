Premier League: No habrá "Boxing Day" este año

premier La Premier League no tendrá "Boxing Day" este año.

No habrá “Boxing Day” por primera vez en 2025

Este año será la primera vez en la historia que este día especial no se festejará en la Premier League, no así en las divisiones del ascenso, que si lo tendrán.

Sucede que la Premier League suele jugar una jornada completa el 26 de diciembre, y el fin de semana siguiente otra jornada, lo que produce que se jueguen 3 fechas en una semana. Como este año el día 26 de diciembre cae viernes entonces no pueden jugar toda la fecha el viernes y el sábado arrancar otra, así que será una fecha normal.

El viernes 26 de diciembre habrá un solo partido como todos los viernes y el resto de la fecha será el sábado y domingo. De esta forma el fútbol inglés corta una tradición de más de 160 años.

