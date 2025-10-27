urgente24
Desesperado por la Copa Libertadores: Boca Juniors puede hundir a River Plate o cometer suicidio

Boca Juniors jugará su partido pendiente ante Barracas Central. Mira de reojo un River Plate en crisis.

27 de octubre de 2025 - 08:29

EN VIVO

El equipo de Marcelo Gallardo viene de perder ante Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de Copa Argentina el pasado viernes 24 de octubre y al igual que el Xeneize, solo tienen el Torneo Clausura como única competencia para campeonar.

Esta semana finalizará con el desarrollo de la fecha 14 del fútbol argentino, aunque todas las miradas ya apuntan a lo que será la jornada 15: allí se llevará a cabo el Superclásico entre los dos equipos más importantes del país y el que pierde, podría quedarse sin Copa Libertadores en 2026.

Lucas Pusineri y Atlético Tucumán

Atlético Tucumán oficializó la salida de Lucas Pusineri.

"El Club Atlético Tucumán informa que en el día de la fecha, y de común acuerdo, Lucas Pusineri ha dejado de ser el Director Técnico del plantel de Primera División. Agradecemos a Lucas y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su paso por nuestra institución. Les deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que emprendan en el futuro.", informó el club en sus redes.

De manera interina, Hugo Colace asume en el cargo para enfrentar lo que resta del torneo.

image
Preocupación en River: qué pasó con Sebastián Driussi

Informaron en ESPN que Sebastián Driussi sufrió una distensión muscular en la misma zona que se lesionó vs Palmeiras.

Hoy está descartado para jugar ante Gimnasia y es duda para el Superclásico del 9/11.

Desde su regreso en enero, se perdió 20 partidos por lesiones musculares.

Cabe recordar que el Millonario compró su pase en 10 millones de dólares a principio de este 2025.

image
Declaraciones del presidente de Deportivo Madryn

Ricardo Sastre, presidente de Deportivo Madryn, se refirió al incidente ocurrido en el partido suspendido contra Gimnasia de Jujuy, señalando que el conflicto fue entre la dirigencia y la terna arbitral, sin que los jugadores estuvieran involucrados.

Aseguró que la intención del club era continuar el encuentro, pero la situación se volvió insostenible cuando el árbitro Lucas Comesaña decidió retirarse al vestuario tras recibir una presunta amenaza por parte del secretario de Gimnasia de Jujuy.

Sastre enfatizó que el club acatará la decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA, aunque adelantó que no hay margen para disputar los 45 minutos restantes y que no volverán a Jujuy.

Además, destacó que, a pesar de haber perdido un ascenso recientemente por un penal, nunca se quejaron de la terna arbitral.

Este lunes 27 de octubre el Tribunal de Disciplina decidirá si el encuentro se reanuda, se da por ganado a alguno de los equipos o si se aplican sanciones disciplinarias.

Kily González habló de lágrimas

Tras su salida de Platense, Kily González habló en ESPN con Luciana Rubinska y aseguró: "estoy triste, no me quería ir. Uno sabe que el fútbol son resultados y hay que aceptarlo".

Sus números en el Calamar:

  • 14 partidos jugados
  • 2 ganados
  • 5 empatados
  • 7 perdidos
  • 11 puntos sobre 42 en juego
  • 26% de efectividad
image
Alejandro Garnacho y el Chelsea

El pasado sábado 25 de octubre, Alejandro Garnacho convirtió su primer gol en Chelsea. Fue derrota para los Blues 1-2 ante Sunderland a pesar de que el "Bichito" haya abierto el marcador.

Los resultados de la fecha 9 de la Premier League fueron los siguientes:

Viernes 24/10

  • Leeds 2 – 1 West Ham

Sábado 25/10

  • Newcastle Utd 2 – 1 Fulham

  • Chelsea 1 – 2 Sunderland

  • Man Utd 4 – 2 Brighton

  • Brentford 3 – 2 Liverpool

Domingo 26/10

  • Aston Villa 1 – 0 Man City

  • Arsenal 1 – 0 Palace

  • Bournemouth 2 – 0 Forest

  • Wolves 2 – 3 Burnley

  • Everton 0 – 3 Tottenham

El padre de Lamine Yamal...

El siempre polémic padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, generó controversia en redes sociales tras la victoria del Real Madrid por 2-1 sobre el Barcelona en el clásico de La Liga.

Nasraoui publicó en sus historias de Instagram: "Menos mal que solo tiene 18 años. Nos vemos en Barcelona", y añadió: “Hasta que la muerte nos separe my ganga”.

Estas declaraciones siguieron a comentarios previos de su hijo, quien había afirmado que el Real Madrid "roba, se queja..." en una transmisión de la Kings League con Ibai Llanos.

Durante el partido, jugadores del Madrid, como Vinicius Jr. y Dani Carvajal, se dirigieron a Yamal con frases como “hablas mucho” y gestos alusivos a sus declaraciones. El próximo enfrentamiento entre ambos equipos está previsto para mayo de 2026 en el Camp Nou.

Semana clave para Racing Club

La mitad de Avellaneda no podrá dormir esta semana. Racing Club de Avellaneda, que perdió la ida de las semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo, recibirá al Mengao el próximo miércoles 29 de octubre desde las 21:30 horas.

Seguramente, Gustavo Costas no pueda contar con Santiago Sosa, quien será operado este lunes y comenzará su recuperación a partir de hoy. Insistió para jugar con máscara pero de hacerlo podría compremeter severamente su visión.

image
Barracas Central vs Boca: lo que hay que saber

    • Fecha 12 del Grupo A del Torneo Clausura 2025.
    • Día: Lunes 27 de octubre.
    • Hora: 16 horas.
    • Estadio: Claudio Chiqui Tapia.
    • Árbitro: Nicolás Lamolina.
    • TV: ESPN Premium.

Posibles formaciones

Barracas Central:

Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak; Nahuel Barrios, Iván Tapia, Dardo Miloc, Rodrigo Insua; Facundo Bruera, Jhonatan Candia, Javier Ruiz

Boca:

Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda

Boca, River y la Copa Libertadores

River Plate perdió por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de Copa Argentina y al igual que Boca Juniors, solamente tienen dos vías de clasificación a la Copa Libertadores 2026:

  • Tabla anual: quedar entre los mejores tres
  • Ser campeones del Torneo Clausura.

Al Millonario le quedan tres fechas para que se le termine la fase regular mientras que el Xeneize tiene cuatro.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda, se enfrentará este lunes 27 de octubre a Barracas Central desde las 16 horas por el partido que quedó pendiente luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

El empate lo mete en zona de repechaje (tercer puesto) mientras que la victoria, lo posiciona en zona de clasificación directa (segundo).

Así está la parte alta de la tabla anual hasta el momento:

  • Central: 62 pts – 29 pj

  • River Plate: 52 pts – 29 pj

  • Argentinos: 51 pts – 29 pj

  • Riestra: 51 pts – 29 pj

  • Boca Juniors: 50 pts – 28 pj

  • Racing: 46 pts – 29 pj

  • Lanús: 46 pts – 29 pj

  • San Lorenzo: 46 pts – 29 pj

  • Tigre: 45 pts – 29 pj

Así está la tabla del Torneo Clausura

En la previa del encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors, así está la tabla de ambas zonas del Torneo Clausura.

Grupo A

  • Central Córdoba: 21 pts – 13 pj

  • Estudiantes: 21 pts – 13 pj

  • Unión: 20 pts – 13 pj

  • Defensa: 19 pts – 13 pj

  • Argentinos: 18 pts – 13 pj

  • Belgrano: 18 pts – 13 pj

  • Barracas: 18 pts – 12 pj

  • Tigre: 18 pts – 13 pj

  • Boca Juniors: 17 pts – 12 pj

  • Racing: 17 pts – 13 pj

  • Banfield: 17 pts – 13 pj

  • Huracán: 13 pts – 13 pj

  • Ind. Rivadavia: 13 pts – 13 pj

  • Newell’s: 11 pts – 13 pj

  • Aldosivi: 9 pts – 13 pj

Grupo B

  • Riestra: 27 pts – 13 pj

  • Central: 27 pts – 13 pj

  • Lanús: 26 pts – 13 pj

  • Vélez: 25 pts – 13 pj

  • River Plate: 22 pts – 13 pj

  • San Lorenzo: 21 pts – 13 pj

  • San Martín: 20 pts – 13 pj

  • Atl. Tucumán: 19 pts – 13 pj

  • Sarmiento: 19 pts – 13 pj

  • Instituto: 18 pts – 13 pj

  • Talleres: 14 pts – 13 pj

  • Gimnasia: 14 pts – 13 pj

  • Platense: 13 pts – 13 pj

  • Godoy Cruz: 13 pts – 13 pj

  • Independiente: 9 pts – 13 pj

Raro lo de Platense...

Independiente de Avellaneda volvió al triunfo el pasado viernes 24 de octubre ante Platense.

Fue 3 a 0 para los de Gustavo Quinteros y esto generó la salida de Kily González del vigente campeón del fútbol argentino.

Germán García Grova informó que en el Calamar sueñan con el regreso de sus entrenadores campeones.

El periodista especialista en mercado de pases informó : "Platense sueña con el retorno de la dupla Orsi - Gómez.

Los DT salieron campeones con el hace pocos meses. Iniciarán contactos formales en las próximas horas."

image
Ganó Necaxa de Fernando Gago y es noticia

Necaxa de Fernando Gago, que venía de ganar 1 de los últimos 13 partidos y no triunfaba hace 5, ganó en tiempo de descuento ante Atlético San Luis ayer 26 de octubre.

Faltan solamente dos jornadas y si bien parece casi imposible, los de Gago buscarán meterse en zona de repechaje de cara a los playoffs de Liga MX.

Así quedó la tabla:

  • Toluca: 33 pts – 15 pj

  • U.A.N.L. (Tigres): 32 pts – 15 pj

  • Cruz Azul: 32 pts – 15 pj

  • Club América: 31 pts – 15 pj

  • Monterrey: 30 pts – 15 pj

  • Chivas: 23 pts – 15 pj

  • Pachuca: 22 pts – 15 pj

  • Club Tijuana: 21 pts – 15 pj

  • Juárez: 20 pts – 15 pj

  • Santos Laguna: 19 pts – 15 pj

  • Atlético San Luis: 16 pts – 15 pj

  • Atlas: 16 pts – 15 pj

  • Pumas: 15 pts – 15 pj

  • Querétaro FC: 15 pts – 15 pj

  • Mazatlán FC: 14 pts – 15 pj

  • Necaxa: 13 pts – 15 pj

  • León: 13 pts – 15 pj

  • Puebla: 9 pts – 15 pj

En verde: clasifican directo a playoffs

En amarillo: van al repechaje

Inter Miami CF de Lionel Messi

Con dos goles de Lionel Messi, Inter Miami CF le ganó 3 a 1 a Nashville el primer partido de los cuartos de final de conferencia de MLS.

El segundo partido será el próximo sábado 1 de noviembre desde las 20:30 horas en Nashville.

Si ganan las Garzas, se aseguran el pasaje a las semifinales de conferencia. En caso de que los de Javier Mascherano pierdan, todo se definirá en un tercer match en Miami.

Cabe recordar que en este formato, en caso de igualdad en los 90 minutos, hay penales. Es decir, Inter podría igualar en Nashville y pasar por penales a la siguiente instancia de MLS.

Messi, Suárez, De Paul, Jordi Alba y Sergio Busquets fueron titulares en el equipo dirigido por el Jefecito.

Embed - DOBLETE DE MESSI EN LA VICTORIA DE LAS GARZAS | MLS on Apple | Inter Miami 3-1 Nashville | RESUMEN
Real Madrid vs Barcelona

En uno de los partidos más esperados del fin de semana, Real Madrid de Xabi Alonso superó a Barcelona de Flick.

Independientemente del 2-1 en el resultado, el Merengue superó con claridad al Blaugrana y le sacó 5 puntos en la tabla de LaLiga.

Franco Mastantuono no ingresó en el conjunto local.

Así quedó la tabla de posiciones en España:

  • Real Madrid: 27 pts – 10 pj

  • Barcelona: 22 pts – 10 pj

  • Villarreal: 20 pts – 10 pj

  • Espanyol: 18 pts – 10 pj

  • Atlético: 16 pts – 10 pj

  • Betis: 16 pts – 9 pj

  • Rayo: 14 pts – 10 pj

  • Elche CF: 14 pts – 10 pj

  • Athletic: 14 pts – 10 pj

  • Getafe: 14 pts – 10 pj

  • Sevilla: 13 pts – 10 pj

  • Alavés: 12 pts – 10 pj

  • Celta: 10 pts – 10 pj

  • Osasuna: 10 pts – 9 pj

  • Levante UD: 9 pts – 10 pj

  • Mallorca: 9 pts – 10 pj

  • Real Sociedad: 9 pts – 10 pj

  • Valencia: 9 pts – 10 pj

  • Real Oviedo: 7 pts – 10 pj

  • Girona: 7 pts – 10 pj

