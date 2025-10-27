Desesperado por la Copa Libertadores: Boca Juniors puede hundir a River Plate o cometer suicidio

Live Blog Post

Declaraciones del presidente de Deportivo Madryn

Ricardo Sastre, presidente de Deportivo Madryn, se refirió al incidente ocurrido en el partido suspendido contra Gimnasia de Jujuy, señalando que el conflicto fue entre la dirigencia y la terna arbitral, sin que los jugadores estuvieran involucrados.

Aseguró que la intención del club era continuar el encuentro, pero la situación se volvió insostenible cuando el árbitro Lucas Comesaña decidió retirarse al vestuario tras recibir una presunta amenaza por parte del secretario de Gimnasia de Jujuy.

Sastre enfatizó que el club acatará la decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA, aunque adelantó que no hay margen para disputar los 45 minutos restantes y que no volverán a Jujuy.

Además, destacó que, a pesar de haber perdido un ascenso recientemente por un penal, nunca se quejaron de la terna arbitral.

Este lunes 27 de octubre el Tribunal de Disciplina decidirá si el encuentro se reanuda, se da por ganado a alguno de los equipos o si se aplican sanciones disciplinarias.