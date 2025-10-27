River está podrido: se lesionó Sebastián Driussi y es duda para el Superclásico

Con eso dicho, Driussi se perderá el partido de este fin de semana contra el Lobo, duelo vital para el conjunto de Marcelo Gallardo en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores. Pero no solo eso, también está en duda, y más afuera que adentro, para el Superclásico con el Xeneize, que todavía no tiene día confirmado, pero que se jugará el fin de semana posterior al duelo contra el elenco platense.