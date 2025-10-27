Sebastián Driussi sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo y no estará disponible para jugar el próximo domingo ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El 'Gordo' se volvió a lesionar en la zona donde se había desgarrado hace un mes, y, a esta altura, es duda para el partido entre Boca y River en La Bombonera, el próximo 9/11.
EL MILLONARIO, EMBRUJADO
River está podrido: se lesionó Sebastián Driussi y es duda para el Superclásico
Se confirmó la lesión de Sebastián Driussi en River. El delantero de lo diez millones de dólares sufrió una distensión en su isquiotibial izquierdo.
Driussi volvió a sentir una molestia en la zona en la que se había desgarrado el 17 de septiembre, ante Palmeiras, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Su regreso se produjo casi un mes más tarde, el 12 de octubre frente a Sarmiento de Junín, en el Monumental. Luego, fue titular en el triunfo ante Talleres de Córdoba y este último viernes (24/10), frente a Independiente Rivadavia, se resintió.
Con eso dicho, Driussi se perderá el partido de este fin de semana contra el Lobo, duelo vital para el conjunto de Marcelo Gallardo en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores. Pero no solo eso, también está en duda, y más afuera que adentro, para el Superclásico con el Xeneize, que todavía no tiene día confirmado, pero que se jugará el fin de semana posterior al duelo contra el elenco platense.
Las lesiones de Sebastián Driussi desde su regreso a River
- Desgarro miofascial – baja del 06/03 al 26/03 (21 días) – cuatro partidos perdidos
- Esguince de tobillo – baja del 18/06 al 12/08 (56 días) – siete partidos perdidos
- Problemas de tobillo – baja del 22/08 al 24/08 (3 días) – un partido perdido
- Desgarro muscular – del 18/09 al 08/10 (21 días) – seis partidos perdidos
- Distensión muscular – 24/10
Desde su retorno al club a principio de año, el Gordo disputó 32 partidos con la camiseta de River, en los que convirtió 10 goles. Tras aquella gran racha que protagonizó entre abril y mayo con 6 tantos en 7 presentaciones, el delantero tuvo dificultades para reencontrarse con su mejor versión.
En esa línea, Gallardo tendrá cuatro nombres a disposición en la faceta ofensiva:
- Maximiliano Salas, una fija en el armado del equipo
- Facundo Colidio
- Miguel Borja
- Agustín Ruberto
