Desesperado por la Copa Libertadores: Boca Juniors puede hundir a River Plate o cometer suicidio

Boca Juniors, que viene de perder en la Bombonera ante Belgrano de Córdoba, juega este lunes 27 de octubre ante Barracas Central en la Bombonera y tiene la posibilidad de pasar a River Plate en la tabla anual de cara a la próxima Copa Libertadores.
Lucas Pusineri y Atlético Tucumán
Atlético Tucumán oficializó la salida de Lucas Pusineri.
"El Club Atlético Tucumán informa que en el día de la fecha, y de común acuerdo, Lucas Pusineri ha dejado de ser el Director Técnico del plantel de Primera División. Agradecemos a Lucas y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su paso por nuestra institución. Les deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que emprendan en el futuro.", informó el club en sus redes.
De manera interina, Hugo Colace asume en el cargo para enfrentar lo que resta del torneo.
